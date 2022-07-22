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Новости Война
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Беларусь (7764) Буданов (433)

Украинцам не следует опасаться продолжения военных учений в Беларуси, - Буданов

буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что из-за продолжения военных учений в Беларуси не стоит беспокоиться.

Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это абсолютно стабильные действия (учения. – Ред.), все это мы отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда. Беларусь должна была нас атаковать раз пять, пожалуй, за это время. Если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ... Я вам еще раз говорю: ничего сейчас там не будет", - убеждает Буданов.

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Как сообщалось, начиная с 29 апреля, Беларусь в тринадцатый раз продлила еще на неделю военные учения вблизи украинской границы - по меньшей мере до 31 июля.
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Топ комментарии
+32
Это тот Буданов, который перед самой войной заявлял что нечего остерегаться раши, т.к. ударные группы не сформированы?
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22.07.2022 23:14
+23
Шо это так активизировался этот муж секретутки Боневтика ?
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22.07.2022 23:13
+21
Украинцы-то остерегаются вашей шоблы ,больше, чем раши с белораши вместе взятых...
Зерновые согласосы...
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22.07.2022 23:14
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Шо это так активизировался этот муж секретутки Боневтика ?
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22.07.2022 23:13 Ответить
https://zn.ua/UKRAINE/budanov-i-hohilashvili-zhili-v-dome-poklonnikov-strany-ahressora-sledstvieinfo.html Буданов и Гогилашвили жили в доме сторонников страны-агрессора - «Слідство.Інфо»

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22.07.2022 23:23 Ответить
Ну да , це їбало пізнають у багатьох странах
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23.07.2022 07:03 Ответить
ще одна Ванга вилізла з зеленої клоаки.
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23.07.2022 07:02 Ответить
Бульбофюрер казав, що він тренується воювати з Польщою...
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22.07.2022 23:14 Ответить
Это тот Буданов, который перед самой войной заявлял что нечего остерегаться раши, т.к. ударные группы не сформированы?
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22.07.2022 23:14 Ответить
Ні, то був Рєзніков. Буданов ще в листопаді попереджав про напад.
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23.07.2022 02:11 Ответить
Украинцы-то остерегаются вашей шоблы ,больше, чем раши с белораши вместе взятых...
Зерновые согласосы...
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22.07.2022 23:14 Ответить
договораси
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22.07.2022 23:27 Ответить
А може оцей чувак допомогти деокупувати Українські території?
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22.07.2022 23:16 Ответить
Так, це він - найкрашій розвідник всіх часів і народів.
23 лютого парив приблизно те ж саме...
Порядні люди після таких пр@***** на Півночі, а також на Півдні і під Харковим, йдуть у відставку за власним бажанням.
А у нас пох..., ну "пр@*****"...
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22.07.2022 23:17 Ответить
Так, це він, Буданов - найкрашій розвідник всіх часів і народів.

Возможно так и есть, только он росcийский разведчик. Россиянин Гогилашвили подтвердит.



https://news.liga.net/politics/video/on-moy-drug-glava-gur-podtverdil-chto-vremenno-projivaet-s-gogilashvili-video Глава ГУР Буданов подтвердил, что живет с Гогилашвили

https://ru.slovoidilo.ua/2021/12/16/novost/obshhestvo/glava-gur-podtverdil-chto-prozhivaet-gogilashvili-i-nazval-prichinu Гогилашвили и Буданов живут вместе - Слово и Дело
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22.07.2022 23:34 Ответить
Він мав застрелитися! Такі промахи людина з честю пережити не може!
А це якесь чергове провладне ТРІПЛО!
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22.07.2022 23:35 Ответить
После Херсона, Чернобыля и Мариуполя его, минимум, нужно было арестовать.
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22.07.2022 23:39 Ответить
Не ПРИ этом зелёном СПРУТЕ
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22.07.2022 23:41 Ответить
зачем ему стреляться, он на задании.

