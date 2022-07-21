Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України. ВIДЕО

Диктатор Олександр Лукашенко в інтерв'ю інформаційному агентству France-Presse вирішив пояснити роль Білорусі у війні Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Білорусь ні технікою, ні живою силою не воює в Україні. При цьому він визнав, що з білоруської території було завдано ударів по "військових об'єктах України", але це було зроблено з превентивною метою.

"Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії проморгали цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО – не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воюєте: ваші найманці та ваша зброя . Так ви ж ще більші агресори, ніж я", - заявив Лукашенко французському журналісту.

Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у російській війні проти України, але її роль нібито полягає лише у прикритті тилу РФ від можливих атак НАТО.

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"Так, ми беремо участь в операції. Але яким чином: ми закрили захід, південний захід Білорусі, щоб ви звідти не вдарили в спину росіянам. Ось наша участь. Так, ми лікували поранених, загиблих людей приймали на територію Білорусі. Ми ліки передавали і передаємо і українцям, і росіянам. Це наша участь у цій операції. Ми людей не вбиваємо", - пояснив білоруський диктатор.