РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7930 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
9 882 15

Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi, - СМИ

kirpi

Анкара поставила Киеву 50 бронеавтомобилей Kirpi с усиленной противоминной защитой.

Об этом изданию Defense news сообщил источник в турецком правительстве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках сделки Минобороны Турции поставило Украине первую партию в 50 единиц Kirpi. Будут и дальнейшие поставки", - заявил источник на условиях анонимности.

В турецкой компании BMC, занимающейся производством Kirpi, подтвердили факт поставок. В то же время неназванный представитель компании подчеркнул, что BMC не участвовала в сделке, и турецкие власти направили Украине бронемашины из своего арсенала.

Читайте также: США предоставляют Украине больше оружия, чем объявляют об этом публично, - Politico

Defense news напоминает, что ранее Турция заключала с BMC контракты на приобретение 614 единиц модели Kirpi 1 и 529 единиц Kirpi 2. Более 1,5 тыс. Kirpi продали двум сотням зарубежных покупателей.

Бронеавтомобиль Kirpi оборудован системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. На автомобиле есть пять амбразур для стрельбы из стрелкового оружия, на него можно ставить 7,62-мм или 12,7-мм пулеметы.

Автор: 

оружие (10288) помощь (7906) Турция (3509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
В хазяйстві пригодиться.
показать весь комментарий
23.08.2022 11:29 Ответить
+4
Дякуємо!
показать весь комментарий
23.08.2022 11:40 Ответить
+3
Так а це про що було:

"Перші 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ. ВIДЕО

11:13 09.08.2022

Туреччина передала українським військовим перші 50 броньовиків MRAP BMC "Kirpi"

Як повідомляє , нові броньовані https://t.me/censor_net/15242 автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України."
показать весь комментарий
23.08.2022 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В хазяйстві пригодиться.
показать весь комментарий
23.08.2022 11:29 Ответить
Так а це про що було:

"Перші 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ. ВIДЕО

11:13 09.08.2022

Туреччина передала українським військовим перші 50 броньовиків MRAP BMC "Kirpi"

Як повідомляє , нові броньовані https://t.me/censor_net/15242 автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України."
показать весь комментарий
23.08.2022 11:32 Ответить
вони передали перші 50 і ще 150 пообіцяли. Тобто 200
показать весь комментарий
23.08.2022 11:41 Ответить
Війна на інфо фронті теж важлива... приєднуйтеся до протидії рашистам у всіх площинах Subscribe to our Ukrainian YouTube channel https://www.youtube.com/watch?v=OJnjy0KhcBk&list=PLQwiagIRDFXyQ0lCdu-hvaifam9Jxt6m-&index=4
and morally support Ukrainian soldiers in the war against fascist Russia. With your public position, help stop the Russian invaders https://www.youtube.com/watch?v=OJnjy0KhcBk&list=PLQwiagIRDFXyQ0lCdu-hvaifam9Jxt6m-&index=4
показать весь комментарий
23.08.2022 11:33 Ответить
непогано
показать весь комментарий
23.08.2022 11:39 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
23.08.2022 11:40 Ответить
я так зрозумів шо Україна їх купила, а не безкоштовно, Турки на цій війні роблять бабло, їм вигідно шо б вона продовжувалась, тому вони роблять ***** і навіть більше, вони допомогають расєї
показать весь комментарий
23.08.2022 11:55 Ответить
Кілька Байрактарів передали безкоштовно.
показать весь комментарий
23.08.2022 11:58 Ответить
Любому виробнику зброї в Світі вигідна війна, адже це їх бізнес. Наприклад замовлення на російську зброю після вторгнення в Україну знизились в шість раз, а от турецька «Baykar Makina» має замовлення на три роки вперед.
показать весь комментарий
23.08.2022 12:22 Ответить
а багато Україна задарма поставляла зброї? Якщо турки погодились продати, це вже непогано, бо могли підлизати Путіну
показать весь комментарий
23.08.2022 13:05 Ответить
Teşekkürler!
показать весь комментарий
23.08.2022 12:11 Ответить
Еще 50 штк придут позже...50 штук пришли с месяц назад..всего 150 броневиков...обещал Єрдоган...наверное за украинские зерно...
показать весь комментарий
23.08.2022 12:18 Ответить
В Турции на судоверфі будують Морский Корвет...файний кораблів буде...
показать весь комментарий
23.08.2022 12:20 Ответить
Kirpi-це їжак тур.мовою.
показать весь комментарий
23.08.2022 12:26 Ответить
Поэтому не надо на турок гнать, особенно когда нет своих ударных беспилотников и ракет к ним. Которые они запросто могут продать и в РФ.
показать весь комментарий
23.08.2022 12:58 Ответить
 
 