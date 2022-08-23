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Словакия предоставит Украине 30 БМП, – Чапутова
Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты
Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша страна вместе с партнерами в ЕС, НАТО, не остановится, мы будем продолжать оказывать Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в том числе передаем 30 боевых машин пехоты, о чем мы объявили сегодня", - сказала Чапутова на втором саммите Крымской платформы.
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+9 Garry Grant
показать весь комментарий23.08.2022 17:40 Ответить Ссылка
+9 Борис Дородный #318712
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+5 Senator #518037
показать весь комментарий23.08.2022 18:06 Ответить Ссылка
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Куда хуже была продажа оружия за 0.5% или 1% от реальных затрат цены его производства, но конечно 5% (то есть в 10 раз больше) шло откатом прямо в карман. Чмоня никогда, никогда бы в жизни не напал, если бы у нас были ракеты до Москвы достающие. Это для него главное. Мы такие ракеты уничтожали 20 лет, последний раз Ющенко с Юлькой Бушу за копейки распилили ракеты на 700-800км с огромной забрасываемой массой.
Кучмистам ЗеКодломойским не дам и гривны... Игорь Валерьевич все равно Скомуниздит...