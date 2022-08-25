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Українські захисники відбили в окупантів території розміром з Данію, - ISW

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Із середини березня росіяни втратили контроль над територіями, що перевищують площу Данії, але їм вдалося окупувати території розміром з Андорру (відсоток від того, що вони втратили) за останні 39 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

"З того часу, як російські сили відновили наступальні операції після паузи 16 липня, російські війська отримали близько 450,84 км квадратних нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри. Російські війська втратили приблизно 45 тисяч км квадратних території з 21 березня - площу, більшу за Данію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, російські сили провели обмежені наземні атаки на південний захід та південний схід від Ізюма, на північний схід та південь від Бахмута, на захід та південний захід від Донецька. Також росіяни здійснили обмежену наземну атаку на північному заході Херсонської області.

Також читайте: Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження ресурсів, - Буданов

Автор: 

армія рф (17185) ЗСУ (7496)


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какой то бред написан
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25.08.2022 07:09 Відповісти
Прочитав заголовок та здригнувся. За мить пролетіло перед очами - Данія+гренландія=.... Наші вже під смолегськом?!?!
Але ж, - з'явилось, що трішечки ще треба почекати.
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25.08.2022 07:14 Відповісти
Якби мали на увазі "Данія + Гренландія", то ВСУ було б уже не "під Смоленськом", а "за Уралом".
Але, взагалі, система порівнянь з площею держав цілком правильна. Більшість людей абстрактні цифри площ сприймає слабо - селянин переводить у гектари, шляховик на кілометри, інженер на мм, а кравець на сантиметри.
А що таке Данія і що таке Андорра переважно більш-менш розуміють.
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25.08.2022 07:28 Відповісти
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25.08.2022 07:16 Відповісти
А територію за розміром якої країни зе- влада розмінувала та здала кацапам перед початком війни?
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25.08.2022 07:25 Відповісти
Та то не вони, то генерали- зрадники. Вони ні до чого. Вони, лише, відвели війська у східному, південному та північному напрямку і заасфальтували дороги.
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25.08.2022 10:44 Відповісти
Стакан наполовину полон. Хороший подход.
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25.08.2022 09:48 Відповісти
Я просто нагадаю: якби рашисткі колаборанти із Zeкоманди, почали рити окопи у жовтні, як їм порекомкндували американці, то загальна площа окупованих районів була б десятки раз меншою ніж зараз.і трагедій Буч, Ірпенів, Маріуполів ніколи не відбулося.
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25.08.2022 09:53 Відповісти
Просто треба казати людям правду а не ту хрінь яку несуть борцуни ротом з телевізора Україна переможе
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25.08.2022 10:17 Відповісти
 
 