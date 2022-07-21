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Беларусь признает ОРДЛО если "в этом будет смысл", - Лукашенко

лукашенко

Беларусь может официально признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", если в этом "будет смысл".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БЕЛТА", публикуя выдержки из интервью Александра Лукашенко для AFP.

В частности, по его словам, в официальном признании ЛДНР не было необходимости.

"Это бы ничего не прибавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку нужно будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю ли я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что де-факто Беларусь признала, что "есть Крым, Луганск и Донецк".

Читайте также: Беларусь не стремится воевать в Украине, нам эта война не нужна, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) признание (114) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+30
Хитрожопый бульбофюрер как обычно крутит жопой.... Не поможет ему это спастись от петли!
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21.07.2022 22:01
+13
какое ж оно убогое затравленное загнанное чмо... подх*йловник одним словом...
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21.07.2022 22:02
+6
ага, а мы признаем Витебскую Народную Республику.....
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21.07.2022 22:07
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Хитрожопый бульбофюрер как обычно крутит жопой.... Не поможет ему это спастись от петли!
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21.07.2022 22:01 Ответить
Знову, ******* заспівав під дудку *****. Ну-ну..
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21.07.2022 22:01 Ответить
Скаже все що завгодно, тільки б з Україною не воювати.
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21.07.2022 22:05 Ответить
сенсу нема.Там 3.14зда є ,була і буде.
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21.07.2022 23:16 Ответить
Хібанутий. дамбаве з лугандою досі не визнали незалежність одне одного... Навіть я про це знаю, а бульбафюрер -- нє?
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21.07.2022 22:02 Ответить
какое ж оно убогое затравленное загнанное чмо... подх*йловник одним словом...
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21.07.2022 22:02 Ответить
А этот усач все в шпагате сидит, признаем, ну это если надо будет. Тут все думают, что он вялого за щеку у путлера берет на ихних встречах, но я честно не удивлюсь, если там все наоборот и путлер вялого берет за щеку у Луки. Вот не удивлюсь, если этот тарган моль съест только так
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21.07.2022 22:02 Ответить
Якось пох на цього колгоспника пристаркуватого
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21.07.2022 22:02 Ответить
Може цей чорт думає, що росія анекусує ці республіки і тоді дійсно не буде сенсу в їх визнанні.

Однак, маю надію цього не буде.
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21.07.2022 22:04 Ответить
Швидше думає, що рашка втратить, тоді і не спішить визнавати. Бульбофюрер ще те ху*ло, завжди ставить на переможця.
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21.07.2022 22:36 Ответить
On sam jest nepriznan,tak sto on mozet resat?
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21.07.2022 22:06 Ответить
"Ми фактично з ними співпрацюємо" Джерело:

Зізнання в спонсорстві терроризму на найвищому рівні. Лука, жгі єщо!
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21.07.2022 22:06 Ответить
Да насрать что ты там признаешь, Таракан 3%.
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21.07.2022 22:06 Ответить
ага, а мы признаем Витебскую Народную Республику.....
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21.07.2022 22:07 Ответить
Йолопе, вгамуйся!
Всім пох*й шо ти там собі признаєш, чи не признаєш!!
Ти,****, НІХТО!!!
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21.07.2022 22:09 Ответить
Один невизнаний визнає інших невизнаних.
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21.07.2022 22:11 Ответить
Падло, уже не боится заявлять , что оно влезло во внутренние дела Украины. сотрудничает он с сепарней.
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21.07.2022 22:12 Ответить
хай визнае хоть інопланетян немає ніякої днр скоро Україна звільнить Донецьку та Луганську області України
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21.07.2022 22:12 Ответить
Тобто лука говорить що зараз сенсу в днирі немає
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21.07.2022 22:14 Ответить
в нас такий акробат-пластун вже був
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21.07.2022 22:14 Ответить
БульБоФьюрер!!!!ты поне аеш медленно!!!Совдеп мозг просто уничтожил!а запутинаХуйла нкх даже базарить!!!оно ГОВНО!!!
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21.07.2022 22:17 Ответить
Кто бы этого таракана признал...
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21.07.2022 22:21 Ответить
Петляет усатый.
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21.07.2022 22:24 Ответить
Бульбо-фюрер міг би просто повішати на свою дупу цінник
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21.07.2022 22:25 Ответить
Не буває "цінників", де перед цифрами стоїть мінус...
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21.07.2022 22:27 Ответить
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21.07.2022 22:26 Ответить
колхозник издевается с плешивого дурака=)
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21.07.2022 22:28 Ответить
Драник підгорілий.Там колоради вже всю бульбу разом з бульбашією зжерли,а воно все через паркан до сусідів шмаркі пускає.Білорашка сама вже як той лугандон ,не країна,а просто біла пляма на карті,ганчірка для москалів
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21.07.2022 22:36 Ответить
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
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22.07.2022 01:42 Ответить
якщо вдупі буде *** 😄
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21.07.2022 22:36 Ответить
Все мировые гиганты от Северной Кореи до Сирии уже признали,чего ломаться Григорович? К чему сомневаться,присоединяйся..Третим придурком будешь
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21.07.2022 22:48 Ответить
І еоли зебандота припинить амбасадорські відносини з бульбонію,й визнає бульбонію агресором??? Споріднена тиранія??
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21.07.2022 22:51 Ответить
Яке воно їбо###уте, хай Бог милує...
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21.07.2022 23:06 Ответить
🤣🤣🤣 Цензор, де ви це благаючу світлину взяли??🤣🤣🤣
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21.07.2022 23:09 Ответить
бульбогауляйтер- ПНХ !!!
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21.07.2022 23:13 Ответить
Оппа, как это так - любимый пет ***** и до сих пор официально не признал Ордло? А почему Лука еще не на швабре?
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21.07.2022 23:20 Ответить
Тоді Україні треба офіційно визнати що Берестейщина яку до БРСР приєднав Сралін в 1939 році без згоди місцевої більшості - українців, була незаконною
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21.07.2022 23:20 Ответить
Та нам по цимбалам - шо воно там іще визнає! Хай хоч існування "жідорєптілойдов" доконаним фактом визнає - від того шось для нас зміниться?? 🤔😏Тим більш шо Білорусі як такої вже нема(принаймі на політичному ландшафті світу)- є лише запарєбріковая провінція ********** під назвою бульборашія..
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21.07.2022 23:31 Ответить
Шизофрения не лечится.
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21.07.2022 23:53 Ответить
Цікаво, а він вже харчується прямо з чемодана *****?
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22.07.2022 01:20 Ответить
я не удивлюсь что когда будет понятно что ***** "все" оно заявит что вступает в войну как союзное Украине государство
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22.07.2022 02:00 Ответить
На Донбассе до 2013 года было свыше 30 миллиардеров...,фамилий перечислять не буду...кто захочет найдет в Ютьюбе ...
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22.07.2022 07:40 Ответить
 
 