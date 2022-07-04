В августе весь мир увидит первые победы Украины, - Буданов
Первые победы Украины в войне против российского агрессора украинцы увидят в ближайшее время. Это произойдет в августе этого года.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
При этом он отметил, что необходимо правильно понимать значение перелома в войне.
"Я (ранее. – Ред.) сказал, что в августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. (Это. – Ред.) первый перелом", – отметил Буданов.
Однако руководитель украинской разведки отказался рассказывать подробности.
"Вы хотите, чтобы я сейчас раскрыл все планы, чтобы враг прочел и подготовился? Так вы это себе представляете? Риторически вам отвечу. Если вы анализируете мои высказывания, увидели ли вы, что я хотя бы раз ошибся? Поэтому ждите", - подытожил Буданов.
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а ось вам моє вангування: зараз говнокомандувач довідводить нашхих військових до кордонів тих областей, що треба. Потім мир - референдум - держава в смартфоні - другий термін - розкрадання західних мільярдів на відновлення України
Вибачие ,але ваш комент ні до чого . Краще щоб люди були з нормальним глуздом ніж оптимістично підтримували кожне слово недолуги Буданова.
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Роботу Академії розвідки вже поновили, чи зЕ-рмаку неначасі?
Буданов не арестович, він точно є суб'єктом статті про розголошення державної таємниці. Ворог не спить.
Здається нам ллют в вуха мед....
Блін ... дитячий садок ... Хоспаді прасті ...