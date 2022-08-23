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Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72, - ЗМІ

танк,два,сімдесят,те

Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72 радянського виробництва, натомість країна отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

Про це з посиланням на джерела в урядових колах ФРН пише Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання повідомляє, що обмін технікою між Німеччиною та Словаччиною мало не зірвався в середині червня, але тепер Берлін та Братислава, найімовірніше, домовилися про угоду.

Німеччина надасть Словаччині 15 бойових танків Leopard 2. Перший танк має вирушити до країни наприкінці цього року. Натомість Словаччина поставить Україні 30 радянських танків Т-72.

Угода могла зірватись через те, що Міністерство оборони Словаччини заявляло, що 15 танків Leopard не можуть бути заміною для 30 Т-72.

Автор: 

зброя (7430) допомога (8280) Словаччина (1095)


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Топ коментарі
+20
Словакам-черговий респект...
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23.08.2022 14:58
+14
Ну це тоді доведеться рускаму шольцу перед куйлом на колінах стоять виправдовуватися.
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23.08.2022 15:10
+13
А обслуговування? Ремонтні машини? МТБ не має сенсу створювати для однієї роти на всю Україну.
Надання леопардів має сенс, якщо нам їх нададуть 100 штук. Щоб можна було окрему танкову бригаду створити чи розподілити по трьом механізовании бригадам.
Я не експерт звісно, але наразі мені здажться краще 30 танків які ми здатні самі обслуговувати, й з яких можна створити новий танковий батальон при зновутвореній окремій бригаді.
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23.08.2022 15:23
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Словакам-черговий респект...
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23.08.2022 14:58 Відповісти
Словакам то респект.
Але все одно огидно все це вкупі , нам дають старі танки а їм Німеччина дає в сто раз кращі.
В той час коли нас стирають з лиця землі.
І шо німота не розуміює, що нам ці танки зараз більше потрібні ніж кому небудь?
Словаки за наш рахунок роблять апдейт.
Їм за це ми вдячні.
Але німці це сцикливі і користні гандони ше ті.
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23.08.2022 16:13 Відповісти
(Reuters) - Slovakia will send 30 tracked infantry fighting BVP-1 vehicles to Ukraine as it will receive 15 Leopard tanks from Germany, Slovak Defence Minister Jaroslav Nad said on Tuesday.

Де тут Т-72 ?
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23.08.2022 17:18 Відповісти
всё верно не какие Т-72
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23.08.2022 18:22 Відповісти
давно пора. дякі соваки👏
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23.08.2022 15:02 Відповісти
велика дяка!
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23.08.2022 15:02 Відповісти
А може краще Леопард Україні а словаки хай залишать Т-72 собі? Це ж простіше.
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23.08.2022 15:05 Відповісти
Ну це тоді доведеться рускаму шольцу перед куйлом на колінах стоять виправдовуватися.
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23.08.2022 15:10 Відповісти
А обслуговування? Ремонтні машини? МТБ не має сенсу створювати для однієї роти на всю Україну.
Надання леопардів має сенс, якщо нам їх нададуть 100 штук. Щоб можна було окрему танкову бригаду створити чи розподілити по трьом механізовании бригадам.
Я не експерт звісно, але наразі мені здажться краще 30 танків які ми здатні самі обслуговувати, й з яких можна створити новий танковий батальон при зновутвореній окремій бригаді.
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23.08.2022 15:23 Відповісти
Неможна, ато путін нападе...
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23.08.2022 15:28 Відповісти
Спасибо мудаку фашистскому Шольцу, что тормозит поставку немецкого оружия Украине! Если бы мог - вообще бы ничего не поставил, но надо было и перед своим народом создать видимость, что что-то поставляется, а что поставленным вооружением можно только жопу подтереть - это уже не важно. Хуже Шольца - только Эрдоган с Орбаном.
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23.08.2022 15:25 Відповісти
Спасибо. Танковый батальон ни когда не бывает лишним.
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23.08.2022 15:36 Відповісти
це фейк
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23.08.2022 16:12 Відповісти
Цензор, кому верить? Пишут, что танки не будут давать. Дадут 30 БМП...
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23.08.2022 16:37 Відповісти
Знову П І З Д Ь О Ж.
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23.08.2022 17:12 Відповісти
Вдумайтесь. Перший німецький танк потрапить до них наприкінці року. Виходить 15 танків дійдуть до літа 2023 року, а Україна отримає Т-72 в кращому разі восени 2023 року.
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23.08.2022 17:57 Відповісти
 
 