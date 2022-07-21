Білорусь визнає ОРДЛО, якщо "в цьому буде сенс", - Лукашенко
Білорусь може офіційно визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", якщо в цьому "буде сенс".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "БЕЛТА", яка публікує витяги з інтерв'ю Олександра Лукашенка для AFP.
Зокрема, за його словами, в офіційному визнанні "ЛДНР" не було необхідності.
"Це б нічого не додало ані Луганську, ані Донецьку, ані Криму. Але якщо Криму, Луганську, Донецьку треба буде продовольство, цегла, цемент, відновлювати та інше, ми будемо їм допомагати. Треба буде - визнаємо. Якщо в цьому буде сенс якийсь. Але який сенс сьогодні, чи визнаю я публічно або не визнаю? Ми фактично з ними співпрацюємо", - зазначив Лукашенко.
Він додав, що де-факто Білорусь визнала, що "є Крим, Луганськ і Донецьк".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Однак, маю надію цього не буде.
Зізнання в спонсорстві терроризму на найвищому рівні. Лука, жгі єщо!
Всім пох*й шо ти там собі признаєш, чи не признаєш!!
Ти,****, НІХТО!!!
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!