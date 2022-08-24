Россия сбавила темпы наступления в Украине из-за истощения ресурсов, - Буданов
Россия замедлила темпы наступления в Украине из-за истощения своей ресурсной базы и усталости от боевых действий.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления. Причиной этому является значительное истощение ресурсной базы Российской Федерации", - сказал Буданов. Он добавил, что у российских оккупантов также наблюдается морально-психологическая усталость от боевых действий.
По его словам, уничтожение техники врага в Крыму заставило задуматься россиян. "Они начали понимать, что их армия не такая уж и сильная, что их распиаренная система ПВО (Крым же они называют непотопляемым авианосцем, который защищают самые лучшие системы ПВО в России)… защитить, прежде всего временно захваченную территорию, на самом деле не способна…", - отметил Буданов.
Руководитель ГУР подчеркнул, что война показала, что российская армия "совсем не вторая армия", как считалось, "и даже не четвертая".
Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что пришел переломный момент в войне, который Буданов прогнозировал, руководитель ГУР сказал: "До конца августа есть еще определенное время".
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"замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции в Украине - сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения, заявил министр обороны параши оленевод-стахановец шойга на совещании глав военных ведомств стран шос-тёрок". только вот не пишут, было ли это встреченно "бурными аплодисментами, переходящими в овации" ))
ЗЄ, Шмигаль та всі інші призначенці від ЗЄ - пустозвони та брехуни. Особливо лейтенанти, яких ні за що зробили генералами.