Словакия передаст Украине 30 танков Т-72, - СМИ

Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 советского производства, взамен страна получит от Германии 15 танков Leopard.

Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ пишет Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание сообщает, что обмен техникой между Германией и Словакией чуть не сорвался в середине июня, но теперь Берлин и Братислава, скорее всего, договорились о сделке.

Германия предоставит Словакии 15 боевых танков Leopard 2. Первый танк должен отправиться в страну в конце этого года. Взамен Словакия поставит Украине 30 советских танков Т-72.

Соглашение могло сорваться из-за того, что Министерство обороны Словакии заявляло, что 15 танков Leopard не могут быть заменой для 30 Т-72.

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