ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту. ВИДЕО

Украинские защитники нанесли очередные удары по Антоновскому мосту на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что российские захватчики стягивают баржи на Антоновский мост, чтобы совершить альтернативную переправу.

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