Германия будет продолжать поддерживать Украину поставками оружия, - Шольц

Германия вместе с партнерами продолжит поддерживать Украину всеми возможными способами.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с канадским коллегой Джастином Трюдо в Монреале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша центральная задача – сделать все для поддержки Украины. Мы делали это, поставляя оружие, предоставляя финансовые средства, работая совместно с партнерами в G7, а также посредством очень конкретной помощи… Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшей поставкой оружия", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что немецкое оружие, новейшие системы явлются очень эффективными и зачастую "меняют ситуацию в войне на востоке и помогают украинцам защищаться с воздуха".

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Канцлер заверил, что Германия и Канада твердо настроены продолжать поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Он также подчеркнул настроенность обоих государств и партнеров в G7 и ЕС сделать все для восстановления и обновления страны. По словам политика, такая помощь оказывается даже сейчас, когда идет война, и сообщил о планах провести в Германии совместную с ЕС конференцию по восстановлению Украины.

Глава правительства ФРГ напомнил, что страна приняла более 900 тысяч украинских беженцев, а 150 тысяч украинских школьников могут получать образование в Германии. Это тоже большая помощь, убежден он.

В то же время, Шольц отметил, что вместе с канадским коллегой примет участие во втором саммите Крымской платформы, который состоится в День памяти жертв тоталитарных режимов.

Как подчеркнул глава немецкого правительства, Россия должна осознавать, что развязанная ею война не останется безнаказанной, и назвал беспрецедентными введенные против РФ санкции, которые затормозят развитие российской экономики, ведь она будет отрезана от высоких технологий и финансовых ресурсов мировых рынков.

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При этом Шольц констатировал, что Россия пытается расколоть мировое сообщество. В этой связи он поблагодарил Канаду за то, что согласилась передать Германии российскую турбину и сорвала планы Путина. "Россия не является надежным бизнес-партнером, она сократила поставки газа в Европу, и сейчас для нас важно не попасть в сеть Путина и держаться вместе", - заявил канцлер.

Он отметил важность водорода как энергоносителя будущего, в поставках которого Канада будет играть центральную роль, а к тому времени – в экспорте сжиженного газа. ФРГ прекратит импортировать российский уголь в октябре, а нефть – в конце года. До конца следующего года, добавил глава правительства Германии, будет создана необходимая инфраструктура для получения газа с мировых рынков, страна инвестирует в это большие средства и делает это чрезвычайно быстрыми темпами.