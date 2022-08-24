Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження ресурсів, - Буданов
Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження своєї ресурсної бази та втому від бойових дій.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу. Причиною є значне виснаження ресурсної бази Російської Федерації", - сказав Буданов. Він додав, що російські окупанти також мають морально-психологічну втому від бойових дій.
За його словами, знищення техніки ворога в Криму змусило задуматися росіян. "Вони почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, що їхня розпіарена система ППО (Крим же вони називають непотоплюваним авіаносцем, який захищають найкращі системи ППО в Росії)… захистити, насамперед тимчасово захоплену територію, насправді не здатна…" - зазначив Буданов.
Очільник ГУР наголосив, що війна показала, що російська армія "зовсім не друга армія", як вважалося, "і навіть не четверта".
Відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що настав переломний момент у війні, який прогнозував Буданов, керівник ГУР відповів: "До кінця серпня ще є певний час".
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"замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции в Украине - сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения, заявил министр обороны параши оленевод-стахановец шойга на совещании глав военных ведомств стран шос-тёрок". только вот не пишут, было ли это встреченно "бурными аплодисментами, переходящими в овации" ))
ЗЄ, Шмигаль та всі інші призначенці від ЗЄ - пустозвони та брехуни. Особливо лейтенанти, яких ні за що зробили генералами.