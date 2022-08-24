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Новости Война
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Россия сбавила темпы наступления в Украине из-за истощения ресурсов, - Буданов

буданов

Россия замедлила темпы наступления в Украине из-за истощения своей ресурсной базы и усталости от боевых действий.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления. Причиной этому является значительное истощение ресурсной базы Российской Федерации", - сказал Буданов. Он добавил, что у российских оккупантов также наблюдается морально-психологическая усталость от боевых действий.

По его словам, уничтожение техники врага в Крыму заставило задуматься россиян. "Они начали понимать, что их армия не такая уж и сильная, что их распиаренная система ПВО (Крым же они называют непотопляемым авианосцем, который защищают самые лучшие системы ПВО в России)… защитить, прежде всего временно захваченную территорию, на самом деле не способна…", - отметил Буданов.

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Руководитель ГУР подчеркнул, что война показала, что российская армия "совсем не вторая армия", как считалось, "и даже не четвертая".

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что пришел переломный момент в войне, который Буданов прогнозировал, руководитель ГУР сказал: "До конца августа есть еще определенное время".

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Автор: 

армия РФ (19011) Буданов (451) разведка (4168)


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Топ комментарии
+18
ще буданов сьогодні не піарився
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24.08.2022 16:23
+12
где пафосно обещанные хероическинастроенным преЗЕ ответки на прилеты по Украине????
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24.08.2022 16:27
+9
Який же професійний висновок! Сидів би вже тихесенько собі!
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24.08.2022 16:29
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ще буданов сьогодні не піарився
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24.08.2022 16:23 Ответить
Так його ж наче поперли з посади?
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24.08.2022 16:45 Ответить
Наоборот ему хотят отдать все разведки
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24.08.2022 17:22 Ответить
где пафосно обещанные хероическинастроенным преЗЕ ответки на прилеты по Украине????
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24.08.2022 16:27 Ответить
Він допомогає спецоперацію проводити.
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24.08.2022 16:38 Ответить
хто він? сказали "а" скажіть і "б"
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24.08.2022 16:40 Ответить
а вот оленевод в своём высере на уши своим союзникам обьясняет это, как "заботу о людЯх" )))
"замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции в Украине - сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения, заявил министр обороны параши оленевод-стахановец шойга на совещании глав военных ведомств стран шос-тёрок". только вот не пишут, было ли это встреченно "бурными аплодисментами, переходящими в овации" ))
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24.08.2022 16:27 Ответить
Не поспішайте з висновками, як ви починали 23 лютого.
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24.08.2022 16:28 Ответить
Піздьож. Газу повно, в нєфті купаються. Мабуть ето шото другоє.
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24.08.2022 16:29 Ответить
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24.08.2022 16:35 Ответить
Який же професійний висновок! Сидів би вже тихесенько собі!
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24.08.2022 16:29 Ответить
булданов - молодец... человечище в теоретищах, аксиомищах и гогилашвилевских наркотищах... в общем, главный разсветчик Украины...
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24.08.2022 16:42 Ответить
А какое мнение сожителя этого ЧМАРЯ- Гогилашлвили ?
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24.08.2022 16:47 Ответить
ЦРУ вірю, Мі-6 вірю, ЗСУ вірю, Залужному вірю.

ЗЄ, Шмигаль та всі інші призначенці від ЗЄ - пустозвони та брехуни. Особливо лейтенанти, яких ні за що зробили генералами.
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24.08.2022 16:48 Ответить
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24.08.2022 16:50 Ответить
І небритий довольний такий...
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24.08.2022 18:46 Ответить
Россия просто не превышает установленную скорость наступления.
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24.08.2022 17:49 Ответить
Дебілко вилізло.
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24.08.2022 21:06 Ответить
 
 