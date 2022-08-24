Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав "мирного неба"
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. В своем обращении он цинично пожелал нашей стране "мирного неба".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран, - говорится в поздравлении. - Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил самопровозглашенный "президент".
Кроме того, в своем поздравлении Лукашенко, позволивший россиянам с территории Беларуси атаковать Украину ракетами, пожелал нашему народу "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
Впрочем, свое молчаливое согласие на использование территории РБ в качестве плацдарма для ударов по Украине Лукашенко ни слова не упомянул.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в виде сообщения о его кончине
такого ПОДАРУНКА ЖДЕТ ВСЯ УКРАИНА К ДНЮ СВОГО НАРОДЖЕННЯ...
Ждём-с.....
надання раші всіх можливих платцдармів для нападу з боку білораші
погрози від білорашанського таргана - це все ПРОТИРІЧЧЯ?
Ти ще скажи НЕПОРОЗУМІННЯ.
Гори в пеклі, помісь вихухолі та вомбату!
У него воображаемое государство.
8 повітряних.
Щоб ти падло захлинулося у своєму гівні з черенком від лопати у дупі.
Варіанти Чаусеску, біля стінки не пропонувати.
========================================
Толерантности к кому? Кацапским свиньям или подкацапским шлюхам? И вообще, разве толерантность это не западные ценности, с которыми вы выплятки так рьяно боретесь?
Так значит называются убийства и изнасилования пришедшие с Белрусии.
Всьому свій час, комусь "раніше", "комусь "пізніше".....
Але , все одно лУкашенко в списку на "утиізацію"
Все буде Україна, Живэ Белорусь!!!