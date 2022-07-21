Беларусь признает ОРДЛО если "в этом будет смысл", - Лукашенко

Беларусь может официально признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", если в этом "будет смысл".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БЕЛТА", публикуя выдержки из интервью Александра Лукашенко для AFP.

В частности, по его словам, в официальном признании ЛДНР не было необходимости.

"Это бы ничего не прибавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку нужно будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю ли я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что де-факто Беларусь признала, что "есть Крым, Луганск и Донецк".

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