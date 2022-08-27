УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10034 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
8 086 30

Компанія Mercedes-benz закриває завод у Росії

мерседес

Німецький автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свій завод по збірці автомобілів в Московській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Покупцем може стати російський дилер компанії "Автодом". У Mercedes стверджують, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в РФ.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz хотів продати майно свого дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" одному з російських дилерів і обговорював передачу йому також і прав дистрибутора.

Якщо російська компанія купить завод, вона не зможе використовувати його для складання машин німецької марки, оскільки для цього потрібні поставки від великої кількості авторизованих виробників компонентів, що неможливо без підтримки штаб-квартири.

Завод, запущений у 2019 році, не повернув вкладення, тому концерн може зберегти можливість зворотного викупу майданчика. У звіті Mercedes-Benz за другий квартал згадані ризики експропріації активів в РФ, а втрати бізнесу в країні в легковому сегменті в січні-червні оцінені в 658 млн євро.

Також читайте: Росія спалює газ замість експортування до Німеччини, - BBC

Автор: 

росія (64984) Mercedes (95)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
А ми, украïнцi попереджували тодi: не ведiть бiзнес з пуйлом, все гавкнеться мiдним тазом.
показати весь коментар
27.08.2022 21:29
+14
Німці необачно інвестували тільки в одну ленобласть більше 10 млрд євро.Продаж бізнесу про який ми чуємо це просто подарунок,інвестор вже ніколи не поверне капітал але на майбутє це буде добрим уроком як вкладати гроші до країни терористів якою росія завжди була але добре маскувалася..
показати весь коментар
27.08.2022 21:30
+12
показати весь коментар
27.08.2022 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабздєц, то тепер попхне рузавтопром
показати весь коментар
27.08.2022 21:27 Відповісти
Првильно, за "200" дают Ладу Корыто.
показати весь коментар
27.08.2022 21:27 Відповісти
А ми, украïнцi попереджували тодi: не ведiть бiзнес з пуйлом, все гавкнеться мiдним тазом.
показати весь коментар
27.08.2022 21:29 Відповісти
були корумповані канцлери які давали гарантії бізнесу отже нехай тепер трясуть своїх політиків які крім втрати інвестицій загнали ФРН у газову кабалу москви системно закривши всі справно працюючі атомні електростанції.
показати весь коментар
27.08.2022 21:34 Відповісти
Відкривати не треба було.
Нагодували мордор грошима, щоб той кошмарив сусідні країни.
показати весь коментар
27.08.2022 21:29 Відповісти
Німці необачно інвестували тільки в одну ленобласть більше 10 млрд євро.Продаж бізнесу про який ми чуємо це просто подарунок,інвестор вже ніколи не поверне капітал але на майбутє це буде добрим уроком як вкладати гроші до країни терористів якою росія завжди була але добре маскувалася..
показати весь коментар
27.08.2022 21:30 Відповісти
Ешак три рубля стоит - дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно! ("Дванадцять стільців")
показати весь коментар
27.08.2022 21:31 Відповісти
"Трамвай "Мерседес" построить - это вам не ишака купить"
показати весь коментар
27.08.2022 21:38 Відповісти
не прошло і полгода...
( а таки пройшло)
показати весь коментар
27.08.2022 21:33 Відповісти
А ще нічого і не сталося, вони тільки збираються. А поки дійде до виконання обіцяного...
-А може і не дійде.
показати весь коментар
28.08.2022 05:30 Відповісти
А нечего было вкладываться в производство в стране-террористе в 2019 году. Бачили очі, що покупали - тож іжте, хоч повилазьте!
показати весь коментар
27.08.2022 21:34 Відповісти
Ще до 2014 року кровопивці вже мали Карабах,Придністров'я,Чечня,Абхазія та Південна Осетія.Знаючи про ці терористичні анклави на які їх перетворила росія інвестори вирішили вкладати довгі гроші у рф?Видно на Заході дуже зекономили на ризик-менеджменті от і мають тепер клопіт.
показати весь коментар
27.08.2022 21:42 Відповісти
Та ви не плутайте, вони вже бабло зістригли, які там ризики. Завод то таке. Пінка на поверхні бездонного корита з нафтодоларами...
показати весь коментар
27.08.2022 22:00 Відповісти
Та немає у них , бляха , ніякого клопоту ! На словах вони за справедливість , а з-під поли ту кацапню як годували так і годуватимуть
показати весь коментар
27.08.2022 22:08 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2022 21:34 Відповісти
Та невже? А чого так рано? Почекали б ще пару років!
показати весь коментар
27.08.2022 21:37 Відповісти
Так вони і почекають.
показати весь коментар
28.08.2022 05:32 Відповісти
Тепер вони будуть збирати мерседеси з своїх запчастин

показати весь коментар
27.08.2022 21:37 Відповісти
Все на москвичи и лады(побольше белых) не черепно как-то пользовать продукцию загнивающего запада...
показати весь коментар
27.08.2022 21:44 Відповісти
Русо-балт, ХАДИ, Жигули, Волга... Ну і звісно "Мерсквіч"!
Все крадене...
Чекаю шо вони в Чері вкрадуть, яке теж (здебільшого) крадене...

Немаючи власної історії, власного шляху, власної ідеології (московитський терроризм - то не ідеологія, а спосіб життя і виживання цієї вигрібної ями), власної віри (гундяєвський сатанат не релігія, а засіб влади та збагачення) і навіть мови (зараз там фєня та мат більш поширені, ніж мова творів тих же "класиків" 19 сторіччя), вони крадуть ВСЕ, до чого дотягнуться їхні пазурі - територію, історію, мову, ідеологію, віру...

Єдине, що було створене на московії і поширилося світом - терроризм. Сподіваюся, що він туди поврнеться з прокльонами всіх, хто постраждав від террорру і захлинеться власною кров'ю, знищивши московію в будь-якому її проявленні
показати весь коментар
27.08.2022 22:05 Відповісти
А где ж я трофейные мерседесы покупать буду?
показати весь коментар
27.08.2022 22:12 Відповісти
Щось з німцями не те в 2019 році вкладати гроші у країну під санкціями. Фрау Геббельс все робила для пуйла.
показати весь коментар
27.08.2022 22:23 Відповісти
На зовнішній ринок -- не можна, а на внутрішній--- нема доріг для
такого транспорту. В Москві та Пітери такого повна валіза.
показати весь коментар
27.08.2022 22:44 Відповісти
ух и быстрые они, им шахматы запретить надо
показати весь коментар
27.08.2022 23:41 Відповісти
О, підари роздуплились
показати весь коментар
28.08.2022 01:26 Відповісти
Mерседесу нужно возвращаться домой, и разрабатывать и выпускать танки и другую военную технику для поставки в Украину до полной победы над ******,такой к сожалению вызов в истории на данный момент.
показати весь коментар
28.08.2022 08:33 Відповісти
им не нужен обезьяний рынок с папуасами.
В России нужны инвалидные коляски
показати весь коментар
28.08.2022 10:33 Відповісти
Mercedes-Benz - маде ін ПідаРаша ?
Для кого ? Які нормальні країни це куплять ?
Та я розумію - поставили обладнання , продали техдокумендадію на деякі моделі ...
І ... - багатенькі москалі патріотично почали купляти
Ні - скоріше - ринок для понтових середньокласовиків

Був ...
показати весь коментар
28.08.2022 11:01 Відповісти
Выгнали фашистов *****. Давно пора
показати весь коментар
30.08.2022 14:44 Відповісти
 
 