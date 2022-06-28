7 769 49
Болгария высылает 70 российских дипломатов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Болгария приняла решение отправить из страны 70 работников посольства РФ в Софии.
Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава болгарского правительства отметил, что большая часть работников посольства РФ работала на разведку, а "их дипломатическая роль была лишь прикрытием".
В то же время Петков не конкретизировал, за какую именно деятельность высылают российских дипломатов, поскольку эта информация конфиденциальна.
"Я бы хотел обратиться ко всем странам, не только к России, что каждый, кто будет работать против интересов Болгарии, будет выслан в страну, из которой прибыл", - отметил премьер.
Топ комментарии
+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий28.06.2022 20:18
+18 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий28.06.2022 20:16
+12 Pan Kotskyi
показать весь комментарий28.06.2022 20:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А Украина в посольствах имеет всего по 10 человек .
Впрочем, я смотрю, дружба кончается.
The consulates in Varna, Burgas and Ruse are closing.
About 50 officials and diplomats remain in Sofia. As many as in the Bulgarian ones in Moscow.
In my opinion, the Bulgarian embassy in Moscow should have been closed a long time ago. Accordingly, the Russian in Bulgaria. But there are still Putin's servants in power.
This action is made by the resigned Prime Minister. Removed from the Putin lobby.
короче, минус рота Петровых-Бошировых - плюс батальон Скрипалей..)
А ще є нелегальні. А ще є різні псевдожурналісти, представництво Аерофлоту, торгові представництва, товариства дружби і тп. Все як і раніше:
"Для прикрытия могла использоваться практически любая должность в любом учреждении за границей... Офицером ГРУ мог оказаться посол и водитель посла, консул и охранник посольства, гастролирующая балерина, писатель или художник, простые туристы и их гиды, бортпроводники, главы и члены делегаций, служащие ООН и даже священники... Места в посольствах делились между двумя спецслужбами в пропорции 2:1; ... чекистам вдвое больше, чем военным разведчикам" (В.Суворов).
Так що болгари рано тішаться, там ще чистити і чистити...
Ось і обратка
Як би то ще довести до Петкова, що за знущання з Українців, коли хтось носить колорадку, або величезну букву Z - можна визивати поліцію?
Сьогодні стояв в черзі за якоюсь дівкою дурною, вона болгарка, не русня, це факт - обличчя дуже спеціфічне - так у неї на сісці була нататуйована велика червона буква Z. Хм, молода дівка, вродлива по болгарськи...