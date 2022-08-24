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Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши "мирного неба"

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, привітав українців з Днем Незалежності. У своєму зверненні він цинічно побажав нашій країні "мирного неба".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - заявив самопроголошений "президент".

Крім того, у своєму привітанні Лукашенко, який дозволив росіянам з території Білорусі атакувати Україну ракетами, побажав нашому народові "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Втім, свою мовчазну згоду на використання території РБ як плацдарму для ударів по Україні Лукашенко жодним словом не згадав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напередодні 24 лютого військове керівництво Білорусі запевняло, що атаки на Україну з їхньої території не буде, - Данілов

Автор: 

Білорусь (7922) День Незалежності (701) Лукашенко (2653) привітання (730)


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Топ коментарі
+66
і тобі такого ж "мирного неба"!
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24.08.2022 09:34
+48
Згори в пеклі,падло вусате.
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24.08.2022 09:34
+44
скотиняка
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24.08.2022 09:34
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скотиняка
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24.08.2022 09:34 Відповісти
и чего так например жду привитання от Хло....
в виде сообщения о его кончине
такого ПОДАРУНКА ЖДЕТ ВСЯ УКРАИНА К ДНЮ СВОГО НАРОДЖЕННЯ...
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24.08.2022 09:50 Відповісти
Sobaka
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24.08.2022 11:33 Відповісти
А тебе желаем тяжелой смерти!
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24.08.2022 09:34 Відповісти
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24.08.2022 09:34 Відповісти
Згори в пеклі,падло вусате.
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24.08.2022 09:34 Відповісти
і тобі такого ж "мирного неба"!
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24.08.2022 09:34 Відповісти
Треба побажати йому теплого місця в Гаазі , сонячну камеру .
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24.08.2022 09:35 Відповісти
Міцної мотузки і пахучого мила
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24.08.2022 10:27 Відповісти
"Хаймарсы" готовы к ответному поздравлению !
Ждём-с.....
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24.08.2022 09:36 Відповісти
Про шо ви? Зеля не допустить. Хіба що, захопившись, залиже сраку Лукашеску і гівно розірве бульбофюрера на шматки.
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24.08.2022 14:18 Відповісти
А у папаши-то ничего с юмором, вполне может заменить юзика в квартале.
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24.08.2022 09:36 Відповісти
запуск ракет з боку білораші
надання раші всіх можливих платцдармів для нападу з боку білораші
погрози від білорашанського таргана - це все ПРОТИРІЧЧЯ?

Ти ще скажи НЕПОРОЗУМІННЯ.

