Словакия передаст Украине 30 танков Т-72, - СМИ
Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 советского производства, взамен страна получит от Германии 15 танков Leopard.
Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ пишет Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Издание сообщает, что обмен техникой между Германией и Словакией чуть не сорвался в середине июня, но теперь Берлин и Братислава, скорее всего, договорились о сделке.
Германия предоставит Словакии 15 боевых танков Leopard 2. Первый танк должен отправиться в страну в конце этого года. Взамен Словакия поставит Украине 30 советских танков Т-72.
Соглашение могло сорваться из-за того, что Министерство обороны Словакии заявляло, что 15 танков Leopard не могут быть заменой для 30 Т-72.
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Але все одно огидно все це вкупі , нам дають старі танки а їм Німеччина дає в сто раз кращі.
В той час коли нас стирають з лиця землі.
І шо німота не розуміює, що нам ці танки зараз більше потрібні ніж кому небудь?
Словаки за наш рахунок роблять апдейт.
Їм за це ми вдячні.
Але німці це сцикливі і користні гандони ше ті.
Де тут Т-72 ?
Надання леопардів має сенс, якщо нам їх нададуть 100 штук. Щоб можна було окрему танкову бригаду створити чи розподілити по трьом механізовании бригадам.
Я не експерт звісно, але наразі мені здажться краще 30 танків які ми здатні самі обслуговувати, й з яких можна створити новий танковий батальон при зновутвореній окремій бригаді.