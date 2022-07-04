У серпні весь світ побачить перші перемоги України, - Буданов
Перші перемоги України у війні проти російського агресора українці побачать невдовзі. Це станеться в серпні цього року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому він зазначив, що необхідно правильно розуміти значення перелому у війні.
"Я (раніше. - Ред.) сказав, що у серпні ви побачите, весь світ у принципі побачить перші перемоги України. (Це. - Ред.) перший перелом", - зазначив Буданов.
Однак керівник української розвідки відмовився розповідати подробиці.
"Ви хочете, щоб я зараз розкрив усі плани, щоби ворог прочитав і підготувався? Так ви це собі уявляєте?... Риторично вам відповім. Якщо ви аналізуєте мої висловлювання, чи ви побачили, щоб я хоча б раз помилився? Тому чекайте", - підсумував Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ось вам моє вангування: зараз говнокомандувач довідводить нашхих військових до кордонів тих областей, що треба. Потім мир - референдум - держава в смартфоні - другий термін - розкрадання західних мільярдів на відновлення України
Вибачие ,але ваш комент ні до чого . Краще щоб люди були з нормальним глуздом ніж оптимістично підтримували кожне слово недолуги Буданова.
В
Роботу Академії розвідки вже поновили, чи зЕ-рмаку неначасі?
Буданов не арестович, він точно є суб'єктом статті про розголошення державної таємниці. Ворог не спить.
Здається нам ллют в вуха мед....
Блін ... дитячий садок ... Хоспаді прасті ...