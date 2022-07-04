Болгарія вислала 70 російських дипломатів
Болгарія вислала 70 російських дипломатів. Два російські літаки вилетіли із Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Рішення про вислання було оголошено виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Кирилом Петковим, який зайняв жорстку позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну.
Петков заявив, що Москва використовувала тактику гібридної війни, щоб повалити його уряд. Він також зазначив, що Росія збереже 43 своїх співробітники після вислання, і наголосив, що Болгарія має лише 12 дипломатичних співробітників у Москві.
"Всі, хто працює проти інтересів Болгарії, будуть покликані повернутися в країну, з якої вони прибули", - заявив політик.
У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.
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Такий гострий дипломатичний демарш (по суті це останній крок перед розривом дипвідносин) швидше за все чекали у Польщі, Литві, Великій Британії.
А ось дивись, як вийшло - першою за адресою "руського военного корабля" Росію послали не вони, а послала "братська" Болгарія.
Ну, з почином!!!
РВК ПНХ.
Хто тепер пам'ятає, що за брежнєвських часів Тодор Живков подавав заявку на вступ Болгарії до СРСР. І відмовили йому лише тому, що немає спільного кордону
А не то саплежування...
Починаю Поважати!
Приїхали вони назад з квадратними очима та відповідними фізіономіями, позаяк дізнались, що болгари ненавидять сересер та зневажають руZZкіх. Може десь в Софії та Тирново було інше відношення, але в провінції от так.
300 тисяч болгар пройшли через ті концтабори, 50 тисяч болгар було вбито. Вбивали там болгар звіряче, тобто через ПРИМУСОВЕ ДОНОРСТВО, попросту кажучи - викачували кров день за днем, поки людина не вмирала.
От Параша має свою інформаційну повестку по Болгарії, будь який болгарін (русофоб або русофіл) знає що саме русня звільнила болгар від турок.
А Україна не має інформаційної повестки, ніяк не протидіє Росії, а зробити це не просто, а дуже просто. Взять наприклад й зробити МУЗЕЙ, як болгар катував СССР. Одного цього музею, який би коштував копійки - десятки тисяч долларів, навіть не сотні - було б достатньо щоб взагалі помножити на ноль будь які байки про братній СССР та братній россійский норот.
Чому в нашому МЗС працюють одні недоробли та дурні? Дегенерати, неспроможні навіть на найпростіші кроки - музей катування болгар росіянами, музей голодомора? Не держава, я реально якесь бидло, яке розбіглось зі свінарника.
Я наприклад за свої власні кошти видавав тут книжку про голодомор як геноцид нас русней, а наш свінарник софійский, нібито україньске посольство, НІЧОГО й НІКОЛИ не робить, щоб хоч на пів-копійки протидияти россійскій пропаганді про братські русско-болгарськи народи.
Зробіть, лениві ******** з МЗС, там що небудь на кшалт музеїв Дахау або Освенціма.
й через рік тут не буде ЖОДНОГО русофіла.
Просто кімнату у посольстві зробить, уроди, на цю тему для початку.
Зробіть, уроди недороблені, музей як русня бомбардувала Варну у першій світовій, скільки людей загинуло від русні.
У вас немає матеріалів, уроди? Зверніться до мене (прямо пошукайте це ім'я по закрилі, тут моє спражне ім'я та подзвонить до мене), у мене є перелік усіх концтаборів, де русня нищила болгарів, у мене є ВСЕ що існує про бомбардування росіянами Варни, включно газети того часу з іменами болгар, що загинули тоді від росіян. У мене залишились навіть орігінал макети брошури про геноцід українців на болгарький мові.
Зробіть, уроди недороблені, ХОЧ ЩО НЕБУДЬ на користь українців - крім відпочинку на березі моря. Фактичного матеріалу щоб НАЗАВЖДИ викинути Россію з балкан. Назавджи, розумієте уроди? Це й є політика у інтересах держави, а не пити каву та лежати на пляжі.
В порты Болгарии не рискуют заходить судна и яхты из Средиземного моря - а это удар по курортному бизнесу Болгарии , который составляет наверно 50% БЮДЖЕТА