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Болгарія вислала 70 російських дипломатів

посольство,рф,болгарія

Болгарія вислала 70 російських дипломатів. Два російські літаки вилетіли із Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Рішення про вислання було оголошено виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Кирилом Петковим, який зайняв жорстку позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну.

Петков заявив, що Москва використовувала тактику гібридної війни, щоб повалити його уряд. Він також зазначив, що Росія збереже 43 своїх співробітники після вислання, і наголосив, що Болгарія має лише 12 дипломатичних співробітників у Москві.

"Всі, хто працює проти інтересів Болгарії, будуть покликані повернутися в країну, з якої вони прибули", - заявив політик.

У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія висилає 70 російських дипломатів

Автор: 

Болгарія (778) вислання (97) росія (65007) дипломати (565)


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Топ коментарі
+20
На расєє ніколи не було дипломатів,бо всі вони-шпигуни.Болгарам-респект...
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04.07.2022 07:53
+18
Іноді події відбуваються не там, де на них чекаєш, а в зовсім несподіваному місці.
Такий гострий дипломатичний демарш (по суті це останній крок перед розривом дипвідносин) швидше за все чекали у Польщі, Литві, Великій Британії.
А ось дивись, як вийшло - першою за адресою "руського военного корабля" Росію послали не вони, а послала "братська" Болгарія.
Ну, з почином!!!
РВК ПНХ.
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04.07.2022 07:58
+10
Ну, на рахунок "братскіхнародов", то Болгарія і у Першій і у Другій світових війнах воювала проти Московії...
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04.07.2022 08:06
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На расєє ніколи не було дипломатів,бо всі вони-шпигуни.Болгарам-респект...
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04.07.2022 07:53 Відповісти
Маркіз Талейран де Перігор казав, що дипломат це порядна людина, заслана в чужу країну, з завданням брехати.
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04.07.2022 08:17 Відповісти
це мокшанє вміють з дитячого віку згідно з прислівьям - не ****..шь - не проживешь...
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04.07.2022 08:37 Відповісти
Уезжают домой дембеля в *****, *****, *****
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04.07.2022 10:31 Відповісти
Теперь поставки кокаина в москву увеличатся
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04.07.2022 07:54 Відповісти
Іноді події відбуваються не там, де на них чекаєш, а в зовсім несподіваному місці.
Такий гострий дипломатичний демарш (по суті це останній крок перед розривом дипвідносин) швидше за все чекали у Польщі, Литві, Великій Британії.
А ось дивись, як вийшло - першою за адресою "руського военного корабля" Росію послали не вони, а послала "братська" Болгарія.
Ну, з почином!!!
РВК ПНХ.
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04.07.2022 07:58 Відповісти
Ну, на рахунок "братскіхнародов", то Болгарія і у Першій і у Другій світових війнах воювала проти Московії...
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04.07.2022 08:06 Відповісти
Все-таки - "Курица не птица, Болгария не заграница" вигадали не на порожньому місці.
Хто тепер пам'ятає, що за брежнєвських часів Тодор Живков подавав заявку на вступ Болгарії до СРСР. І відмовили йому лише тому, що немає спільного кордону
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04.07.2022 08:10 Відповісти
naskilki ya pamyatayu,tze bull trohy ranishe,za Hruschova
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04.07.2022 15:38 Відповісти
Оце - рішучі дії!

А не то саплежування...

Починаю Поважати!
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04.07.2022 08:01 Відповісти
Болгарам респект
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04.07.2022 08:13 Відповісти
Цікаво, а скільки в Болгарії рашистів не дипломатів і як вони там себе поводять?
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04.07.2022 08:19 Відповісти
Десь 35-40 процентів як не рашистів то сильно сочуствуіщих
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04.07.2022 08:43 Відповісти
В кінці 80 двоє співробітників з нашого відділу поїхали у відрядження в місто Русє на одне з тамтешніх підприємств для допомоги в освоєнні нової для них технології.
Приїхали вони назад з квадратними очима та відповідними фізіономіями, позаяк дізнались, що болгари ненавидять сересер та зневажають руZZкіх. Може десь в Софії та Тирново було інше відношення, але в провінції от так.
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04.07.2022 08:26 Відповісти
Скрепы же высказали не то недовольство, не то угрозы, поэтому на месте уважаемых болгар, я бы одумался и выслал 71 скрепеныша, ну или чуть больше.
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04.07.2022 08:32 Відповісти
Украина, нажаль, взагалі не веде НІЯКОЇ діпломатичної роботи в Болгарії. Наприклад, після WW2 войска СССР увійшли у Болгарію та зробили десятки концтаборів, у яких геноциділи болгар. При чому Болгарія вийшла з війни ще до вторгнення СССР та заявила про мирні відносини з СССР.

