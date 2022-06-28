Болгария высылает 70 российских дипломатов

Болгария приняла решение отправить из страны 70 работников посольства РФ в Софии.

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава болгарского правительства отметил, что большая часть работников посольства РФ работала на разведку, а "их дипломатическая роль была лишь прикрытием".

В то же время Петков не конкретизировал, за какую именно деятельность высылают российских дипломатов, поскольку эта информация конфиденциальна.

"Я бы хотел обратиться ко всем странам, не только к России, что каждый, кто будет работать против интересов Болгарии, будет выслан в страну, из которой прибыл", - отметил премьер.

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