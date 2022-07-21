Беларусь признает ОРДЛО если "в этом будет смысл", - Лукашенко
Беларусь может официально признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", если в этом "будет смысл".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БЕЛТА", публикуя выдержки из интервью Александра Лукашенко для AFP.
В частности, по его словам, в официальном признании ЛДНР не было необходимости.
"Это бы ничего не прибавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку нужно будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю ли я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что де-факто Беларусь признала, что "есть Крым, Луганск и Донецк".
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Однак, маю надію цього не буде.
Зізнання в спонсорстві терроризму на найвищому рівні. Лука, жгі єщо!
Всім пох*й шо ти там собі признаєш, чи не признаєш!!
Ти,****, НІХТО!!!
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!