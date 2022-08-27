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Новости Санкции против России
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Компания Mercedes-Benz закрывает завод в России

мерседес

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать завод по сборке автомобилей в Московской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Покупателем может стать российский дилер компании "Автодом". В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в РФ.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz хотел продать имущество своего дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" одному из российских дилеров и обсуждал передачу ему также и прав дистрибьютора.

Если российская компания купит завод, она не сможет использовать его для сборки машин немецкой марки, поскольку для этого нужны поставки от большого количества авторизованных производителей компонентов, что невозможно без поддержки штаб-квартиры.

Завод, запущенный в 2019 году, не вернул вложения, поэтому концерн может сохранить возможность обратного выкупа площадки. В отчете Mercedes-Benz за второй квартал упомянуты риски экспроприации активов в РФ, а потери бизнеса в стране в легковом сегменте в январе-июне оценены в 658 млн евро.

Читайте также: Россия сжигает газ вместо экспорта в Германию, - BBC

Автор: 

россия (95402) Mercedes (3)


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Топ комментарии
+14
А ми, украïнцi попереджували тодi: не ведiть бiзнес з пуйлом, все гавкнеться мiдним тазом.
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27.08.2022 21:29
+14
Німці необачно інвестували тільки в одну ленобласть більше 10 млрд євро.Продаж бізнесу про який ми чуємо це просто подарунок,інвестор вже ніколи не поверне капітал але на майбутє це буде добрим уроком як вкладати гроші до країни терористів якою росія завжди була але добре маскувалася..
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27.08.2022 21:30
+12
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27.08.2022 21:34
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Кабздєц, то тепер попхне рузавтопром
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27.08.2022 21:27 Ответить
Првильно, за "200" дают Ладу Корыто.
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27.08.2022 21:27 Ответить
А ми, украïнцi попереджували тодi: не ведiть бiзнес з пуйлом, все гавкнеться мiдним тазом.
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27.08.2022 21:29 Ответить
були корумповані канцлери які давали гарантії бізнесу отже нехай тепер трясуть своїх політиків які крім втрати інвестицій загнали ФРН у газову кабалу москви системно закривши всі справно працюючі атомні електростанції.
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27.08.2022 21:34 Ответить
Відкривати не треба було.
Нагодували мордор грошима, щоб той кошмарив сусідні країни.
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27.08.2022 21:29 Ответить
Німці необачно інвестували тільки в одну ленобласть більше 10 млрд євро.Продаж бізнесу про який ми чуємо це просто подарунок,інвестор вже ніколи не поверне капітал але на майбутє це буде добрим уроком як вкладати гроші до країни терористів якою росія завжди була але добре маскувалася..
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27.08.2022 21:30 Ответить
Ешак три рубля стоит - дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно! ("Дванадцять стільців")
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27.08.2022 21:31 Ответить
"Трамвай "Мерседес" построить - это вам не ишака купить"
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27.08.2022 21:38 Ответить
не прошло і полгода...
( а таки пройшло)
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27.08.2022 21:33 Ответить
А ще нічого і не сталося, вони тільки збираються. А поки дійде до виконання обіцяного...
-А може і не дійде.
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28.08.2022 05:30 Ответить
А нечего было вкладываться в производство в стране-террористе в 2019 году. Бачили очі, що покупали - тож іжте, хоч повилазьте!
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27.08.2022 21:34 Ответить
Ще до 2014 року кровопивці вже мали Карабах,Придністров'я,Чечня,Абхазія та Південна Осетія.Знаючи про ці терористичні анклави на які їх перетворила росія інвестори вирішили вкладати довгі гроші у рф?Видно на Заході дуже зекономили на ризик-менеджменті от і мають тепер клопіт.
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27.08.2022 21:42 Ответить
Та ви не плутайте, вони вже бабло зістригли, які там ризики. Завод то таке. Пінка на поверхні бездонного корита з нафтодоларами...
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27.08.2022 22:00 Ответить
Та немає у них , бляха , ніякого клопоту ! На словах вони за справедливість , а з-під поли ту кацапню як годували так і годуватимуть
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27.08.2022 22:08 Ответить
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27.08.2022 21:34 Ответить
Та невже? А чого так рано? Почекали б ще пару років!
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27.08.2022 21:37 Ответить
Так вони і почекають.
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28.08.2022 05:32 Ответить
Тепер вони будуть збирати мерседеси з своїх запчастин

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27.08.2022 21:37 Ответить
Все на москвичи и лады(побольше белых) не черепно как-то пользовать продукцию загнивающего запада...
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27.08.2022 21:44 Ответить
Русо-балт, ХАДИ, Жигули, Волга... Ну і звісно "Мерсквіч"!
Все крадене...
Чекаю шо вони в Чері вкрадуть, яке теж (здебільшого) крадене...

Немаючи власної історії, власного шляху, власної ідеології (московитський терроризм - то не ідеологія, а спосіб життя і виживання цієї вигрібної ями), власної віри (гундяєвський сатанат не релігія, а засіб влади та збагачення) і навіть мови (зараз там фєня та мат більш поширені, ніж мова творів тих же "класиків" 19 сторіччя), вони крадуть ВСЕ, до чого дотягнуться їхні пазурі - територію, історію, мову, ідеологію, віру...

Єдине, що було створене на московії і поширилося світом - терроризм. Сподіваюся, що він туди поврнеться з прокльонами всіх, хто постраждав від террорру і захлинеться власною кров'ю, знищивши московію в будь-якому її проявленні
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27.08.2022 22:05 Ответить
А где ж я трофейные мерседесы покупать буду?
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27.08.2022 22:12 Ответить
Щось з німцями не те в 2019 році вкладати гроші у країну під санкціями. Фрау Геббельс все робила для пуйла.
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27.08.2022 22:23 Ответить
На зовнішній ринок -- не можна, а на внутрішній--- нема доріг для
такого транспорту. В Москві та Пітери такого повна валіза.
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27.08.2022 22:44 Ответить
ух и быстрые они, им шахматы запретить надо
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27.08.2022 23:41 Ответить
О, підари роздуплились
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28.08.2022 01:26 Ответить
Mерседесу нужно возвращаться домой, и разрабатывать и выпускать танки и другую военную технику для поставки в Украину до полной победы над ******,такой к сожалению вызов в истории на данный момент.
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28.08.2022 08:33 Ответить
им не нужен обезьяний рынок с папуасами.
В России нужны инвалидные коляски
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28.08.2022 10:33 Ответить
Mercedes-Benz - маде ін ПідаРаша ?
Для кого ? Які нормальні країни це куплять ?
Та я розумію - поставили обладнання , продали техдокумендадію на деякі моделі ...
І ... - багатенькі москалі патріотично почали купляти
Ні - скоріше - ринок для понтових середньокласовиків

Був ...
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28.08.2022 11:01 Ответить
Выгнали фашистов *****. Давно пора
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30.08.2022 14:44 Ответить
 
 