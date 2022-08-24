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Новости Война
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Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав "мирного неба"

лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. В своем обращении он цинично пожелал нашей стране "мирного неба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран, - говорится в поздравлении. - Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил самопровозглашенный "президент".

Кроме того, в своем поздравлении Лукашенко, позволивший россиянам с территории Беларуси атаковать Украину ракетами, пожелал нашему народу "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Впрочем, свое молчаливое согласие на использование территории РБ в качестве плацдарма для ударов по Украине Лукашенко ни слова не упомянул.

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Беларусь (7886) День Независимости (1196) Лукашенко (3611) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+66
і тобі такого ж "мирного неба"!
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24.08.2022 09:34
+48
Згори в пеклі,падло вусате.
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24.08.2022 09:34
+44
скотиняка
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24.08.2022 09:34
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скотиняка
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24.08.2022 09:34 Ответить
и чего так например жду привитання от Хло....
в виде сообщения о его кончине
такого ПОДАРУНКА ЖДЕТ ВСЯ УКРАИНА К ДНЮ СВОГО НАРОДЖЕННЯ...
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24.08.2022 09:50 Ответить
Sobaka
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24.08.2022 11:33 Ответить
А тебе желаем тяжелой смерти!
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24.08.2022 09:34 Ответить
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24.08.2022 09:34 Ответить
Згори в пеклі,падло вусате.
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24.08.2022 09:34 Ответить
і тобі такого ж "мирного неба"!
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24.08.2022 09:34 Ответить
Треба побажати йому теплого місця в Гаазі , сонячну камеру .
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24.08.2022 09:35 Ответить
Міцної мотузки і пахучого мила
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24.08.2022 10:27 Ответить
"Хаймарсы" готовы к ответному поздравлению !
Ждём-с.....
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24.08.2022 09:36 Ответить
Про шо ви? Зеля не допустить. Хіба що, захопившись, залиже сраку Лукашеску і гівно розірве бульбофюрера на шматки.
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24.08.2022 14:18 Ответить
А у папаши-то ничего с юмором, вполне может заменить юзика в квартале.
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24.08.2022 09:36 Ответить
запуск ракет з боку білораші
надання раші всіх можливих платцдармів для нападу з боку білораші
погрози від білорашанського таргана - це все ПРОТИРІЧЧЯ?

Ти ще скажи НЕПОРОЗУМІННЯ.

