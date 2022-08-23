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Новости Война
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Словакия передаст Украине 30 танков Т-72, - СМИ

танк,два,сімдесят,те

Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 советского производства, взамен страна получит от Германии 15 танков Leopard.

Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ пишет Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание сообщает, что обмен техникой между Германией и Словакией чуть не сорвался в середине июня, но теперь Берлин и Братислава, скорее всего, договорились о сделке.

Германия предоставит Словакии 15 боевых танков Leopard 2. Первый танк должен отправиться в страну в конце этого года. Взамен Словакия поставит Украине 30 советских танков Т-72.

Соглашение могло сорваться из-за того, что Министерство обороны Словакии заявляло, что 15 танков Leopard не могут быть заменой для 30 Т-72.

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Автор: 

оружие (10290) помощь (7910) Словакия (1014)


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Топ комментарии
+20
Словакам-черговий респект...
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23.08.2022 14:58 Ответить
+14
Ну це тоді доведеться рускаму шольцу перед куйлом на колінах стоять виправдовуватися.
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23.08.2022 15:10 Ответить
+13
А обслуговування? Ремонтні машини? МТБ не має сенсу створювати для однієї роти на всю Україну.
Надання леопардів має сенс, якщо нам їх нададуть 100 штук. Щоб можна було окрему танкову бригаду створити чи розподілити по трьом механізовании бригадам.
Я не експерт звісно, але наразі мені здажться краще 30 танків які ми здатні самі обслуговувати, й з яких можна створити новий танковий батальон при зновутвореній окремій бригаді.
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23.08.2022 15:23 Ответить
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Словакам-черговий респект...
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23.08.2022 14:58 Ответить
Словакам то респект.
Але все одно огидно все це вкупі , нам дають старі танки а їм Німеччина дає в сто раз кращі.
В той час коли нас стирають з лиця землі.
І шо німота не розуміює, що нам ці танки зараз більше потрібні ніж кому небудь?
Словаки за наш рахунок роблять апдейт.
Їм за це ми вдячні.
Але німці це сцикливі і користні гандони ше ті.
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23.08.2022 16:13 Ответить
(Reuters) - Slovakia will send 30 tracked infantry fighting BVP-1 vehicles to Ukraine as it will receive 15 Leopard tanks from Germany, Slovak Defence Minister Jaroslav Nad said on Tuesday.

Де тут Т-72 ?
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23.08.2022 17:18 Ответить
всё верно не какие Т-72
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23.08.2022 18:22 Ответить
давно пора. дякі соваки👏
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23.08.2022 15:02 Ответить
велика дяка!
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23.08.2022 15:02 Ответить
А може краще Леопард Україні а словаки хай залишать Т-72 собі? Це ж простіше.
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23.08.2022 15:05 Ответить
Ну це тоді доведеться рускаму шольцу перед куйлом на колінах стоять виправдовуватися.
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23.08.2022 15:10 Ответить
А обслуговування? Ремонтні машини? МТБ не має сенсу створювати для однієї роти на всю Україну.
Надання леопардів має сенс, якщо нам їх нададуть 100 штук. Щоб можна було окрему танкову бригаду створити чи розподілити по трьом механізовании бригадам.
Я не експерт звісно, але наразі мені здажться краще 30 танків які ми здатні самі обслуговувати, й з яких можна створити новий танковий батальон при зновутвореній окремій бригаді.
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23.08.2022 15:23 Ответить
Неможна, ато путін нападе...
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23.08.2022 15:28 Ответить
Спасибо мудаку фашистскому Шольцу, что тормозит поставку немецкого оружия Украине! Если бы мог - вообще бы ничего не поставил, но надо было и перед своим народом создать видимость, что что-то поставляется, а что поставленным вооружением можно только жопу подтереть - это уже не важно. Хуже Шольца - только Эрдоган с Орбаном.
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23.08.2022 15:25 Ответить
Спасибо. Танковый батальон ни когда не бывает лишним.
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23.08.2022 15:36 Ответить
це фейк
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23.08.2022 16:12 Ответить
Цензор, кому верить? Пишут, что танки не будут давать. Дадут 30 БМП...
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23.08.2022 16:37 Ответить
Знову П І З Д Ь О Ж.
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23.08.2022 17:12 Ответить
Вдумайтесь. Перший німецький танк потрапить до них наприкінці року. Виходить 15 танків дійдуть до літа 2023 року, а Україна отримає Т-72 в кращому разі восени 2023 року.
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23.08.2022 17:57 Ответить
 
 