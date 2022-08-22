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Новини Допомога Україні
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Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну постачанням зброї, - Шольц

шольц

Німеччина разом із партнерами продовжить підтримувати Україну всіма можливими способами.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з канадським колегою Джастіном Трюдо у Монреалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наше центральне завдання - зробити все для підтримки Україні. Ми робили це, поставляючи зброю, надаючи фінансові засоби, працюючи разом з партнерами в G7, а також за допомогою дуже конкретної допомоги… Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми будемо продовжувати підтримувати Україну подальшим постачанням зброї", - заявив Шольц.

Він наголосив, що німецька зброя, новітні системи є дуже ефективними і нерідко "змінює ситуацію у війні на сході та допомагає українцям захищатися з повітря".

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Канцлер запевнив, що Німеччина і Канада твердо налаштовані продовжувати підтримувати Україну в її захисті суверенітету та територіальної цілісності. Він також підкреслив налаштованість обох держави і партнерів у G7 і ЄС зробити все для відновлення і відбудови країни. За словами політика, така допомога надається навіть зараз, коли війна триває, та повідомив про плани провести в Німеччині спільну з ЄС конференцію з відбудови України.

Глава уряду ФРН нагадав, що країна прийняла понад 900 тисяч українських біженців, а 150 тисяч українських школярів мають змогу здобувати освіту у Німеччині. Це теж велика допомога, переконаний він.

Водночас Шольц зауважив, що разом із канадським колегою візьме участь у другому саміті Кримської платформи, який відбудеться у День пам’яті жертв тоталітарних режимів.

Як наголосив глава німецького уряду, Росія має усвідомлювати, що розв'язана нею війна не залишиться безкарною, і назвав безпрецедентними запроваджені проти рф санкції, які загальмують розвиток російської економіки, адже вона буде відрізаної від високих технологій і фінансових ресурсів світових ринків.

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При цьому Шольц констатував, що Росія намагається розколоти світову спільноту. У цьому зв'язку він подякував Канаді за те, що погодилася передати Німеччині російську турбіну та зірвала плани Путіна. "Росія не є надійним бізнес-партнером, вона скоротила постачання газу у Європу, і наразі для нас важливо не потрапити у сіті Путіна та триматися разом", - заявив канцлер.

Він наголосив на важливості водню як енергоносія майбутнього, в постачанні якого Канада відіграватиме центральну роль, а до того часу – в експорті скрапленого газу. ФРН припинить імпортувати російське вугілля в жовтні, а нафту – наприкінці року. До кінця наступного року, додав очільник уряду Німеччини, буде створена необхідна інфраструктура для отримання газу зі світових ринків, країна інвестує в це великі кошти і робить це надзвичайно швидкими темпами.

Автор: 

Німеччина (7523) зброя (7567) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+10
звичайно,ви вже стільки дали,що і діти нема куди
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22.08.2022 23:26 Відповісти
+5
дайте шольцу селёдки
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22.08.2022 23:29 Відповісти
+5
Німецьки брехуни ви вже задовбали-то дамо то не дамо...
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22.08.2022 23:31 Відповісти
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звичайно,ви вже стільки дали,що і діти нема куди
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22.08.2022 23:26 Відповісти
дайте шольцу селёдки
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22.08.2022 23:29 Відповісти
С молоком и веревку.
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22.08.2022 23:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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22.08.2022 23:30 Відповісти
ждём петарды корсар
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22.08.2022 23:31 Відповісти
Политически Шольц твердо идет в северо-южном направлении.
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22.08.2022 23:31 Відповісти
Німецьки брехуни ви вже задовбали-то дамо то не дамо...
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22.08.2022 23:31 Відповісти
Взагалі, треба спасибі говорити за допомогу. Але ж ви не вмієте.
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23.08.2022 06:53 Відповісти
Ой, а можна мне вальтер ППК?
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22.08.2022 23:33 Відповісти
о..не торопитесь... мы еще из обещанного вчера не все получили...
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22.08.2022 23:35 Відповісти
...... там був непристойний мат.
зато ви по гарних шоссейках їздите - вжик і опа...
а воює за Україну най штати з ерманіею і польщею - і знову ж таки
завжди є кого обматюкать за недодали...
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23.08.2022 09:05 Відповісти
Я так понимаю, что почитать статью Бутусова на этом же сайте про последнюю помощь Германии, является очень сложной задачей. Вот прямая ссылка в помощь.

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22.08.2022 23:35 Відповісти
Скільки дасте, і на тому данке. Хоча нам потрібно багато, дуже багато.
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22.08.2022 23:36 Відповісти
Десь на цензорі гуляв список зброї, що Німеччина нам передала, і він доволі значний в абсолютних показниках. Річ у тім, що співвідношення тих цифр до потужності німецького ВПК не таке велике, як би нам хотілося. Ну не хоче Німеччина вистрибувати із штанів, як Польща, Чехія і країни Балтії
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22.08.2022 23:37 Відповісти
И тридцать лет не пускать вас в НАТО.
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22.08.2022 23:46 Відповісти
Та определитесь уже как-то!
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22.08.2022 23:59 Відповісти
У господина Шольца наблюдается раздвоение личности, ему явно надо показаться врачу.
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23.08.2022 00:02 Відповісти
Вспомнилось...

- Здравствуйте, доктор. Меня зовут Олег, и я ********.
- Здравствуй, Олег. Присаживайся.
- Я не Олег.
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23.08.2022 10:19 Відповісти
шоб тебя так дети кормили
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23.08.2022 00:52 Відповісти
Тепер зрозуміло. чому реакція українського посла Андрія Мельника була такою емоційною в переговорних процесах з урядом ФРН надати зброю Україні. Тут не вистачило б і МЗС у повному складі. бо Шольц міняє своє рішення. як циган сонцем . тому справа не у професіоналізмі чи непрофесіоналізмі посла Мельника. Навпаки його наполегливість та проукраїнська позиція змогла зрушити з місця глуху оборону уряду Німеччини щодо надання зброї Україні. Тому . жаль. що Андрія Мельника звільнили з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у ФРН.
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23.08.2022 01:10 Відповісти
Моя подруга вже працює у Німеччині. На День народження, десять років подарувала дитині сусіда ( їх з сином запросили на свято) 100 євро та цукеркі. А дід малого, дуже забеспечений 10))). Дитина дуже раділа, а його батькі тішились))). Жмоти. А Шольц ще брехун ***********.
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23.08.2022 02:41 Відповісти
Дааааа!.. Завалила Німеччина зброєю! Просто-таки завалила!
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23.08.2022 09:36 Відповісти
Меракнтильный лицемерный сцыкун. Забыл сказать, что половина из 150 тысяч детей останется в Германии и станет хорошими немцами. Уже РОЖДЁННЫХ, БЕЛЫХ, не Муслимов и Махмудов, с образованными родителями
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23.08.2022 18:35 Відповісти
 
 