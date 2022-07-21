Лукашенко признал участие Беларуси в войне России против Украины. ВИДЕО

Диктатор Александр Лукашенко в интервью информационному агентству France-Presse решил разъяснить роль Беларуси в войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Беларусь ни техникой, ни живой силой не воюет в Украине. При этом он признал, что с белорусской территории были нанесены удары по "военным объектам Украины", но это было сделано с превентивной целью.

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас предупредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы воюете: ваши наемники и ваше оружие". Так вы еще большие агрессоры, чем я", - заявил Лукашенко французскому журналисту.

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Лукашенко признал, что Беларусь участвует в российской войне против Украины, но ее роль якобы заключается только в прикрытии тыла РФ от возможных атак НАТО.

"Да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину россиянам. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем", - объяснил белорусский диктатор.