Гори в пеклі, помісь вихухолі та вомбату!
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24.08.2022 09:38 Ответить
ЗІ. Можу забитися що ще й путя виступить з поздоровленнями до українців із Днем Незалежності України
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24.08.2022 09:41 Ответить
Лукаш, тебе ****@!
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24.08.2022 09:38 Ответить
Підар кончений. Убив би і оком не могнув.
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24.08.2022 09:39 Ответить
Сподіваємося що, і Лукашенко теж отримає ще пару десятків привітань по НПЗ та аеродромам.
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24.08.2022 09:40 Ответить
Здохни мерзота.
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24.08.2022 09:40 Ответить
а хто такий лукашенка ? кого він представляє ?
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24.08.2022 09:41 Ответить
хз, завхоз гаража какого-то.
У него воображаемое государство.
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24.08.2022 09:43 Ответить
Он Пыню представляет... в нижнем белье... с плеткой...
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24.08.2022 12:29 Ответить
Якщо стратегічно подивитись,то саме через того скота все і почалось,була б на півночі Білорусь з адекватним президентом,наші військові вже б сьогодні піднімали прапор у Криму!
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24.08.2022 09:42 Ответить
Були б ******* озброєння в Україні , замість асвальту-.так правильніше.
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24.08.2022 09:46 Ответить
то есть, ты отрицаешь вину белараши?
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24.08.2022 10:12 Ответить
Йди звідси, тут цапам не раді
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24.08.2022 10:19 Ответить
А тебе честных выборов
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24.08.2022 09:45 Ответить
padla🤬
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24.08.2022 09:46 Ответить
Лукашенка-мерзенний лицемірний брехливий...покидьок.
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24.08.2022 09:47 Ответить
Позор и презрение гнилым дерунам.
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24.08.2022 09:47 Ответить
воображаемый диктатор с воображаемой властью раздает воображаемые поздравления.
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24.08.2022 09:48 Ответить
Иди ***** картофельный ********** ****........................................................................
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24.08.2022 09:49 Ответить
нехай "мирне українське небо" після 22 лютого ."ніжно " накриє білоруського співучасника вбивства українського народу ,рашистським кровопивцею.
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24.08.2022 09:50 Ответить
цінично єтокогда опкакал котик - а єто трипер голові там качан заклинил просто турнепс в кабине..там поможет только пітка брюквой
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24.08.2022 09:50 Ответить
Нехай все зло, помножене сторицею, тебе не відпускає ніколи, лукашенко. Амінь.
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24.08.2022 09:54 Ответить
Пошло нахєр без зупинок
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24.08.2022 09:57 Ответить
****!
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24.08.2022 09:57 Ответить
Картопляний підор
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24.08.2022 10:04 Ответить
М'якої тобі мотузки на шибеницю, ********** повія.
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24.08.2022 10:06 Ответить
А теперь внимание вопрос: А ЗАЧЕМ ЭТА КОШАЧЬЯ ОТРЫЖКА ЭТО СДЕЛАЛ?????
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24.08.2022 10:07 Ответить
Когда этого утырка с его выводком, в том числе и байстрюком Коленькой от какой то шлюхи, бойцы полка им. К. Калиновского, с помощью ВСУ, будут сажать на бутылку, он и не такое запоёт. Он же хитрожопый, а жопа его уже давно чувствует приближение бутылки.
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24.08.2022 10:10 Ответить
🤮
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24.08.2022 10:19 Ответить
Ти скотиняко "добросусідський фундамент" зруйнував ракетами які з твоєї території летять. Так що будеш відповідати нарівні з *уйлом за війну!
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24.08.2022 10:22 Ответить
Гандон вусатий...
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24.08.2022 10:22 Ответить
*****.
8 повітряних.
Щоб ти падло захлинулося у своєму гівні з черенком від лопати у дупі.
Варіанти Чаусеску, біля стінки не пропонувати.
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24.08.2022 10:39 Ответить
Просто пішов на йух!
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24.08.2022 10:42 Ответить
І тобі мирного неба, дивись на Крим і Херсон, ще одна ракета і в тебе порушення правил пожежної безпеки...
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24.08.2022 11:03 Ответить
Здохни, ****!!!
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24.08.2022 11:03 Ответить
Лукашенко ВІДСМОКЧІ шляпу
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24.08.2022 11:07 Ответить
Горіти бульбафюреру в пеклі - вічний вогонь гарантовано.
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24.08.2022 11:16 Ответить
Да не тянет он на фюрера!дуче картопляное!
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24.08.2022 11:28 Ответить
Цікаво, а можна відправити йму офіційну відповідь, на офіційному бланку від МЗС, з усіма потрібними підписами й печатками, з текстом - "Йди *****, ****, на*уй, гнида курв'яча!"...?
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24.08.2022 11:25 Ответить
Жду когда Петров и Баширов приедут полюбоватся Минскими шпилями...Вот картопляный дуче обрадуется дорогим гостям!
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24.08.2022 11:27 Ответить
Какой нахер добрый сосед Лукашенко!! Сто граммов яду ему в печёнку!! таракану усатому!!
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24.08.2022 11:47 Ответить
побажав нашому народові "мирного неба, толерантності
========================================
Толерантности к кому? Кацапским свиньям или подкацапским шлюхам? И вообще, разве толерантность это не западные ценности, с которыми вы выплятки так рьяно боретесь?
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24.08.2022 12:00 Ответить
Ах ти ж, ****, таракан вусатий. Бульбенфюрер недороблений. Тут головне НЕ ЗАБУТИ! І все суці пригадати!
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24.08.2022 12:03 Ответить
Треба хлопців з полку ім.К.Калиновського попросити щоби подякували бульбочмоні відповідним чином за привітання.
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24.08.2022 12:03 Ответить
Таке відчуття, що МідРФ подідилося з вусатим своїм коксом.
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24.08.2022 12:08 Ответить
Диагноз подтвердил - мозаичная шизофрения.
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24.08.2022 12:30 Ответить
А українці бажають бульбофюреру здохнути до вечора.
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24.08.2022 13:19 Ответить
протиріччя?
Так значит называются убийства и изнасилования пришедшие с Белрусии.
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24.08.2022 13:44 Ответить
Понадеемся его сыновья будут ездить на Прадо. Как руская взорваная свинья.
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24.08.2022 13:46 Ответить
А ми бажаємо тобі, щоб ти здох! І якнайшвидше...
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24.08.2022 13:58 Ответить
Курва пєрдольона!!!
Всьому свій час, комусь "раніше", "комусь "пізніше".....
Але , все одно лУкашенко в списку на "утиізацію"
Все буде Україна, Живэ Белорусь!!!
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24.08.2022 16:26 Ответить
 
 