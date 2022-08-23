Словакия предоставит Украине 30 БМП, – Чапутова

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша страна вместе с партнерами в ЕС, НАТО, не остановится, мы будем продолжать оказывать Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в том числе передаем 30 боевых машин пехоты, о чем мы объявили сегодня", - сказала Чапутова на втором саммите Крымской платформы.

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