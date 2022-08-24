ФСБ готовила "акции протеста" ко Дню Независимости, организовать их должны были бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова", - СБУ

Российские спецслужбы готовили провокации в Украине в канун праздника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Служба безопасности Украины предотвратила планы российской спецслужбы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины.

По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Таким образом, они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ.

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Как установила СБУ, организаторами псевдоакций должны стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". Они имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 провели ряд заказных митингов в Киеве.В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне. И по материалам СБУ ему еще в начале полномасштабного вторжения поставлено в известность о подозрении за государственную измену.

По имеющейся информации, ФСБ продумывала "акции" заранее. Установлено, что сотрудники вражеских спецслужб вышли на новый контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года. Позже им была поставлена задача организовать массовые "протестные" акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ. Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задач ФСБ.

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