За такое ему должны дать мин. героя рососсии.
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22.07.2022 23:39 Ответить
Та вже казали в лютому що "не слід остерігатися продовження військових навчань у Білорусі"-- и что вышло? Болтуны!
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22.07.2022 23:18 Ответить
що, шашлики 2.0
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22.07.2022 23:31 Ответить
подобных заявлений во время войны быть просто не может.
этот человек либо дурак, либо провокатор, либо вражеский шпион
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22.07.2022 23:33 Ответить
Почему либо?
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22.07.2022 23:35 Ответить
ТАК це мікст :три в одному
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22.07.2022 23:50 Ответить
Что-то такое оно и в середине февраля несло...
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22.07.2022 23:34 Ответить
яснопонятно,значить треба готуватись до нападу лукашистів.
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22.07.2022 23:35 Ответить
Буданову верить , как и рашистам - себя не уважать
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23.07.2022 01:38 Ответить
После слов этого "разведчика" о том,что не стоит тревожиться,что стало очень тревожно на душе.
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22.07.2022 23:37 Ответить
ты уже это говорил......, в феврале.......
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22.07.2022 23:37 Ответить
Не слід демонізувати ситуацію з білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти Джерело:

Десь я вже це слово чув, але згадав. У нас стараються деякі покидьки впарювати примирення.

"Історію Денісової не вдасться і немає потреби замовчувати. Нехай вона стане чітким знаком: Україна воює на стороні правди.

Нам не потрібно ще більше демонізувати росіян.

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/

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22.07.2022 23:41 Ответить
Буданов давно не авторитет. Пора бы дерьмаку это осознать,когда он выставляет того для обставы мутных схем и слива.
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22.07.2022 23:49 Ответить
Вже не один пиз...бол з ОПи казав що війни не буде і жоден з них не пішов у відставку.
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22.07.2022 23:53 Ответить
Пихата підарасіна застрелься
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22.07.2022 23:56 Ответить
Атставіть паніку! Всє на шашликі!
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22.07.2022 23:59 Ответить
Такой молодой и генерал.
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23.07.2022 00:00 Ответить
Дегенерат
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23.07.2022 05:04 Ответить
"а я вам сєйчас покажу, откуда на нас, с Бєларусі, нє будет нападєнія..." бо інфа 100%, від нашого агента - депутата від "слуг народа" Шевченка.... ЗЕлена наволоч вже повністю перетворила державні інститути на дешеве шапіто ... Після цієї зеленої сарани прийдеться державу повністю відбудовувати, починаючи з фундаменту...
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23.07.2022 00:01 Ответить
Попробуйте ещё от гермофродитов - гомосеков избавиться , эти хитродупые похлеще бандита Януковича‼️
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23.07.2022 01:42 Ответить
у кого що болить той про те і говорить ,хто про Україну а хто про гомосеків .
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23.07.2022 07:12 Ответить
Граждане успокойтесь , продуктов всем хватит . Граждане успокойтесь , доллар не подниется . Граждане успокойтесь , вклады не заморозят . Это примеры того , какое действие оказывают заверения власти .
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23.07.2022 00:02 Ответить
Той випадок, коли краще послухати астрологів.
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23.07.2022 01:17 Ответить
А якщо буде то підеш в відставку чи на повішенніє ?
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23.07.2022 05:12 Ответить
Ну - після "екскурсії" по Чернігівській трасі, яку кацапи влаштували білоруській БТГр у березні цього року - навіть в середовищі білоруських офіцерів молодшої ланки (у яких мізки були засрані "величчю російської армії") "пропало велике бажання воювать" Бо вони зрозуміли, що українці - не телята, а вовки! Марш від білоруського кордону до Михайло-Коцюбинського (коли на обочинах валяються згорілі російські танки, БМП, БТР і автомобілі - ще й з обгорілим м"ясом всередині) не додають геройського настрою! А зараз - коли вони чують про поставки в Україну озброєння, якому нічого не можуть протиставить кацапи, у них взагалі на війну "імпотенція" з"являться почала! Так що якщо й підуть - то тільки тоді, коли побачать, що кацапи нас розгромили остаточно, або якщо їм в потилиці автомати приставлять!
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23.07.2022 05:23 Ответить
Так це ж уже було, як казав класик.....
Ні операції щодо вагнерівців, ні нападу повномасштабного ерефії - нічого такого не було і не повинно було бути, як казав Буданов. Так що віри йому мало
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23.07.2022 07:09 Ответить
Теж саме воно бекало 23 лютого.
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23.07.2022 08:06 Ответить
Арохаламудрія скоро почне про скорочення військових витрат і західних партнерів що підривають своїми заявами нашу економіку гармошку рвати?
Гогі з арахламідією завітали,принесли ціну інформацію....
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23.07.2022 08:19 Ответить
ще один брат арестовича
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23.07.2022 09:04 Ответить
 
 