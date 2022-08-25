Українські захисники відбили в окупантів території розміром з Данію, - ISW
Із середини березня росіяни втратили контроль над територіями, що перевищують площу Данії, але їм вдалося окупувати території розміром з Андорру (відсоток від того, що вони втратили) за останні 39 днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
"З того часу, як російські сили відновили наступальні операції після паузи 16 липня, російські війська отримали близько 450,84 км квадратних нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри. Російські війська втратили приблизно 45 тисяч км квадратних території з 21 березня - площу, більшу за Данію", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, російські сили провели обмежені наземні атаки на південний захід та південний схід від Ізюма, на північний схід та південь від Бахмута, на захід та південний захід від Донецька. Також росіяни здійснили обмежену наземну атаку на північному заході Херсонської області.
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Але ж, - з'явилось, що трішечки ще треба почекати.
Але, взагалі, система порівнянь з площею держав цілком правильна. Більшість людей абстрактні цифри площ сприймає слабо - селянин переводить у гектари, шляховик на кілометри, інженер на мм, а кравець на сантиметри.
А що таке Данія і що таке Андорра переважно більш-менш розуміють.