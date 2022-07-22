Українцям не слід остерігатися продовження військових навчань у Білорусі, - Буданов
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що через продовження військових навчань у Білорусі не варто тривожитися.
Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це абсолютно стабільні дії (навчання. - Ред.), все це ми відстежуємо і знаємо. Не слід демонізувати ситуацію з білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти. білорусь мала нас атакувати разів десь п'ять, мабуть, за цей час. Якщо слідкувати за усім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ... Я вам ще раз кажу: нічого зараз там не буде", - переконує Буданов.
Як повідомлялось, починаючи від 29 квітня, білорусь утринадцяте подовжила ще на тиждень військові навчання поблизу українського кордону - щонайменше до 31 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Зерновые согласосы...
23 лютого парив приблизно те ж саме...
Порядні люди після таких пр@***** на Півночі, а також на Півдні і під Харковим, йдуть у відставку за власним бажанням.
А у нас пох..., ну "пр@*****"...
Возможно так и есть, только он росcийский разведчик. Россиянин Гогилашвили подтвердит.
https://news.liga.net/politics/video/on-moy-drug-glava-gur-podtverdil-chto-vremenno-projivaet-s-gogilashvili-video Глава ГУР Буданов подтвердил, что живет с Гогилашвили
https://ru.slovoidilo.ua/2021/12/16/novost/obshhestvo/glava-gur-podtverdil-chto-prozhivaet-gogilashvili-i-nazval-prichinu Гогилашвили и Буданов живут вместе - Слово и Дело
А це якесь чергове провладне ТРІПЛО!
За такое ему должны дать мин. героя рососсии.
этот человек либо дурак, либо провокатор, либо вражеский шпион
Десь я вже це слово чув, але згадав. У нас стараються деякі покидьки впарювати примирення.
"Історію Денісової не вдасться і немає потреби замовчувати. Нехай вона стане чітким знаком: Україна воює на стороні правди.
Нам не потрібно ще більше демонізувати росіян.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/
Ні операції щодо вагнерівців, ні нападу повномасштабного ерефії - нічого такого не було і не повинно було бути, як казав Буданов. Так що віри йому мало
Гогі з арахламідією завітали,принесли ціну інформацію....