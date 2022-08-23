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Новости Помощь Украине
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Словакия предоставит Украине 30 БМП, – Чапутова

бмп

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша страна вместе с партнерами в ЕС, НАТО, не остановится, мы будем продолжать оказывать Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в том числе передаем 30 боевых машин пехоты, о чем мы объявили сегодня", - сказала Чапутова на втором саммите Крымской платформы.

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оружие (10290) Словакия (1014) Чапутова Зузана (42)


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Топ комментарии
+9
Клована ще б з дєрьмаком посадити в ті БМП.
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23.08.2022 17:40 Ответить
+9
Давние машинки конечно. Одно в них сегодня хорошее. Знают их многие хорошо---сел поехал. Спасибо и за это. Наверно ни одна страна в мире в войне за свою свободу и независимость не знала такого откровенного дрочилова от многих стран как наша Украина в этой войне по части помощи оружием. Как же мы лоханулись отказвшись от ЯО!? Преступление без срока давности.
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23.08.2022 17:59 Ответить
+5
Был бы Порошенко у власти передал бы столько что уши у вас повянут

Кучмистам ЗеКодломойским не дам и гривны... Игорь Валерьевич все равно Скомуниздит...
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23.08.2022 18:06 Ответить
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Клована ще б з дєрьмаком посадити в ті БМП.
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23.08.2022 17:40 Ответить
Вони будуть бодатися , а не сядуть
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23.08.2022 17:49 Ответить
якщо ручки-ножки відрубати сядуть)))
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23.08.2022 23:43 Ответить
Вчера был в Словакии у подружки по Ютьюбу...провели в кафешке пару часов...время улетело что ракета на Орбиту...
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23.08.2022 17:55 Ответить
І навіщо нам ця інформація?
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23.08.2022 21:49 Ответить
Давние машинки конечно. Одно в них сегодня хорошее. Знают их многие хорошо---сел поехал. Спасибо и за это. Наверно ни одна страна в мире в войне за свою свободу и независимость не знала такого откровенного дрочилова от многих стран как наша Украина в этой войне по части помощи оружием. Как же мы лоханулись отказвшись от ЯО!? Преступление без срока давности.
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23.08.2022 17:59 Ответить
У нас бы забрали ЯО без единого исключения. Санкциями и диверсиями любой ценой и США (увы, уже без Рейгана) были бы впереди паровоза. Сохранить его возможности не было, но можно было оставить возможности его производства, а не и их сливать тоже. Мы не Израиль с его диаспорой в США.

Куда хуже была продажа оружия за 0.5% или 1% от реальных затрат цены его производства, но конечно 5% (то есть в 10 раз больше) шло откатом прямо в карман. Чмоня никогда, никогда бы в жизни не напал, если бы у нас были ракеты до Москвы достающие. Это для него главное. Мы такие ракеты уничтожали 20 лет, последний раз Ющенко с Юлькой Бушу за копейки распилили ракеты на 700-800км с огромной забрасываемой массой.
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23.08.2022 19:05 Ответить
Всю предыдущую власть надо судить - получили страну с заводами и пароходами и все угробили , но сами все богатые
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23.08.2022 19:24 Ответить
Зелёную власть тоже надо судить - за продажу земли, дороги для кацапских танков, Чонгар и шашлыки
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23.08.2022 19:25 Ответить
а ви праві
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23.08.2022 19:52 Ответить
Вы занимаетесь совкодрочерством. Полюбопытствуйте, что те заводы выпускали, какого качества и на какие рынки сбыта. И каких десятилетий там было оборудование.
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23.08.2022 20:25 Ответить
юлька-жулька а ющ-хующ
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23.08.2022 19:53 Ответить
була би політична воля влади то не забрали а головне що влада була в своїй більшості "мутна" і було забагато кацапських агентів і у владі і в бізнесі
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23.08.2022 19:56 Ответить
Лучше бы молчали что передаст.Кода передадут тогда и сказать.
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23.08.2022 18:00 Ответить
Бабло и советский металлолом везут в Украину тысчами тонн...типа избавляются от советского мавзолейного дерьма... переходят на стандарты НАТО...типа
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23.08.2022 18:04 Ответить
Был бы Порошенко у власти передал бы столько что уши у вас повянут

Кучмистам ЗеКодломойским не дам и гривны... Игорь Валерьевич все равно Скомуниздит...
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23.08.2022 18:06 Ответить
(Reuters) - Slovakia will send 30 tracked infantry fighting BVP-1 vehicles to Ukraine as it will receive 15 Leopard tanks from Germany, Slovak Defence Minister Jaroslav Nad said on Tuesday.
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23.08.2022 18:21 Ответить
30 танків т-72 та 30 бмп
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23.08.2022 19:50 Ответить
Т.е., отдают 30 бэх, а не танков как раньше писали.
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23.08.2022 18:43 Ответить
30 танків т-72 та 30 бмп
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23.08.2022 19:49 Ответить
Нет. Без танков.
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23.08.2022 20:27 Ответить
Друзья и соседи Украины
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23.08.2022 19:21 Ответить
повага словацькому уряду та велика подяка словакам
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23.08.2022 19:48 Ответить
На один батальйон піхоти може хватить а так мізер
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23.08.2022 20:30 Ответить
Собирается бтт для ВСУ,как говорится"с миру по нитке-голому рубашка". Подобных БМП во множестве было за дешево(с откатами власть имущим)продано в каденцию мо Гриценко
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23.08.2022 21:07 Ответить
 
 