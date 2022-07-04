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Новости Война
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В августе весь мир увидит первые победы Украины, - Буданов

буданов

Первые победы Украины в войне против российского агрессора украинцы увидят в ближайшее время. Это произойдет в августе этого года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что необходимо правильно понимать значение перелома в войне.

"Я (ранее. – Ред.) сказал, что в августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. (Это. – Ред.) первый перелом", – отметил Буданов.

Однако руководитель украинской разведки отказался рассказывать подробности.

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"Вы хотите, чтобы я сейчас раскрыл все планы, чтобы враг прочел и подготовился? Так вы это себе представляете? Риторически вам отвечу. Если вы анализируете мои высказывания, увидели ли вы, что я хотя бы раз ошибся? Поэтому ждите", - подытожил Буданов.

армия РФ (19123) Буданов Кирилл (456) победа (591) разведка (4171)


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Топ комментарии
+49
як побачиш де зелену прислугу урода-наркомана з головкою ЄрЗе, і як тільки він відкриє писок - знай: БРЕШЕ
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04.07.2022 08:23
+45
по щелчку пальців Арєстовіч вже Херсон звільняв
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04.07.2022 08:26
+35
Я думав, що розвідка плани ворога вивчає, а не свої рекламує.

Грьобаний Квартал-95...
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04.07.2022 08:38
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в травні обіцяних шашликів вже поїли 😆

а ось вам моє вангування: зараз говнокомандувач довідводить нашхих військових до кордонів тих областей, що треба. Потім мир - референдум - держава в смартфоні - другий термін - розкрадання західних мільярдів на відновлення України
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04.07.2022 10:04 Ответить
Не кажи "ГОП" поки не перескочиш.(народна мудрість)
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04.07.2022 10:05 Ответить
Всьо ідьот по плану.
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04.07.2022 10:09 Ответить
А Гогілашвілі теж будемо бачити? Чи він зникне: " Как сон, как утренний туман."...
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04.07.2022 10:15 Ответить
Люди, откуда в вас столько пессимизма, психологический возраст как у подростка - недоростка.
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04.07.2022 10:19 Ответить
Квартал 95 - мабуть повинен робити всїх оптимістами в той час коли загинули 10 ки тисяч людей та зруйновано інфраструктуру ? Все що вони кажуть повинно сприятимч з радістю та надією на майбутнє?
Вибачие ,але ваш комент ні до чого . Краще щоб люди були з нормальним глуздом ніж оптимістично підтримували кожне слово недолуги Буданова.
В
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04.07.2022 14:48 Ответить
Тьху ти. У плісняви, шо не член, то позитивний блогер- екстрасЄнс. Навіть пліснявий очільник розвідки.
Роботу Академії розвідки вже поновили, чи зЕ-рмаку неначасі?
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04.07.2022 10:20 Ответить
Чергова маячня кварталу 95...
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04.07.2022 10:21 Ответить
Світ вже побачив "професійну роботу" розвідки 24 лютого...
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04.07.2022 10:35 Ответить
У цівілізованій країні керівник ровідки подав би у відставку, після провалу у лютому 2022, коли наша розвідка заперечувала загрозу вторгнення, але не в Україні, де керівник лишається і розповідає нові казки.
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04.07.2022 10:38 Ответить
А ще швидше,коли пішла інфа про дружбу з Гогі
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04.07.2022 10:56 Ответить
Буквально можна сказати як, "Не тішся завчасно", Ще є приказка: "Ще не спіймав, а вже обскуб". Загалом це йдеться для того, щоб люди на даний момент не мріяли, а діяли щоб домогтися на цей результат і вже потім можна радіти
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04.07.2022 10:41 Ответить
Теля ще в сраці, а він вже з довбнею стоїть. (українське прислів'я)
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04.07.2022 17:28 Ответить
Ой який секретний секрет....ленд ліз приїде прям з конвеєрів заводів США в серпні! Теж мені розвідник.
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04.07.2022 10:52 Ответить
Нет у меня к ниму доверия......Нет!!Але хто я такий.....
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04.07.2022 10:55 Ответить
Перші перемоги ЗСУ Світ побачив в перший же тиждень війни. І саме тому нам стали передавати зброю, бо в ЗСУ вірили вже не тільки ми, інші теж повірили, особливо після того як від Києва русскіх випхали. А де ж цей пан був, що не помітив першіх перемог?
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04.07.2022 11:12 Ответить
А чого СБУ його не арештує? Серпень - менш ніж за місяць. Посадова особа з доступом до держтаємниці розкриває плани ЗСУ. Генпрокурора займіться справою про витік секретної інформації.
Буданов не арестович, він точно є суб'єктом статті про розголошення державної таємниці. Ворог не спить.
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04.07.2022 11:13 Ответить
Ха ! Напевне Арч теж поновив підписку про нерозголошення.
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04.07.2022 11:35 Ответить
А до цього казали в липнi....
Здається нам ллют в вуха мед....
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04.07.2022 11:15 Ответить
Ещё один зелёный стратег… сколько вас развелось… вангователи
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04.07.2022 11:16 Ответить
Буданов займись своими непосредственными обязанностями (информация о враге) а вангованое на кофейной гуще оставь арестовичу.
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04.07.2022 11:19 Ответить
Нам ллють у вуха, що обіцяний ленд-ліз почне працювати з жовтня, а цей поц обіцяє щось мега грандіозне на серпень.
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04.07.2022 11:25 Ответить
Добре звичайно, що в головного розвідника позитивний настрій, але про які перші перемоги України він говорить? А як же успішна оборона Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва, Запоріжжя, Кривого рогу та інших міст? Хіба то не перемоги?..
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04.07.2022 11:32 Ответить
"Ви хочете, щоб я зараз розкрив усі плани, щоби ворог прочитав і підготувався? Так ви це собі уявляєте?... Риторично вам відповім. Якщо ви аналізуєте мої висловлювання, чи ви побачили, щоб я хоча б раз помилився? Тому чекайте"
Блін ... дитячий садок ... Хоспаді прасті ...
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04.07.2022 11:33 Ответить
Його місце на базарі в торгівельному ряду між бабусь,а не в ГРУ!
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04.07.2022 11:56 Ответить
порох врал ( вы врете еще в тройне((((((((((((((( прекращать нужно боевые и переходить на дипломатию если вы дипломаты а не шуты(
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04.07.2022 12:14 Ответить
Иди в анус,кацапская мразь.
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04.07.2022 14:11 Ответить
Пи#дун
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04.07.2022 14:09 Ответить
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