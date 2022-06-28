Болгарія висилає 70 російських дипломатів

Болгарія прийняла рішення вислати з країни 70 працівників посольства РФ у Софії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Очільник болгарського уряду зазначив, що велика частина працівників посольства РФ працювала на розвідку, а "їхня дипломатична роль була лише прикриттям".

Водночас Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів, оскільки ця інформація є конфіденційною.

"Я б хотів звернутися до всіх країн, не тільки до росії, що кожен, хто працюватиме проти інтересів Болгарії, буде висланий до країни, з якої прибув", - зазначив прем’єр.

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