Гори в пеклі, помісь вихухолі та вомбату!
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24.08.2022 09:38 Відповісти
ЗІ. Можу забитися що ще й путя виступить з поздоровленнями до українців із Днем Незалежності України
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24.08.2022 09:41 Відповісти
Лукаш, тебе ****@!
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24.08.2022 09:38 Відповісти
Підар кончений. Убив би і оком не могнув.
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24.08.2022 09:39 Відповісти
Сподіваємося що, і Лукашенко теж отримає ще пару десятків привітань по НПЗ та аеродромам.
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24.08.2022 09:40 Відповісти
Здохни мерзота.
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24.08.2022 09:40 Відповісти
а хто такий лукашенка ? кого він представляє ?
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24.08.2022 09:41 Відповісти
хз, завхоз гаража какого-то.
У него воображаемое государство.
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24.08.2022 09:43 Відповісти
Он Пыню представляет... в нижнем белье... с плеткой...
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24.08.2022 12:29 Відповісти
Якщо стратегічно подивитись,то саме через того скота все і почалось,була б на півночі Білорусь з адекватним президентом,наші військові вже б сьогодні піднімали прапор у Криму!
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24.08.2022 09:42 Відповісти
Були б ******* озброєння в Україні , замість асвальту-.так правильніше.
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24.08.2022 09:46 Відповісти
то есть, ты отрицаешь вину белараши?
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24.08.2022 10:12 Відповісти
Йди звідси, тут цапам не раді
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24.08.2022 10:19 Відповісти
А тебе честных выборов
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24.08.2022 09:45 Відповісти
padla🤬
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24.08.2022 09:46 Відповісти
Лукашенка-мерзенний лицемірний брехливий...покидьок.
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24.08.2022 09:47 Відповісти
Позор и презрение гнилым дерунам.
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24.08.2022 09:47 Відповісти
воображаемый диктатор с воображаемой властью раздает воображаемые поздравления.
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24.08.2022 09:48 Відповісти
Иди ***** картофельный ********** ****........................................................................
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24.08.2022 09:49 Відповісти
нехай "мирне українське небо" після 22 лютого ."ніжно " накриє білоруського співучасника вбивства українського народу ,рашистським кровопивцею.
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24.08.2022 09:50 Відповісти
цінично єтокогда опкакал котик - а єто трипер голові там качан заклинил просто турнепс в кабине..там поможет только пітка брюквой
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24.08.2022 09:50 Відповісти
Нехай все зло, помножене сторицею, тебе не відпускає ніколи, лукашенко. Амінь.
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24.08.2022 09:54 Відповісти
Пошло нахєр без зупинок
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24.08.2022 09:57 Відповісти
****!
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24.08.2022 09:57 Відповісти
Картопляний підор
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24.08.2022 10:04 Відповісти
М'якої тобі мотузки на шибеницю, ********** повія.
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24.08.2022 10:06 Відповісти
А теперь внимание вопрос: А ЗАЧЕМ ЭТА КОШАЧЬЯ ОТРЫЖКА ЭТО СДЕЛАЛ?????
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24.08.2022 10:07 Відповісти
Когда этого утырка с его выводком, в том числе и байстрюком Коленькой от какой то шлюхи, бойцы полка им. К. Калиновского, с помощью ВСУ, будут сажать на бутылку, он и не такое запоёт. Он же хитрожопый, а жопа его уже давно чувствует приближение бутылки.
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24.08.2022 10:10 Відповісти
🤮
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24.08.2022 10:19 Відповісти
Ти скотиняко "добросусідський фундамент" зруйнував ракетами які з твоєї території летять. Так що будеш відповідати нарівні з *уйлом за війну!
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24.08.2022 10:22 Відповісти
Гандон вусатий...
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24.08.2022 10:22 Відповісти
*****.
8 повітряних.
Щоб ти падло захлинулося у своєму гівні з черенком від лопати у дупі.
Варіанти Чаусеску, біля стінки не пропонувати.
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24.08.2022 10:39 Відповісти
Просто пішов на йух!
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24.08.2022 10:42 Відповісти
І тобі мирного неба, дивись на Крим і Херсон, ще одна ракета і в тебе порушення правил пожежної безпеки...
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24.08.2022 11:03 Відповісти
Здохни, ****!!!
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24.08.2022 11:03 Відповісти
Лукашенко ВІДСМОКЧІ шляпу
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24.08.2022 11:07 Відповісти
Горіти бульбафюреру в пеклі - вічний вогонь гарантовано.
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24.08.2022 11:16 Відповісти
Да не тянет он на фюрера!дуче картопляное!
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24.08.2022 11:28 Відповісти
Цікаво, а можна відправити йму офіційну відповідь, на офіційному бланку від МЗС, з усіма потрібними підписами й печатками, з текстом - "Йди *****, ****, на*уй, гнида курв'яча!"...?
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24.08.2022 11:25 Відповісти
Жду когда Петров и Баширов приедут полюбоватся Минскими шпилями...Вот картопляный дуче обрадуется дорогим гостям!
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24.08.2022 11:27 Відповісти
Какой нахер добрый сосед Лукашенко!! Сто граммов яду ему в печёнку!! таракану усатому!!
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24.08.2022 11:47 Відповісти
побажав нашому народові "мирного неба, толерантності
========================================
Толерантности к кому? Кацапским свиньям или подкацапским шлюхам? И вообще, разве толерантность это не западные ценности, с которыми вы выплятки так рьяно боретесь?
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24.08.2022 12:00 Відповісти
Ах ти ж, ****, таракан вусатий. Бульбенфюрер недороблений. Тут головне НЕ ЗАБУТИ! І все суці пригадати!
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24.08.2022 12:03 Відповісти
Треба хлопців з полку ім.К.Калиновського попросити щоби подякували бульбочмоні відповідним чином за привітання.
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24.08.2022 12:03 Відповісти
Таке відчуття, що МідРФ подідилося з вусатим своїм коксом.
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24.08.2022 12:08 Відповісти
Диагноз подтвердил - мозаичная шизофрения.
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24.08.2022 12:30 Відповісти
А українці бажають бульбофюреру здохнути до вечора.
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24.08.2022 13:19 Відповісти
протиріччя?
Так значит называются убийства и изнасилования пришедшие с Белрусии.
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24.08.2022 13:44 Відповісти
Понадеемся его сыновья будут ездить на Прадо. Как руская взорваная свинья.
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24.08.2022 13:46 Відповісти
А ми бажаємо тобі, щоб ти здох! І якнайшвидше...
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24.08.2022 13:58 Відповісти
Курва пєрдольона!!!
Всьому свій час, комусь "раніше", "комусь "пізніше".....
Але , все одно лУкашенко в списку на "утиізацію"
Все буде Україна, Живэ Белорусь!!!
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24.08.2022 16:26 Відповісти
 
 