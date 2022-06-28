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Болгарія (486) Росія (47217) шпигунство, шпіонаж (813) дипломати (530)

Болгарія висилає 70 російських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

посольство,рф,болгарія

Болгарія прийняла рішення вислати з країни 70 працівників посольства РФ у Софії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Очільник болгарського уряду зазначив, що велика частина працівників посольства РФ працювала на розвідку, а "їхня дипломатична роль була лише прикриттям".

Водночас Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів, оскільки ця інформація є конфіденційною.

"Я б хотів звернутися до всіх країн, не тільки до росії, що кожен, хто працюватиме проти інтересів Болгарії, буде висланий до країни, з якої прибув", - зазначив прем’єр.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Болгарам-респект.Повітря буде лише чистішим від цих смердючих кацапських свиней які будуть тепер смердіти в радном свінарнікє...
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28.06.2022 20:18
+18
‼️‼️‼️ 70 дипломатов на маленькую нищую ( по европейским меркам, Болгарию
А Украина в посольствах имеет всего по 10 человек .
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28.06.2022 20:16
+12
А як щодо прийому на відпочинок вбивць, гвалтівників, мародерів? Добре дошли, братушки?
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28.06.2022 20:19
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дрезину им дадут, как братская КНДР, или опять на аленях
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28.06.2022 20:15 Відповісти
Вплав. Певно Туреччина для них Босфор відкриє. Будуть пливсти " на малєньком плату" і розлякувати свої рідні кацапські міни у Чорному морі.
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28.06.2022 20:24 Відповісти
Через стамбул улетят❗Но болгария приятно удивляет👍Может влияние Шольца❓
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28.06.2022 20:55 Відповісти
‼️‼️‼️ 70 дипломатов на маленькую нищую ( по европейским меркам, Болгарию
А Украина в посольствах имеет всего по 10 человек .
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28.06.2022 20:16 Відповісти
Штірліцов мало нє биваєт!
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28.06.2022 20:21 Відповісти
"Болгарский слон - лучший друг советского слона".
Впрочем, я смотрю, дружба кончается.
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28.06.2022 20:28 Відповісти
Болгарія-то може й маленька та злиденна, але член НАТО, має важливе географічне розташування з виходом на кацаполюбів-сербів, "підходящу" для кацапськой пропаганди історію а-ля "ми вас праваслафних ат туркаф спасалі!" та "ісконну" мову. Заграбастати таку країну під себе кацапам дуже на руку. А злидні, з їхньої точку зору, лише на користь. Тож 70 - це ще небагато
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28.06.2022 20:49 Відповісти
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28.06.2022 20:17 Відповісти
Болгарам-респект.Повітря буде лише чистішим від цих смердючих кацапських свиней які будуть тепер смердіти в радном свінарнікє...
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28.06.2022 20:18 Відповісти
А як щодо прийому на відпочинок вбивць, гвалтівників, мародерів? Добре дошли, братушки?
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28.06.2022 20:19 Відповісти
а що вони ще й досі там робили??
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28.06.2022 20:22 Відповісти
Залишитив посольстві ************ трьох дипломатів і кожного ранку їх *******, щоб не провокували!
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28.06.2022 20:22 Відповісти
Вообще это по сути разрыв дипломатических отношений. Сколько всего может быть дипломатов в их посольстве в Болгарии? По нормативам, сейчас из раисе вышлют столько же болгарских дипломатов - и я не удивлюсь, если это будет всё посольство.
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28.06.2022 20:30 Відповісти
It is not just about the embassy in Sofia.
The consulates in Varna, Burgas and Ruse are closing.

About 50 officials and diplomats remain in Sofia. As many as in the Bulgarian ones in Moscow.

