Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав "мирного неба"

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. В своем обращении он цинично пожелал нашей стране "мирного неба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран, - говорится в поздравлении. - Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил самопровозглашенный "президент".

Кроме того, в своем поздравлении Лукашенко, позволивший россиянам с территории Беларуси атаковать Украину ракетами, пожелал нашему народу "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Впрочем, свое молчаливое согласие на использование территории РБ в качестве плацдарма для ударов по Украине Лукашенко ни слова не упомянул.

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