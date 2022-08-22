Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну постачанням зброї, - Шольц

Німеччина разом із партнерами продовжить підтримувати Україну всіма можливими способами.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з канадським колегою Джастіном Трюдо у Монреалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наше центральне завдання - зробити все для підтримки Україні. Ми робили це, поставляючи зброю, надаючи фінансові засоби, працюючи разом з партнерами в G7, а також за допомогою дуже конкретної допомоги… Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми будемо продовжувати підтримувати Україну подальшим постачанням зброї", - заявив Шольц.

Він наголосив, що німецька зброя, новітні системи є дуже ефективними і нерідко "змінює ситуацію у війні на сході та допомагає українцям захищатися з повітря".

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Канцлер запевнив, що Німеччина і Канада твердо налаштовані продовжувати підтримувати Україну в її захисті суверенітету та територіальної цілісності. Він також підкреслив налаштованість обох держави і партнерів у G7 і ЄС зробити все для відновлення і відбудови країни. За словами політика, така допомога надається навіть зараз, коли війна триває, та повідомив про плани провести в Німеччині спільну з ЄС конференцію з відбудови України.

Глава уряду ФРН нагадав, що країна прийняла понад 900 тисяч українських біженців, а 150 тисяч українських школярів мають змогу здобувати освіту у Німеччині. Це теж велика допомога, переконаний він.

Водночас Шольц зауважив, що разом із канадським колегою візьме участь у другому саміті Кримської платформи, який відбудеться у День пам’яті жертв тоталітарних режимів.

Як наголосив глава німецького уряду, Росія має усвідомлювати, що розв'язана нею війна не залишиться безкарною, і назвав безпрецедентними запроваджені проти рф санкції, які загальмують розвиток російської економіки, адже вона буде відрізаної від високих технологій і фінансових ресурсів світових ринків.

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При цьому Шольц констатував, що Росія намагається розколоти світову спільноту. У цьому зв'язку він подякував Канаді за те, що погодилася передати Німеччині російську турбіну та зірвала плани Путіна. "Росія не є надійним бізнес-партнером, вона скоротила постачання газу у Європу, і наразі для нас важливо не потрапити у сіті Путіна та триматися разом", - заявив канцлер.

Він наголосив на важливості водню як енергоносія майбутнього, в постачанні якого Канада відіграватиме центральну роль, а до того часу – в експорті скрапленого газу. ФРН припинить імпортувати російське вугілля в жовтні, а нафту – наприкінці року. До кінця наступного року, додав очільник уряду Німеччини, буде створена необхідна інфраструктура для отримання газу зі світових ринків, країна інвестує в це великі кошти і робить це надзвичайно швидкими темпами.