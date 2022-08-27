Компания Mercedes-Benz закрывает завод в России
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать завод по сборке автомобилей в Московской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
Покупателем может стать российский дилер компании "Автодом". В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в РФ.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz хотел продать имущество своего дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" одному из российских дилеров и обсуждал передачу ему также и прав дистрибьютора.
Если российская компания купит завод, она не сможет использовать его для сборки машин немецкой марки, поскольку для этого нужны поставки от большого количества авторизованных производителей компонентов, что невозможно без поддержки штаб-квартиры.
Завод, запущенный в 2019 году, не вернул вложения, поэтому концерн может сохранить возможность обратного выкупа площадки. В отчете Mercedes-Benz за второй квартал упомянуты риски экспроприации активов в РФ, а потери бизнеса в стране в легковом сегменте в январе-июне оценены в 658 млн евро.
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Нагодували мордор грошима, щоб той кошмарив сусідні країни.
Трамвай"Мерседес" построить - это вам не ишака купить"
( а таки пройшло)
-А може і не дійде.
Все крадене...
Чекаю шо вони в Чері вкрадуть, яке теж (здебільшого) крадене...
Немаючи власної історії, власного шляху, власної ідеології (московитський терроризм - то не ідеологія, а спосіб життя і виживання цієї вигрібної ями), власної віри (гундяєвський сатанат не релігія, а засіб влади та збагачення) і навіть мови (зараз там фєня та мат більш поширені, ніж мова творів тих же "класиків" 19 сторіччя), вони крадуть ВСЕ, до чого дотягнуться їхні пазурі - територію, історію, мову, ідеологію, віру...
Єдине, що було створене на московії і поширилося світом - терроризм. Сподіваюся, що він туди поврнеться з прокльонами всіх, хто постраждав від террорру і захлинеться власною кров'ю, знищивши московію в будь-якому її проявленні
такого транспорту. В Москві та Пітери такого повна валіза.
В России нужны инвалидные коляски
Для кого ? Які нормальні країни це куплять ?
Та я розумію - поставили обладнання , продали техдокумендадію на деякі моделі ...
І ... - багатенькі москалі патріотично почали купляти
Ні - скоріше - ринок для понтових середньокласовиків
Був ...