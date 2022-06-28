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Болгарія висилає 70 російських дипломатів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Болгарія прийняла рішення вислати з країни 70 працівників посольства РФ у Софії.
Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Очільник болгарського уряду зазначив, що велика частина працівників посольства РФ працювала на розвідку, а "їхня дипломатична роль була лише прикриттям".
Водночас Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів, оскільки ця інформація є конфіденційною.
"Я б хотів звернутися до всіх країн, не тільки до росії, що кожен, хто працюватиме проти інтересів Болгарії, буде висланий до країни, з якої прибув", - зазначив прем’єр.
Топ коментарі
+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.06.2022 20:18
+18 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.06.2022 20:16
+12 Pan Kotskyi
показати весь коментар28.06.2022 20:19
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Будь ласка, зачекайте...
А Украина в посольствах имеет всего по 10 человек .
Впрочем, я смотрю, дружба кончается.
The consulates in Varna, Burgas and Ruse are closing.
About 50 officials and diplomats remain in Sofia. As many as in the Bulgarian ones in Moscow.
In my opinion, the Bulgarian embassy in Moscow should have been closed a long time ago. Accordingly, the Russian in Bulgaria. But there are still Putin's servants in power.
This action is made by the resigned Prime Minister. Removed from the Putin lobby.
короче, минус рота Петровых-Бошировых - плюс батальон Скрипалей..)
А ще є нелегальні. А ще є різні псевдожурналісти, представництво Аерофлоту, торгові представництва, товариства дружби і тп. Все як і раніше:
"Для прикрытия могла использоваться практически любая должность в любом учреждении за границей... Офицером ГРУ мог оказаться посол и водитель посла, консул и охранник посольства, гастролирующая балерина, писатель или художник, простые туристы и их гиды, бортпроводники, главы и члены делегаций, служащие ООН и даже священники... Места в посольствах делились между двумя спецслужбами в пропорции 2:1; ... чекистам вдвое больше, чем военным разведчикам" (В.Суворов).
Так що болгари рано тішаться, там ще чистити і чистити...
Ось і обратка
Як би то ще довести до Петкова, що за знущання з Українців, коли хтось носить колорадку, або величезну букву Z - можна визивати поліцію?
Сьогодні стояв в черзі за якоюсь дівкою дурною, вона болгарка, не русня, це факт - обличчя дуже спеціфічне - так у неї на сісці була нататуйована велика червона буква Z. Хм, молода дівка, вродлива по болгарськи...