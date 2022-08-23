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Словаччина надасть Україні 30 БМП, – Чапутова

бмп

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти.

Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша країна разом із партнерами в ЄС, НАТО, не зупиниться, ми продовжуватимемо надавати Україні політичну та гуманітарну допомогу, а також економічну та військову підтримку, зокрема передаємо 30 бойових машин піхоти, про що ми оголосили сьогодні", - сказала Чапутова на другому саміті Кримської платформи.

Також читайте: Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72, - ЗМІ

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Словаччина передасть Україні 30 радянських танків Т-72, взамін яких отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2. Можливо, насправді мова йде про БПМ, а не танки.

Автор: 

зброя (7430) Словаччина (1095) Чапутова Зузана (47)


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Топ коментарі
+9
Клована ще б з дєрьмаком посадити в ті БМП.
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23.08.2022 17:40
+9
Давние машинки конечно. Одно в них сегодня хорошее. Знают их многие хорошо---сел поехал. Спасибо и за это. Наверно ни одна страна в мире в войне за свою свободу и независимость не знала такого откровенного дрочилова от многих стран как наша Украина в этой войне по части помощи оружием. Как же мы лоханулись отказвшись от ЯО!? Преступление без срока давности.
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23.08.2022 17:59
+5
Был бы Порошенко у власти передал бы столько что уши у вас повянут

Кучмистам ЗеКодломойским не дам и гривны... Игорь Валерьевич все равно Скомуниздит...
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23.08.2022 18:06
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Клована ще б з дєрьмаком посадити в ті БМП.
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23.08.2022 17:40 Відповісти
Вони будуть бодатися , а не сядуть
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23.08.2022 17:49 Відповісти
якщо ручки-ножки відрубати сядуть)))
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23.08.2022 23:43 Відповісти
Вчера был в Словакии у подружки по Ютьюбу...провели в кафешке пару часов...время улетело что ракета на Орбиту...
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23.08.2022 17:55 Відповісти
І навіщо нам ця інформація?
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23.08.2022 21:49 Відповісти
Давние машинки конечно. Одно в них сегодня хорошее. Знают их многие хорошо---сел поехал. Спасибо и за это. Наверно ни одна страна в мире в войне за свою свободу и независимость не знала такого откровенного дрочилова от многих стран как наша Украина в этой войне по части помощи оружием. Как же мы лоханулись отказвшись от ЯО!? Преступление без срока давности.
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23.08.2022 17:59 Відповісти
У нас бы забрали ЯО без единого исключения. Санкциями и диверсиями любой ценой и США (увы, уже без Рейгана) были бы впереди паровоза. Сохранить его возможности не было, но можно было оставить возможности его производства, а не и их сливать тоже. Мы не Израиль с его диаспорой в США.

Куда хуже была продажа оружия за 0.5% или 1% от реальных затрат цены его производства, но конечно 5% (то есть в 10 раз больше) шло откатом прямо в карман. Чмоня никогда, никогда бы в жизни не напал, если бы у нас были ракеты до Москвы достающие. Это для него главное. Мы такие ракеты уничтожали 20 лет, последний раз Ющенко с Юлькой Бушу за копейки распилили ракеты на 700-800км с огромной забрасываемой массой.
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23.08.2022 19:05 Відповісти
Всю предыдущую власть надо судить - получили страну с заводами и пароходами и все угробили , но сами все богатые
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23.08.2022 19:24 Відповісти
Зелёную власть тоже надо судить - за продажу земли, дороги для кацапских танков, Чонгар и шашлыки
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23.08.2022 19:25 Відповісти
а ви праві
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23.08.2022 19:52 Відповісти
Вы занимаетесь совкодрочерством. Полюбопытствуйте, что те заводы выпускали, какого качества и на какие рынки сбыта. И каких десятилетий там было оборудование.
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23.08.2022 20:25 Відповісти
юлька-жулька а ющ-хующ
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23.08.2022 19:53 Відповісти
була би політична воля влади то не забрали а головне що влада була в своїй більшості "мутна" і було забагато кацапських агентів і у владі і в бізнесі
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23.08.2022 19:56 Відповісти
Лучше бы молчали что передаст.Кода передадут тогда и сказать.
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23.08.2022 18:00 Відповісти
Бабло и советский металлолом везут в Украину тысчами тонн...типа избавляются от советского мавзолейного дерьма... переходят на стандарты НАТО...типа
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23.08.2022 18:04 Відповісти
Был бы Порошенко у власти передал бы столько что уши у вас повянут

Кучмистам ЗеКодломойским не дам и гривны... Игорь Валерьевич все равно Скомуниздит...
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23.08.2022 18:06 Відповісти
(Reuters) - Slovakia will send 30 tracked infantry fighting BVP-1 vehicles to Ukraine as it will receive 15 Leopard tanks from Germany, Slovak Defence Minister Jaroslav Nad said on Tuesday.
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23.08.2022 18:21 Відповісти
30 танків т-72 та 30 бмп
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23.08.2022 19:50 Відповісти
Т.е., отдают 30 бэх, а не танков как раньше писали.
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23.08.2022 18:43 Відповісти
30 танків т-72 та 30 бмп
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23.08.2022 19:49 Відповісти
Нет. Без танков.
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23.08.2022 20:27 Відповісти
Друзья и соседи Украины
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23.08.2022 19:21 Відповісти
повага словацькому уряду та велика подяка словакам
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23.08.2022 19:48 Відповісти
На один батальйон піхоти може хватить а так мізер
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23.08.2022 20:30 Відповісти
Собирается бтт для ВСУ,как говорится"с миру по нитке-голому рубашка". Подобных БМП во множестве было за дешево(с откатами власть имущим)продано в каденцию мо Гриценко
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23.08.2022 21:07 Відповісти
 
 