In my opinion, the Bulgarian embassy in Moscow should have been closed a long time ago. Accordingly, the Russian in Bulgaria. But there are still Putin's servants in power.
This action is made by the resigned Prime Minister. Removed from the Putin lobby.
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28.06.2022 21:37 Відповісти
Go ahead, Bulgaria! Still a lot of job to do! The more the better)))
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28.06.2022 22:21 Відповісти
Ось так треба накривати ворожі мережі!
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28.06.2022 20:32 Відповісти
Болгарскі "фашисти" розійшлися в своїй русофобії.
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28.06.2022 20:33 Відповісти
Якби їх вислали по частинах в чорних пакетах було би ще краще.
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28.06.2022 20:34 Відповісти
"убил бобра - спас дерево"(с)
короче, минус рота Петровых-Бошировых - плюс батальон Скрипалей..)
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28.06.2022 20:35 Відповісти
В кацапів хіба бувають дипломати?Це або шпигуни або пропагандисти,носії кеша для підкупу політиків....
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28.06.2022 20:41 Відповісти
Братушки ,це якась русофобія!!})
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28.06.2022 20:41 Відповісти
она матушка, неприкрытая и огалтелая.
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28.06.2022 20:52 Відповісти
Это не дипломаты, это шпионы-террористы.
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28.06.2022 20:51 Відповісти
Go home, свинособаки!
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28.06.2022 20:53 Відповісти
70 ! shto oni tam vse delali ? (vopros retorichesky) bojus sprasiti - a skilki she zastalosa ?
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28.06.2022 20:56 Відповісти
Бендеравцы?
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28.06.2022 21:01 Відповісти
""
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28.06.2022 21:09 Відповісти
По моєму їх 536 "легендованих" у Європі. Списки ходять в Європі.
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28.06.2022 21:12 Відповісти
...Водночас Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів... Не важливо, достатньо того шо кацап
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28.06.2022 21:13 Відповісти
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28.06.2022 21:16 Відповісти
Не ну расеянин-дипломат звучит как инженер-гинеколог...
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28.06.2022 21:18 Відповісти
отправить из страны фсбшную агентуру нужно в гробах
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28.06.2022 21:31 Відповісти
Ну, це офіційні шпигуни, про яких давно відомо.
А ще є нелегальні. А ще є різні псевдожурналісти, представництво Аерофлоту, торгові представництва, товариства дружби і тп. Все як і раніше:
"Для прикрытия могла использоваться практически любая должность в любом учреждении за границей... Офицером ГРУ мог оказаться посол и водитель посла, консул и охранник посольства, гастролирующая балерина, писатель или художник, простые туристы и их гиды, бортпроводники, главы и члены делегаций, служащие ООН и даже священники... Места в посольствах делились между двумя спецслужбами в пропорции 2:1; ... чекистам вдвое больше, чем военным разведчикам" (В.Суворов).
Так що болгари рано тішаться, там ще чистити і чистити...
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28.06.2022 21:32 Відповісти
ого, что там случилось, интересно.
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28.06.2022 21:41 Відповісти
Дамой,в расіюшку,к **#еніматері.
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28.06.2022 22:00 Відповісти
Кілька днів тому розвалилась правляча коаліція у Болгаріі. Петков звинуватив у цьому російську послиню (чи послинкіню? дуже подобається це слово)))), краще ніж просто посол)
Ось і обратка
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28.06.2022 22:18 Відповісти
Новий уряд буде, гарантую. З Петковим на чолі.
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28.06.2022 22:52 Відповісти
А можна і без П ....ослиня
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28.06.2022 23:03 Відповісти
В даному випадку краще послицю)
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29.06.2022 00:12 Відповісти
А когда такую шоблу принимали, что не понимали кто они?
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28.06.2022 22:39 Відповісти
Приймав їх комуняка Б.Борисов, вижинає Петков. Треба розуміти різницю.
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28.06.2022 22:50 Відповісти
Петкову - мій великий респект. А взагалі, хто не знає, Бойко Борисов працював охоронцем у Т.Живкова.

Як би то ще довести до Петкова, що за знущання з Українців, коли хтось носить колорадку, або величезну букву Z - можна визивати поліцію?
Сьогодні стояв в черзі за якоюсь дівкою дурною, вона болгарка, не русня, це факт - обличчя дуже спеціфічне - так у неї на сісці була нататуйована велика червона буква Z. Хм, молода дівка, вродлива по болгарськи...
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28.06.2022 22:49 Відповісти
От якби на лобі та буква.....😂
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28.06.2022 23:05 Відповісти
а белый дым был?
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28.06.2022 23:11 Відповісти
надо все дипотношения с этими рашистскими гнидами разорвать!
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29.06.2022 09:11 Відповісти
 
 