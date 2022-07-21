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Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України. ВIДЕО

Диктатор Олександр Лукашенко в інтерв'ю інформаційному агентству France-Presse вирішив пояснити роль Білорусі у війні Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Білорусь ні технікою, ні живою силою не воює в Україні. При цьому він визнав, що з білоруської території було завдано ударів по "військових об'єктах України", але це було зроблено з превентивною метою.

"Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії проморгали цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО – не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воюєте: ваші найманці та ваша зброя . Так ви ж ще більші агресори, ніж я", - заявив Лукашенко французському журналісту.

Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у російській війні проти України, але її роль нібито полягає лише у прикритті тилу РФ від можливих атак НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ хотіли напасти на Білорусь. Добре, що нанесли превентивний удар, - Лукашенко на зустрічі із Путіним. ВIДЕО

"Так, ми беремо участь в операції. Але яким чином: ми закрили захід, південний захід Білорусі, щоб ви звідти не вдарили в спину росіянам. Ось наша участь. Так, ми лікували поранених, загиблих людей приймали на територію Білорусі. Ми ліки передавали і передаємо і українцям, і росіянам. Це наша участь у цій операції. Ми людей не вбиваємо", - пояснив білоруський диктатор.

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+46
де карта, С*КА? показуй карту звідки мали йти удари з України по Білорусі!!!
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21.07.2022 23:17
+40
Та заради Бога. Ось, тримайте:

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21.07.2022 23:23
+32
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21.07.2022 23:23
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********** *****!
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22.07.2022 13:03 Відповісти
****** как и все бульбособаки...
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22.07.2022 16:02 Відповісти
про бульбусобак подробней плис....пацанам с батальйона Костуся Калиновского интересно
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22.07.2022 17:38 Відповісти
у него интервью брать -себя не уважать. И где только они находят журналюг с таким подобострастным и жалким выражением морды лица?)
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22.07.2022 14:16 Відповісти
таракан тебе всі ці виправдання не врятують
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22.07.2022 15:57 Відповісти
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22.07.2022 17:44 Відповісти
То чого ж білорусь по Польщі не вдарить? На кордоні ж теж є польські війська. Бо сцить, так? А по Україні виходить можна гатити, так?
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22.07.2022 16:22 Відповісти
Сябры, после того как разделаемся с российской армией, придем к вам. У нас к вам много вопросов.
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22.07.2022 17:47 Відповісти
собаке собачья смерть!
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22.07.2022 18:13 Відповісти
https://ibb.co/3Chggg7
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22.07.2022 19:02 Відповісти
Які двє пазіційі? Було ж чатирє. Куди ще дві подів, бульбо драна?
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22.07.2022 19:55 Відповісти
Кончений довбойоб ************
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22.07.2022 21:40 Відповісти
колХоз
тібЄ *****
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22.07.2022 23:03 Відповісти
у этого животного диагноз очень серьезный --- болезнь неизлечима . он подхватил ********** кремлевский . вирус очень опасен . передается контактным путем с бункерным ******
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23.07.2022 07:38 Відповісти
От паскуда лицемірна та брехлива,це треба так вміти брехати і дивитись в очі,нічого святого в цьому пройдисвіті нема...
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23.07.2022 16:33 Відповісти
Мразь бульбашська!
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13.10.2022 11:03 Відповісти
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