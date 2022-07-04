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Новини Війна
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У серпні весь світ побачить перші перемоги України, - Буданов

буданов

Перші перемоги України у війні проти російського агресора українці побачать невдовзі. Це станеться в серпні цього року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому він зазначив, що необхідно правильно розуміти значення перелому у війні.

"Я (раніше. - Ред.) сказав, що у серпні ви побачите, весь світ у принципі побачить перші перемоги України. (Це. - Ред.) перший перелом", - зазначив Буданов.

Однак керівник української розвідки відмовився розповідати подробиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу, - Буданов

"Ви хочете, щоб я зараз розкрив усі плани, щоби ворог прочитав і підготувався? Так ви це собі уявляєте?... Риторично вам відповім. Якщо ви аналізуєте мої висловлювання, чи ви побачили, щоб я хоча б раз помилився? Тому чекайте", - підсумував Буданов.

Автор: 

армія рф (17271) Буданов Кирило (491) перемога (488) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+49
як побачиш де зелену прислугу урода-наркомана з головкою ЄрЗе, і як тільки він відкриє писок - знай: БРЕШЕ
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04.07.2022 08:23
+45
по щелчку пальців Арєстовіч вже Херсон звільняв
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04.07.2022 08:26
+35
Я думав, що розвідка плани ворога вивчає, а не свої рекламує.

Грьобаний Квартал-95...
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04.07.2022 08:38
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в травні обіцяних шашликів вже поїли 😆

а ось вам моє вангування: зараз говнокомандувач довідводить нашхих військових до кордонів тих областей, що треба. Потім мир - референдум - держава в смартфоні - другий термін - розкрадання західних мільярдів на відновлення України
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04.07.2022 10:04 Відповісти
Не кажи "ГОП" поки не перескочиш.(народна мудрість)
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04.07.2022 10:05 Відповісти
Всьо ідьот по плану.
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04.07.2022 10:09 Відповісти
А Гогілашвілі теж будемо бачити? Чи він зникне: " Как сон, как утренний туман."...
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04.07.2022 10:15 Відповісти
Люди, откуда в вас столько пессимизма, психологический возраст как у подростка - недоростка.
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04.07.2022 10:19 Відповісти
Квартал 95 - мабуть повинен робити всїх оптимістами в той час коли загинули 10 ки тисяч людей та зруйновано інфраструктуру ? Все що вони кажуть повинно сприятимч з радістю та надією на майбутнє?
Вибачие ,але ваш комент ні до чого . Краще щоб люди були з нормальним глуздом ніж оптимістично підтримували кожне слово недолуги Буданова.
В
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Тьху ти. У плісняви, шо не член, то позитивний блогер- екстрасЄнс. Навіть пліснявий очільник розвідки.
Роботу Академії розвідки вже поновили, чи зЕ-рмаку неначасі?
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04.07.2022 10:20 Відповісти
Чергова маячня кварталу 95...
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04.07.2022 10:21 Відповісти
Світ вже побачив "професійну роботу" розвідки 24 лютого...
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04.07.2022 10:35 Відповісти
У цівілізованій країні керівник ровідки подав би у відставку, після провалу у лютому 2022, коли наша розвідка заперечувала загрозу вторгнення, але не в Україні, де керівник лишається і розповідає нові казки.
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04.07.2022 10:38 Відповісти
А ще швидше,коли пішла інфа про дружбу з Гогі
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04.07.2022 10:56 Відповісти
Буквально можна сказати як, "Не тішся завчасно", Ще є приказка: "Ще не спіймав, а вже обскуб". Загалом це йдеться для того, щоб люди на даний момент не мріяли, а діяли щоб домогтися на цей результат і вже потім можна радіти
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04.07.2022 10:41 Відповісти
Теля ще в сраці, а він вже з довбнею стоїть. (українське прислів'я)
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04.07.2022 17:28 Відповісти
Ой який секретний секрет....ленд ліз приїде прям з конвеєрів заводів США в серпні! Теж мені розвідник.
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04.07.2022 10:52 Відповісти
Нет у меня к ниму доверия......Нет!!Але хто я такий.....
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04.07.2022 10:55 Відповісти
Перші перемоги ЗСУ Світ побачив в перший же тиждень війни. І саме тому нам стали передавати зброю, бо в ЗСУ вірили вже не тільки ми, інші теж повірили, особливо після того як від Києва русскіх випхали. А де ж цей пан був, що не помітив першіх перемог?
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04.07.2022 11:12 Відповісти
А чого СБУ його не арештує? Серпень - менш ніж за місяць. Посадова особа з доступом до держтаємниці розкриває плани ЗСУ. Генпрокурора займіться справою про витік секретної інформації.
Буданов не арестович, він точно є суб'єктом статті про розголошення державної таємниці. Ворог не спить.
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04.07.2022 11:13 Відповісти
Ха ! Напевне Арч теж поновив підписку про нерозголошення.
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04.07.2022 11:35 Відповісти
А до цього казали в липнi....
Здається нам ллют в вуха мед....
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04.07.2022 11:15 Відповісти
Ещё один зелёный стратег… сколько вас развелось… вангователи
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04.07.2022 11:16 Відповісти
Буданов займись своими непосредственными обязанностями (информация о враге) а вангованое на кофейной гуще оставь арестовичу.
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04.07.2022 11:19 Відповісти
Нам ллють у вуха, що обіцяний ленд-ліз почне працювати з жовтня, а цей поц обіцяє щось мега грандіозне на серпень.
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04.07.2022 11:25 Відповісти
Добре звичайно, що в головного розвідника позитивний настрій, але про які перші перемоги України він говорить? А як же успішна оборона Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва, Запоріжжя, Кривого рогу та інших міст? Хіба то не перемоги?..
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04.07.2022 11:32 Відповісти
"Ви хочете, щоб я зараз розкрив усі плани, щоби ворог прочитав і підготувався? Так ви це собі уявляєте?... Риторично вам відповім. Якщо ви аналізуєте мої висловлювання, чи ви побачили, щоб я хоча б раз помилився? Тому чекайте"
Блін ... дитячий садок ... Хоспаді прасті ...
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04.07.2022 11:33 Відповісти
Його місце на базарі в торгівельному ряду між бабусь,а не в ГРУ!
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04.07.2022 11:56 Відповісти
порох врал ( вы врете еще в тройне((((((((((((((( прекращать нужно боевые и переходить на дипломатию если вы дипломаты а не шуты(
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04.07.2022 12:14 Відповісти
Иди в анус,кацапская мразь.
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04.07.2022 14:11 Відповісти
Пи#дун
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04.07.2022 14:09 Відповісти
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