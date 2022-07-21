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Лукашенко признал участие Беларуси в войне России против Украины. ВИДЕО

Диктатор Александр Лукашенко в интервью информационному агентству France-Presse решил разъяснить роль Беларуси в войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Беларусь ни техникой, ни живой силой не воюет в Украине. При этом он признал, что с белорусской территории были нанесены удары по "военным объектам Украины", но это было сделано с превентивной целью.

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас предупредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы воюете: ваши наемники и ваше оружие". Так вы еще большие агрессоры, чем я", - заявил Лукашенко французскому журналисту.

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Лукашенко признал, что Беларусь участвует в российской войне против Украины, но ее роль якобы заключается только в прикрытии тыла РФ от возможных атак НАТО.

"Да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину россиянам. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем", - объяснил белорусский диктатор.

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+46
де карта, С*КА? показуй карту звідки мали йти удари з України по Білорусі!!!
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21.07.2022 23:17
+40
Та заради Бога. Ось, тримайте:

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21.07.2022 23:23
+32
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21.07.2022 23:23
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********** *****!
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22.07.2022 13:03 Ответить
****** как и все бульбособаки...
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22.07.2022 16:02 Ответить
про бульбусобак подробней плис....пацанам с батальйона Костуся Калиновского интересно
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22.07.2022 17:38 Ответить
у него интервью брать -себя не уважать. И где только они находят журналюг с таким подобострастным и жалким выражением морды лица?)
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22.07.2022 14:16 Ответить
таракан тебе всі ці виправдання не врятують
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22.07.2022 15:57 Ответить
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22.07.2022 17:44 Ответить
То чого ж білорусь по Польщі не вдарить? На кордоні ж теж є польські війська. Бо сцить, так? А по Україні виходить можна гатити, так?
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22.07.2022 16:22 Ответить
Сябры, после того как разделаемся с российской армией, придем к вам. У нас к вам много вопросов.
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22.07.2022 17:47 Ответить
собаке собачья смерть!
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22.07.2022 18:13 Ответить
https://ibb.co/3Chggg7
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22.07.2022 19:02 Ответить
Які двє пазіційі? Було ж чатирє. Куди ще дві подів, бульбо драна?
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22.07.2022 19:55 Ответить
Кончений довбойоб ************
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22.07.2022 21:40 Ответить
колХоз
тібЄ *****
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22.07.2022 23:03 Ответить
у этого животного диагноз очень серьезный --- болезнь неизлечима . он подхватил ********** кремлевский . вирус очень опасен . передается контактным путем с бункерным ******
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23.07.2022 07:38 Ответить
От паскуда лицемірна та брехлива,це треба так вміти брехати і дивитись в очі,нічого святого в цьому пройдисвіті нема...
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23.07.2022 16:33 Ответить
Мразь бульбашська!
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13.10.2022 11:03 Ответить
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