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Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів Kirpi, - ЗМІ

kirpi

Анкара поставила Києву 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом.

Про це виданню Defense news повідомило джерело в турецькому уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках угоди Міноборони Туреччини поставило Україні першу партію із 50 одиниць Kirpi. Будуть і подальші поставки", - заявило джерело на умовах анонімності.

У турецькій компанії BMC, яка виробляє Kirpi, підтвердили факт постачання. Водночас неназваний представник компанії наголосив, що BMC не брала участі в угоді, і турецька влада направила Україні бронемашини зі свого арсеналу.

Defense news нагадує, що раніше Туреччина укладала з BMC контракти на придбання 614 одиниць моделі Kirpi 1 та 529 одиниць Kirpi 2. Понад 1,5 тис. Kirpi продали двом сотням зарубіжних покупців.

Бронеавтомобіль Kirpi обладнано системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. На автомобілі є п'ять амбразур для стрільби зі стрілецької зброї, на нього можна ставити 7,62-мм або 12,7-мм кулемети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну постачанням зброї, - Шольц

Автор: 

зброя (7567) допомога (8490) Туреччина (3637)


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Топ коментарі
+7
В хазяйстві пригодиться.
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23.08.2022 11:29 Відповісти
+4
Дякуємо!
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23.08.2022 11:40 Відповісти
+3
Так а це про що було:

"Перші 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ. ВIДЕО

11:13 09.08.2022

Туреччина передала українським військовим перші 50 броньовиків MRAP BMC "Kirpi"

Як повідомляє , нові броньовані https://t.me/censor_net/15242 автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України."
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23.08.2022 11:32 Відповісти
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23.08.2022 11:29 Відповісти
Так а це про що було:

"Перші 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ. ВIДЕО

11:13 09.08.2022

Туреччина передала українським військовим перші 50 броньовиків MRAP BMC "Kirpi"

Як повідомляє , нові броньовані https://t.me/censor_net/15242 автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України."
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23.08.2022 11:32 Відповісти
вони передали перші 50 і ще 150 пообіцяли. Тобто 200
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23.08.2022 11:41 Відповісти
Війна на інфо фронті теж важлива... приєднуйтеся до протидії рашистам у всіх площинах Subscribe to our Ukrainian YouTube channel https://www.youtube.com/watch?v=OJnjy0KhcBk&list=PLQwiagIRDFXyQ0lCdu-hvaifam9Jxt6m-&index=4
and morally support Ukrainian soldiers in the war against fascist Russia. With your public position, help stop the Russian invaders https://www.youtube.com/watch?v=OJnjy0KhcBk&list=PLQwiagIRDFXyQ0lCdu-hvaifam9Jxt6m-&index=4
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23.08.2022 11:33 Відповісти
непогано
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23.08.2022 11:39 Відповісти
Дякуємо!
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23.08.2022 11:40 Відповісти
я так зрозумів шо Україна їх купила, а не безкоштовно, Турки на цій війні роблять бабло, їм вигідно шо б вона продовжувалась, тому вони роблять ***** і навіть більше, вони допомогають расєї
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23.08.2022 11:55 Відповісти
Кілька Байрактарів передали безкоштовно.
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23.08.2022 11:58 Відповісти
Любому виробнику зброї в Світі вигідна війна, адже це їх бізнес. Наприклад замовлення на російську зброю після вторгнення в Україну знизились в шість раз, а от турецька «Baykar Makina» має замовлення на три роки вперед.
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23.08.2022 12:22 Відповісти
а багато Україна задарма поставляла зброї? Якщо турки погодились продати, це вже непогано, бо могли підлизати Путіну
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23.08.2022 13:05 Відповісти
Teşekkürler!
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23.08.2022 12:11 Відповісти
Еще 50 штк придут позже...50 штук пришли с месяц назад..всего 150 броневиков...обещал Єрдоган...наверное за украинские зерно...
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23.08.2022 12:18 Відповісти
В Турции на судоверфі будують Морский Корвет...файний кораблів буде...
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23.08.2022 12:20 Відповісти
Kirpi-це їжак тур.мовою.
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23.08.2022 12:26 Відповісти
Поэтому не надо на турок гнать, особенно когда нет своих ударных беспилотников и ракет к ним. Которые они запросто могут продать и в РФ.
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23.08.2022 12:58 Відповісти
 
 