Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши "мирного неба"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, привітав українців з Днем Незалежності. У своєму зверненні він цинічно побажав нашій країні "мирного неба".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - заявив самопроголошений "президент".

Крім того, у своєму привітанні Лукашенко, який дозволив росіянам з території Білорусі атакувати Україну ракетами, побажав нашому народові "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Втім, свою мовчазну згоду на використання території РБ як плацдарму для ударів по Україні Лукашенко жодним словом не згадав.

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