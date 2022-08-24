Россия сбавила темпы наступления в Украине из-за истощения ресурсов, - Буданов

Россия замедлила темпы наступления в Украине из-за истощения своей ресурсной базы и усталости от боевых действий.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления. Причиной этому является значительное истощение ресурсной базы Российской Федерации", - сказал Буданов. Он добавил, что у российских оккупантов также наблюдается морально-психологическая усталость от боевых действий.

По его словам, уничтожение техники врага в Крыму заставило задуматься россиян. "Они начали понимать, что их армия не такая уж и сильная, что их распиаренная система ПВО (Крым же они называют непотопляемым авианосцем, который защищают самые лучшие системы ПВО в России)… защитить, прежде всего временно захваченную территорию, на самом деле не способна…", - отметил Буданов.

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Руководитель ГУР подчеркнул, что война показала, что российская армия "совсем не вторая армия", как считалось, "и даже не четвертая".

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что пришел переломный момент в войне, который Буданов прогнозировал, руководитель ГУР сказал: "До конца августа есть еще определенное время".

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