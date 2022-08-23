Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72, - ЗМІ
Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72 радянського виробництва, натомість країна отримає від Німеччини 15 танків Leopard.
Про це з посиланням на джерела в урядових колах ФРН пише Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Видання повідомляє, що обмін технікою між Німеччиною та Словаччиною мало не зірвався в середині червня, але тепер Берлін та Братислава, найімовірніше, домовилися про угоду.
Німеччина надасть Словаччині 15 бойових танків Leopard 2. Перший танк має вирушити до країни наприкінці цього року. Натомість Словаччина поставить Україні 30 радянських танків Т-72.
Угода могла зірватись через те, що Міністерство оборони Словаччини заявляло, що 15 танків Leopard не можуть бути заміною для 30 Т-72.
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Але все одно огидно все це вкупі , нам дають старі танки а їм Німеччина дає в сто раз кращі.
В той час коли нас стирають з лиця землі.
І шо німота не розуміює, що нам ці танки зараз більше потрібні ніж кому небудь?
Словаки за наш рахунок роблять апдейт.
Їм за це ми вдячні.
Але німці це сцикливі і користні гандони ше ті.
Де тут Т-72 ?
Надання леопардів має сенс, якщо нам їх нададуть 100 штук. Щоб можна було окрему танкову бригаду створити чи розподілити по трьом механізовании бригадам.
Я не експерт звісно, але наразі мені здажться краще 30 танків які ми здатні самі обслуговувати, й з яких можна створити новий танковий батальон при зновутвореній окремій бригаді.