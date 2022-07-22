Украинцам не следует опасаться продолжения военных учений в Беларуси, - Буданов
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что из-за продолжения военных учений в Беларуси не стоит беспокоиться.
Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это абсолютно стабильные действия (учения. – Ред.), все это мы отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда. Беларусь должна была нас атаковать раз пять, пожалуй, за это время. Если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ... Я вам еще раз говорю: ничего сейчас там не будет", - убеждает Буданов.
Как сообщалось, начиная с 29 апреля, Беларусь в тринадцатый раз продлила еще на неделю военные учения вблизи украинской границы - по меньшей мере до 31 июля.
Пожалуйста, подождите...
Зерновые согласосы...
23 лютого парив приблизно те ж саме...
Порядні люди після таких пр@***** на Півночі, а також на Півдні і під Харковим, йдуть у відставку за власним бажанням.
А у нас пох..., ну "пр@*****"...
Возможно так и есть, только он росcийский разведчик. Россиянин Гогилашвили подтвердит.
https://news.liga.net/politics/video/on-moy-drug-glava-gur-podtverdil-chto-vremenno-projivaet-s-gogilashvili-video Глава ГУР Буданов подтвердил, что живет с Гогилашвили
https://ru.slovoidilo.ua/2021/12/16/novost/obshhestvo/glava-gur-podtverdil-chto-prozhivaet-gogilashvili-i-nazval-prichinu Гогилашвили и Буданов живут вместе - Слово и Дело
А це якесь чергове провладне ТРІПЛО!
За такое ему должны дать мин. героя рососсии.
этот человек либо дурак, либо провокатор, либо вражеский шпион
Десь я вже це слово чув, але згадав. У нас стараються деякі покидьки впарювати примирення.
"Історію Денісової не вдасться і немає потреби замовчувати. Нехай вона стане чітким знаком: Україна воює на стороні правди.
Нам не потрібно ще більше демонізувати росіян.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/
Ні операції щодо вагнерівців, ні нападу повномасштабного ерефії - нічого такого не було і не повинно було бути, як казав Буданов. Так що віри йому мало
Гогі з арахламідією завітали,принесли ціну інформацію....