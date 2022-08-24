РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10578 посетителей онлайн
Новости Война
7 464 17

ФСБ готовила "акции протеста" ко Дню Независимости, организовать их должны были бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова", - СБУ

фсб

Российские спецслужбы готовили провокации в Украине в канун праздника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Служба безопасности Украины предотвратила планы российской спецслужбы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины.

По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Таким образом, они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ.

Читайте: Для нас конец войны – победа. Враг ждал цветов и оваций, а слышит "хлопки" и получает венки, - Зеленский

Как установила СБУ, организаторами псевдоакций должны стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". Они имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 провели ряд заказных митингов в Киеве.В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне. И по материалам СБУ ему еще в начале полномасштабного вторжения поставлено в известность о подозрении за государственную измену.

По имеющейся информации, ФСБ продумывала "акции" заранее. Установлено, что сотрудники вражеских спецслужб вышли на новый контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года. Позже им была поставлена задача организовать массовые "протестные" акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ. Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задач ФСБ.

Также читайте: Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав "мирного неба"

День Независимости (1196) россия (95326) СБУ (19843) ФСБ (1934)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Тому це ******* імітацією бурхливої діяльності від СБУ.
показать весь комментарий
24.08.2022 11:15
+12
зовсім хворі

їх би на клаптя розідрали
показать весь комментарий
24.08.2022 11:04
+11
Просто отказались ⁉️ПОЧЕМУ ЭТИ ПОСОБНИКИ РАШИЗМА НЕ АРЕСТОВАНЫ И НЕ ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ⁉️НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГНИДОТ
показать весь комментарий
24.08.2022 11:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зовсім хворі

їх би на клаптя розідрали
показать весь комментарий
24.08.2022 11:04 Ответить
Тому це ******* імітацією бурхливої діяльності від СБУ.
показать весь комментарий
24.08.2022 11:15 Ответить
є з кого приклад брати)) цим наш ЗЕ з кодлою постійно займаються))
показать весь комментарий
24.08.2022 11:32 Ответить
Ну, дивлячись який протест. Якщо проти Зє і Єрмака, то могли би люди і підтримати...
показать весь комментарий
24.08.2022 11:52 Ответить
ПАР
показать весь комментарий
24.08.2022 11:30 Ответить
Просто отказались ⁉️ПОЧЕМУ ЭТИ ПОСОБНИКИ РАШИЗМА НЕ АРЕСТОВАНЫ И НЕ ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ⁉️НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГНИДОТ
показать весь комментарий
24.08.2022 11:13 Ответить
Так Полтавську атакували. Не родичі,а ракети,але буданов як завжди недорозвідував
показать весь комментарий
24.08.2022 11:16 Ответить
Що це за клоуни - "журналісти ***********"?
По ходу вони такі ж відомі українцям, як і та лярва донька дугіна, про існування якої довчора ніхто не знав...
показать весь комментарий
24.08.2022 11:19 Ответить
Хотіли та перехотіли,тому що не сильно і хотіли... Зручна історія,щоб СБУ поставила сама собі "залік".
показать весь комментарий
24.08.2022 11:20 Ответить
О як кацапню ковбасить незалежна Україна.
показать весь комментарий
24.08.2022 11:21 Ответить
Бакланов займався кришуванням контробанди, а ФСБшні організації досі працюють на кожному кроці
показать весь комментарий
24.08.2022 11:27 Ответить
"Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві." - А чим в цей час займалося СБУ?
показать весь комментарий
24.08.2022 11:27 Ответить
Быдло Мавзолейных Шариковых просравшее СССР ровно 31 год назад что то может построить?рюZZkie...🤣вы точно Шизоиды путлера...
показать весь комментарий
24.08.2022 11:45 Ответить
Акціі "протесту"? А в ФСБ не було відчуття, що їх будуть бити? І можливо, навіть ногами? Вони взагалі не усвідомлюють піздюлєй якого масштабу отримали б іх запроданці?
Або довбойоби геть втратили зв'язок з реальністю, або наше СБУ собі рекламу робить.
показать весь комментарий
24.08.2022 11:55 Ответить
Обкакали стремные усы?
показать весь комментарий
24.08.2022 12:17 Ответить
ФСБ,Стремоусов и ко идиоты?В Державе ВП!Митинги,акции протеста под ЗАПРЕТОМ!
показать весь комментарий
24.08.2022 14:50 Ответить
 
 