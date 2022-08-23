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Словаччина надасть Україні 30 БМП, – Чапутова
Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти.
Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наша країна разом із партнерами в ЄС, НАТО, не зупиниться, ми продовжуватимемо надавати Україні політичну та гуманітарну допомогу, а також економічну та військову підтримку, зокрема передаємо 30 бойових машин піхоти, про що ми оголосили сьогодні", - сказала Чапутова на другому саміті Кримської платформи.
Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Словаччина передасть Україні 30 радянських танків Т-72, взамін яких отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2. Можливо, насправді мова йде про БПМ, а не танки.
Топ коментарі
+9 Garry Grant
показати весь коментар23.08.2022 17:40
+9 Борис Дородный #318712
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+5 Senator #518037
показати весь коментар23.08.2022 18:06
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Куда хуже была продажа оружия за 0.5% или 1% от реальных затрат цены его производства, но конечно 5% (то есть в 10 раз больше) шло откатом прямо в карман. Чмоня никогда, никогда бы в жизни не напал, если бы у нас были ракеты до Москвы достающие. Это для него главное. Мы такие ракеты уничтожали 20 лет, последний раз Ющенко с Юлькой Бушу за копейки распилили ракеты на 700-800км с огромной забрасываемой массой.
Кучмистам ЗеКодломойским не дам и гривны... Игорь Валерьевич все равно Скомуниздит...