300 тисяч болгар пройшли через ті концтабори, 50 тисяч болгар було вбито. Вбивали там болгар звіряче, тобто через ПРИМУСОВЕ ДОНОРСТВО, попросту кажучи - викачували кров день за днем, поки людина не вмирала.

От Параша має свою інформаційну повестку по Болгарії, будь який болгарін (русофоб або русофіл) знає що саме русня звільнила болгар від турок.

А Україна не має інформаційної повестки, ніяк не протидіє Росії, а зробити це не просто, а дуже просто. Взять наприклад й зробити МУЗЕЙ, як болгар катував СССР. Одного цього музею, який би коштував копійки - десятки тисяч долларів, навіть не сотні - було б достатньо щоб взагалі помножити на ноль будь які байки про братній СССР та братній россійский норот.

Чому в нашому МЗС працюють одні недоробли та дурні? Дегенерати, неспроможні навіть на найпростіші кроки - музей катування болгар росіянами, музей голодомора? Не держава, я реально якесь бидло, яке розбіглось зі свінарника.

Я наприклад за свої власні кошти видавав тут книжку про голодомор як геноцид нас русней, а наш свінарник софійский, нібито україньске посольство, НІЧОГО й НІКОЛИ не робить, щоб хоч на пів-копійки протидияти россійскій пропаганді про братські русско-болгарськи народи.
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04.07.2022 08:59 Відповісти
от зробіть мене, наприклад, послом. Та я ЗА МІСЯЦЬ, без копійки грошей зроблю музей катування болгар росіянами - знається було 17 величезних концтаборів, один (на острові) навіть зараз більш-меньш залишився у вигляді розвалин.

Зробіть, лениві ******** з МЗС, там що небудь на кшалт музеїв Дахау або Освенціма.

й через рік тут не буде ЖОДНОГО русофіла.

Просто кімнату у посольстві зробить, уроди, на цю тему для початку.

Зробіть, уроди недороблені, музей як русня бомбардувала Варну у першій світовій, скільки людей загинуло від русні.

У вас немає матеріалів, уроди? Зверніться до мене (прямо пошукайте це ім'я по закрилі, тут моє спражне ім'я та подзвонить до мене), у мене є перелік усіх концтаборів, де русня нищила болгарів, у мене є ВСЕ що існує про бомбардування росіянами Варни, включно газети того часу з іменами болгар, що загинули тоді від росіян. У мене залишились навіть орігінал макети брошури про геноцід українців на болгарький мові.

Зробіть, уроди недороблені, ХОЧ ЩО НЕБУДЬ на користь українців - крім відпочинку на березі моря. Фактичного матеріалу щоб НАЗАВЖДИ викинути Россію з балкан. Назавджи, розумієте уроди? Це й є політика у інтересах держави, а не пити каву та лежати на пляжі.
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04.07.2022 09:13 Відповісти
Так Україна м'яко кажучи не активно працює над розвитком Українсько-Болгарських відносин.А потенціал є достатньо великий для обох країн.
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04.07.2022 11:14 Відповісти
Так можна почати з наших, українських болгарів. Вони мешкають на території одеської області, обожнюють рашку, завжди голосували за пр і її "аватарів", ще досі можуть бути таким собі "поживним грунтом" для місцевого сепаратизму. Примусити українське посольство в Болгарії працювати - це добра справа, але завжди треба починати з себе.
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04.07.2022 14:36 Відповісти
Власть в Болгарии правильно выгнала россиян - россияне закидали Чёрное море минами . Наверно только во Вторую Мировую войну была такая ситуация в Черном море .
В порты Болгарии не рискуют заходить судна и яхты из Средиземного моря - а это удар по курортному бизнесу Болгарии , который составляет наверно 50% БЮДЖЕТА
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04.07.2022 09:58 Відповісти
болгарам огромный респект за поддержку УКРАИНЫ!
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04.07.2022 13:53 Відповісти
 
 