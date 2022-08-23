Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів Kirpi, - ЗМІ
Анкара поставила Києву 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом.
Про це виданню Defense news повідомило джерело в турецькому уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У рамках угоди Міноборони Туреччини поставило Україні першу партію із 50 одиниць Kirpi. Будуть і подальші поставки", - заявило джерело на умовах анонімності.
У турецькій компанії BMC, яка виробляє Kirpi, підтвердили факт постачання. Водночас неназваний представник компанії наголосив, що BMC не брала участі в угоді, і турецька влада направила Україні бронемашини зі свого арсеналу.
Defense news нагадує, що раніше Туреччина укладала з BMC контракти на придбання 614 одиниць моделі Kirpi 1 та 529 одиниць Kirpi 2. Понад 1,5 тис. Kirpi продали двом сотням зарубіжних покупців.
Бронеавтомобіль Kirpi обладнано системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. На автомобілі є п'ять амбразур для стрільби зі стрілецької зброї, на нього можна ставити 7,62-мм або 12,7-мм кулемети.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Перші 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ. ВIДЕО
11:13 09.08.2022
Туреччина передала українським військовим перші 50 броньовиків MRAP BMC "Kirpi"
Як повідомляє , нові броньовані https://t.me/censor_net/15242 автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України."
and morally support Ukrainian soldiers in the war against fascist Russia. With your public position, help stop the Russian invaders https://www.youtube.com/watch?v=OJnjy0KhcBk&list=PLQwiagIRDFXyQ0lCdu-hvaifam9Jxt6m-&index=4