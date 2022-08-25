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Украинские защитники отбили у оккупантов территории размером с Данию, - ISW

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С середины марта россияне потеряли контроль над территориями, превышающими площадь Дании, но им удалось оккупировать территории размером с Андорру (процент от того, что они потеряли) за последние 39 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

"С тех пор, как российские силы возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, российские войска получили около 450,84 км квадратных новой территории, примерно равной площади Андорры. Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта - площадь, большую за Данию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, к западу и юго-западу от Донецка. Также россияне совершили ограниченную наземную атаку на северо-западе Херсонской области.

Читайте также: ВСУ остановили наступление оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19035) ВСУ (6543)


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какой то бред написан
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25.08.2022 07:09 Ответить
Прочитав заголовок та здригнувся. За мить пролетіло перед очами - Данія+гренландія=.... Наші вже під смолегськом?!?!
Але ж, - з'явилось, що трішечки ще треба почекати.
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25.08.2022 07:14 Ответить
Якби мали на увазі "Данія + Гренландія", то ВСУ було б уже не "під Смоленськом", а "за Уралом".
Але, взагалі, система порівнянь з площею держав цілком правильна. Більшість людей абстрактні цифри площ сприймає слабо - селянин переводить у гектари, шляховик на кілометри, інженер на мм, а кравець на сантиметри.
А що таке Данія і що таке Андорра переважно більш-менш розуміють.
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25.08.2022 07:28 Ответить
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25.08.2022 07:16 Ответить
А територію за розміром якої країни зе- влада розмінувала та здала кацапам перед початком війни?
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25.08.2022 07:25 Ответить
Та то не вони, то генерали- зрадники. Вони ні до чого. Вони, лише, відвели війська у східному, південному та північному напрямку і заасфальтували дороги.
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25.08.2022 10:44 Ответить
Стакан наполовину полон. Хороший подход.
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25.08.2022 09:48 Ответить
Я просто нагадаю: якби рашисткі колаборанти із Zeкоманди, почали рити окопи у жовтні, як їм порекомкндували американці, то загальна площа окупованих районів була б десятки раз меншою ніж зараз.і трагедій Буч, Ірпенів, Маріуполів ніколи не відбулося.
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25.08.2022 09:53 Ответить
Просто треба казати людям правду а не ту хрінь яку несуть борцуни ротом з телевізора Україна переможе
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25.08.2022 10:17 Ответить
 
 