Українцям не слід остерігатися продовження військових навчань у Білорусі, - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що через продовження військових навчань у Білорусі не варто тривожитися.

Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це абсолютно стабільні дії (навчання. - Ред.), все це ми відстежуємо і знаємо. Не слід демонізувати ситуацію з білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти. білорусь мала нас атакувати разів десь п'ять, мабуть, за цей час. Якщо слідкувати за усім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ... Я вам ще раз кажу: нічого зараз там не буде", - переконує Буданов.

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Як повідомлялось, починаючи від 29 квітня, білорусь утринадцяте подовжила ще на тиждень військові навчання поблизу українського кордону - щонайменше до 31 липня.