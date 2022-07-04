Болгария выслала 70 российских дипломатов
Болгария выслала 70 российских дипломатов. Два российских самолета вылетели из Софии с десятками сотрудников российских дипломатических служб и их семьями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
Решение о высылке было объявлено исполняющим обязанности премьер-министра Кириллом Петковым, который занял жесткую позицию по отношению к РФ после ее вторжения в Украину.
Петков заявил, что Москва использовала тактику гибридной войны, чтобы свергнуть его правительство. Он также отметил, что Россия сохранит 43 своих сотрудника после высылки, и подчеркнул, что Болгария имеет только 12 дипломатических сотрудников в Москве.
"Все, кто работает против интересов Болгарии, будут призваны вернуться в страну, из которой они прибыли", – заявил политик.
В ответ Россия пригрозила разрывом дипломатических отношений. Европейский Союз, членом которого Болгария является с 2007 года, ответил на угрозу России и заявил, что полностью поддерживает и солидарен с Болгарией.
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Такий гострий дипломатичний демарш (по суті це останній крок перед розривом дипвідносин) швидше за все чекали у Польщі, Литві, Великій Британії.
А ось дивись, як вийшло - першою за адресою "руського военного корабля" Росію послали не вони, а послала "братська" Болгарія.
Ну, з почином!!!
РВК ПНХ.
Хто тепер пам'ятає, що за брежнєвських часів Тодор Живков подавав заявку на вступ Болгарії до СРСР. І відмовили йому лише тому, що немає спільного кордону
А не то саплежування...
Починаю Поважати!
Приїхали вони назад з квадратними очима та відповідними фізіономіями, позаяк дізнались, що болгари ненавидять сересер та зневажають руZZкіх. Може десь в Софії та Тирново було інше відношення, але в провінції от так.
300 тисяч болгар пройшли через ті концтабори, 50 тисяч болгар було вбито. Вбивали там болгар звіряче, тобто через ПРИМУСОВЕ ДОНОРСТВО, попросту кажучи - викачували кров день за днем, поки людина не вмирала.
От Параша має свою інформаційну повестку по Болгарії, будь який болгарін (русофоб або русофіл) знає що саме русня звільнила болгар від турок.
А Україна не має інформаційної повестки, ніяк не протидіє Росії, а зробити це не просто, а дуже просто. Взять наприклад й зробити МУЗЕЙ, як болгар катував СССР. Одного цього музею, який би коштував копійки - десятки тисяч долларів, навіть не сотні - було б достатньо щоб взагалі помножити на ноль будь які байки про братній СССР та братній россійский норот.
Чому в нашому МЗС працюють одні недоробли та дурні? Дегенерати, неспроможні навіть на найпростіші кроки - музей катування болгар росіянами, музей голодомора? Не держава, я реально якесь бидло, яке розбіглось зі свінарника.
Я наприклад за свої власні кошти видавав тут книжку про голодомор як геноцид нас русней, а наш свінарник софійский, нібито україньске посольство, НІЧОГО й НІКОЛИ не робить, щоб хоч на пів-копійки протидияти россійскій пропаганді про братські русско-болгарськи народи.
Зробіть, лениві ******** з МЗС, там що небудь на кшалт музеїв Дахау або Освенціма.
й через рік тут не буде ЖОДНОГО русофіла.
Просто кімнату у посольстві зробить, уроди, на цю тему для початку.
Зробіть, уроди недороблені, музей як русня бомбардувала Варну у першій світовій, скільки людей загинуло від русні.
У вас немає матеріалів, уроди? Зверніться до мене (прямо пошукайте це ім'я по закрилі, тут моє спражне ім'я та подзвонить до мене), у мене є перелік усіх концтаборів, де русня нищила болгарів, у мене є ВСЕ що існує про бомбардування росіянами Варни, включно газети того часу з іменами болгар, що загинули тоді від росіян. У мене залишились навіть орігінал макети брошури про геноцід українців на болгарький мові.
Зробіть, уроди недороблені, ХОЧ ЩО НЕБУДЬ на користь українців - крім відпочинку на березі моря. Фактичного матеріалу щоб НАЗАВЖДИ викинути Россію з балкан. Назавджи, розумієте уроди? Це й є політика у інтересах держави, а не пити каву та лежати на пляжі.
В порты Болгарии не рискуют заходить судна и яхты из Средиземного моря - а это удар по курортному бизнесу Болгарии , который составляет наверно 50% БЮДЖЕТА