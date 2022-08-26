ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту. ВИДЕО
Украинские защитники нанесли очередные удары по Антоновскому мосту на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что российские захватчики стягивают баржи на Антоновский мост, чтобы совершить альтернативную переправу.
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+63 Roman Podyu #221750
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+54 Алекс Мышкевич
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+48 Pawlo Kit
показать весь комментарий26.08.2022 14:45
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Только сделать это надо было еще в самые первые дни вторжения,а не дать им возможность накопичувати сили на нашому березі
Хай вже на цей раз буде остаточно! Дякуємо виконавцям.
треба якнайшвидше звільняти українців Таврії із кацапської неволі !
По мостам М30-ми не стреляют - это боеприпасы с кассетными суббоеприпасами или вольфрамовыми шариками в модификации А1. В данном случае не стреляют и М31-ми с унитарной б\ч 90 кг, что бы окончательно не разрушить пролет, который нам необходим.
Туда после очередной консультации с мостостроителями точно прилетают 155 мм, скорее всего с блоком М1156 PGK, так что о "сбитии ракет над Антонивским мостом" - это легенды сладковых.
Визнаю. *******. Чи щось наплутав. "акакаяразніца"?
Видаляю.
Прошу вибачити.
Отели, рестораны, гольф-клубы....
За идею не благодарите !
Антонівський міст побитий десь в одному прольоті. Відремонтують і все.
Героям Слава!
Москальня , може досить ху @ ой маятись -, валіть в свою засрашку ,
поки ноги носять ‼️
Если мы начнем наступать, кацапы его и так бы подорвали....
А так мы: отсекаем группировку, уничтожаем её, а потом отгоняем их хаймарсами, гаубицами, авиацией от моста на 50-70 км и переходим на тот берег.....
В голову надо не только есть
Хоча тут є нюанси:
а) принцип самозлагодженості Новікова
б) ефект *********
А була би принаймні тона і проліт би впав банально від законів фізики та того що енергії кудись треба було дітись.
А зараз ми витрачаємо ракети які призначені для знищення складів і контрбатарейної роботи на цілі які знищити треба але немає чим. Як видно нам це дорого обходиться.
Виходимо з того, що є в наявності.
А так да - в ГШ точно не хватает вашей компетенции как мостостроителя и артиллериста в одном лице.
Нет никакого смысла тратить дорогостоящие Хаймерсы! 25 км норм расстояние.
Теперь, если есть сообщение о передвижении противника, работает обычная арта.
https://www.youtube.com/watch?v=EfDe3Q6gwC0 Молния! Антоновский мост. 25 авг. 2022 г.
Да, кстати, баржи надо приплюсовать к остальным потопленным корытам бывшего ЧеФира!
моста не було би вже у лютому