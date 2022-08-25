Украинские защитники отбили у оккупантов территории размером с Данию, - ISW

С середины марта россияне потеряли контроль над территориями, превышающими площадь Дании, но им удалось оккупировать территории размером с Андорру (процент от того, что они потеряли) за последние 39 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

"С тех пор, как российские силы возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, российские войска получили около 450,84 км квадратных новой территории, примерно равной площади Андорры. Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта - площадь, большую за Данию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, к западу и юго-западу от Донецка. Также россияне совершили ограниченную наземную атаку на северо-западе Херсонской области.

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