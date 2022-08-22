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Новости Помощь Украине
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Германия будет продолжать поддерживать Украину поставками оружия, - Шольц

шольц

Германия вместе с партнерами продолжит поддерживать Украину всеми возможными способами.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с канадским коллегой Джастином Трюдо в Монреале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша центральная задача – сделать все для поддержки Украины. Мы делали это, поставляя оружие, предоставляя финансовые средства, работая совместно с партнерами в G7, а также посредством очень конкретной помощи… Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшей поставкой оружия", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что немецкое оружие, новейшие системы явлются очень эффективными и зачастую "меняют ситуацию в войне на востоке и помогают украинцам защищаться с воздуха".

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Канцлер заверил, что Германия и Канада твердо настроены продолжать поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Он также подчеркнул настроенность обоих государств и партнеров в G7 и ЕС сделать все для восстановления и обновления страны. По словам политика, такая помощь оказывается даже сейчас, когда идет война, и сообщил о планах провести в Германии совместную с ЕС конференцию по восстановлению Украины.

Глава правительства ФРГ напомнил, что страна приняла более 900 тысяч украинских беженцев, а 150 тысяч украинских школьников могут получать образование в Германии. Это тоже большая помощь, убежден он.

В то же время, Шольц отметил, что вместе с канадским коллегой примет участие во втором саммите Крымской платформы, который состоится в День памяти жертв тоталитарных режимов.

Как подчеркнул глава немецкого правительства, Россия должна осознавать, что развязанная ею война не останется безнаказанной, и назвал беспрецедентными введенные против РФ санкции, которые затормозят развитие российской экономики, ведь она будет отрезана от высоких технологий и финансовых ресурсов мировых рынков.

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При этом Шольц констатировал, что Россия пытается расколоть мировое сообщество. В этой связи он поблагодарил Канаду за то, что согласилась передать Германии российскую турбину и сорвала планы Путина. "Россия не является надежным бизнес-партнером, она сократила поставки газа в Европу, и сейчас для нас важно не попасть в сеть Путина и держаться вместе", - заявил канцлер.

Он отметил важность водорода как энергоносителя будущего, в поставках которого Канада будет играть центральную роль, а к тому времени – в экспорте сжиженного газа. ФРГ прекратит импортировать российский уголь в октябре, а нефть – в конце года. До конца следующего года, добавил глава правительства Германии, будет создана необходимая инфраструктура для получения газа с мировых рынков, страна инвестирует в это большие средства и делает это чрезвычайно быстрыми темпами.

Автор: 

Германия (7106) оружие (10288) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+10
звичайно,ви вже стільки дали,що і діти нема куди
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22.08.2022 23:26 Ответить
+5
дайте шольцу селёдки
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22.08.2022 23:29 Ответить
+5
Німецьки брехуни ви вже задовбали-то дамо то не дамо...
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22.08.2022 23:31 Ответить
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звичайно,ви вже стільки дали,що і діти нема куди
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22.08.2022 23:26 Ответить
дайте шольцу селёдки
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22.08.2022 23:29 Ответить
С молоком и веревку.
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22.08.2022 23:52 Ответить
🤣🤣🤣
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22.08.2022 23:30 Ответить
ждём петарды корсар
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22.08.2022 23:31 Ответить
Политически Шольц твердо идет в северо-южном направлении.
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22.08.2022 23:31 Ответить
Німецьки брехуни ви вже задовбали-то дамо то не дамо...
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22.08.2022 23:31 Ответить
Взагалі, треба спасибі говорити за допомогу. Але ж ви не вмієте.
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23.08.2022 06:53 Ответить
Ой, а можна мне вальтер ППК?
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22.08.2022 23:33 Ответить
о..не торопитесь... мы еще из обещанного вчера не все получили...
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22.08.2022 23:35 Ответить
...... там був непристойний мат.
зато ви по гарних шоссейках їздите - вжик і опа...
а воює за Україну най штати з ерманіею і польщею - і знову ж таки
завжди є кого обматюкать за недодали...
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23.08.2022 09:05 Ответить
Я так понимаю, что почитать статью Бутусова на этом же сайте про последнюю помощь Германии, является очень сложной задачей. Вот прямая ссылка в помощь.

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22.08.2022 23:35 Ответить
Скільки дасте, і на тому данке. Хоча нам потрібно багато, дуже багато.
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22.08.2022 23:36 Ответить
Десь на цензорі гуляв список зброї, що Німеччина нам передала, і він доволі значний в абсолютних показниках. Річ у тім, що співвідношення тих цифр до потужності німецького ВПК не таке велике, як би нам хотілося. Ну не хоче Німеччина вистрибувати із штанів, як Польща, Чехія і країни Балтії
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22.08.2022 23:37 Ответить
И тридцать лет не пускать вас в НАТО.
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22.08.2022 23:46 Ответить
Та определитесь уже как-то!
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22.08.2022 23:59 Ответить
У господина Шольца наблюдается раздвоение личности, ему явно надо показаться врачу.
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23.08.2022 00:02 Ответить
Вспомнилось...

- Здравствуйте, доктор. Меня зовут Олег, и я ********.
- Здравствуй, Олег. Присаживайся.
- Я не Олег.
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23.08.2022 10:19 Ответить
шоб тебя так дети кормили
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23.08.2022 00:52 Ответить
Тепер зрозуміло. чому реакція українського посла Андрія Мельника була такою емоційною в переговорних процесах з урядом ФРН надати зброю Україні. Тут не вистачило б і МЗС у повному складі. бо Шольц міняє своє рішення. як циган сонцем . тому справа не у професіоналізмі чи непрофесіоналізмі посла Мельника. Навпаки його наполегливість та проукраїнська позиція змогла зрушити з місця глуху оборону уряду Німеччини щодо надання зброї Україні. Тому . жаль. що Андрія Мельника звільнили з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у ФРН.
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23.08.2022 01:10 Ответить
Моя подруга вже працює у Німеччині. На День народження, десять років подарувала дитині сусіда ( їх з сином запросили на свято) 100 євро та цукеркі. А дід малого, дуже забеспечений 10))). Дитина дуже раділа, а його батькі тішились))). Жмоти. А Шольц ще брехун ***********.
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23.08.2022 02:41 Ответить
Дааааа!.. Завалила Німеччина зброєю! Просто-таки завалила!
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23.08.2022 09:36 Ответить
Меракнтильный лицемерный сцыкун. Забыл сказать, что половина из 150 тысяч детей останется в Германии и станет хорошими немцами. Уже РОЖДЁННЫХ, БЕЛЫХ, не Муслимов и Махмудов, с образованными родителями
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23.08.2022 18:35 Ответить
 
 