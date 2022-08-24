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Новини Війна
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Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження ресурсів, - Буданов

буданов

Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження своєї ресурсної бази та втому від бойових дій.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу. Причиною є значне виснаження ресурсної бази Російської Федерації", - сказав Буданов. Він додав, що російські окупанти також мають морально-психологічну втому від бойових дій.

За його словами, знищення техніки ворога в Криму змусило задуматися росіян. "Вони почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, що їхня розпіарена система ППО (Крим же вони називають непотоплюваним авіаносцем, який захищають найкращі системи ППО в Росії)… захистити, насамперед тимчасово захоплену територію, насправді не здатна…" - зазначив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що війна показала, що російська армія "зовсім не друга армія", як вважалося, "і навіть не четверта".

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Відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що настав переломний момент у війні, який прогнозував Буданов, керівник ГУР відповів: "До кінця серпня ще є певний час".

Автор: 

армія рф (17185) Буданов (488) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+18
ще буданов сьогодні не піарився
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24.08.2022 16:23
+12
где пафосно обещанные хероическинастроенным преЗЕ ответки на прилеты по Украине????
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24.08.2022 16:27
+9
Який же професійний висновок! Сидів би вже тихесенько собі!
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24.08.2022 16:29
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ще буданов сьогодні не піарився
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24.08.2022 16:23 Відповісти
Так його ж наче поперли з посади?
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24.08.2022 16:45 Відповісти
Наоборот ему хотят отдать все разведки
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24.08.2022 17:22 Відповісти
где пафосно обещанные хероическинастроенным преЗЕ ответки на прилеты по Украине????
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24.08.2022 16:27 Відповісти
Він допомогає спецоперацію проводити.
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24.08.2022 16:38 Відповісти
хто він? сказали "а" скажіть і "б"
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24.08.2022 16:40 Відповісти
а вот оленевод в своём высере на уши своим союзникам обьясняет это, как "заботу о людЯх" )))
"замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции в Украине - сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения, заявил министр обороны параши оленевод-стахановец шойга на совещании глав военных ведомств стран шос-тёрок". только вот не пишут, было ли это встреченно "бурными аплодисментами, переходящими в овации" ))
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24.08.2022 16:27 Відповісти
Не поспішайте з висновками, як ви починали 23 лютого.
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24.08.2022 16:28 Відповісти
Піздьож. Газу повно, в нєфті купаються. Мабуть ето шото другоє.
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24.08.2022 16:29 Відповісти
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24.08.2022 16:35 Відповісти
Який же професійний висновок! Сидів би вже тихесенько собі!
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24.08.2022 16:29 Відповісти
булданов - молодец... человечище в теоретищах, аксиомищах и гогилашвилевских наркотищах... в общем, главный разсветчик Украины...
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24.08.2022 16:42 Відповісти
А какое мнение сожителя этого ЧМАРЯ- Гогилашлвили ?
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24.08.2022 16:47 Відповісти
ЦРУ вірю, Мі-6 вірю, ЗСУ вірю, Залужному вірю.

ЗЄ, Шмигаль та всі інші призначенці від ЗЄ - пустозвони та брехуни. Особливо лейтенанти, яких ні за що зробили генералами.
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24.08.2022 16:48 Відповісти
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24.08.2022 16:50 Відповісти
І небритий довольний такий...
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24.08.2022 18:46 Відповісти
Россия просто не превышает установленную скорость наступления.
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24.08.2022 17:49 Відповісти
Дебілко вилізло.
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24.08.2022 21:06 Відповісти
 
 