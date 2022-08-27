Компанія Mercedes-benz закриває завод у Росії
Німецький автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свій завод по збірці автомобілів в Московській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.
Покупцем може стати російський дилер компанії "Автодом". У Mercedes стверджують, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в РФ.
Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz хотів продати майно свого дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" одному з російських дилерів і обговорював передачу йому також і прав дистрибутора.
Якщо російська компанія купить завод, вона не зможе використовувати його для складання машин німецької марки, оскільки для цього потрібні поставки від великої кількості авторизованих виробників компонентів, що неможливо без підтримки штаб-квартири.
Завод, запущений у 2019 році, не повернув вкладення, тому концерн може зберегти можливість зворотного викупу майданчика. У звіті Mercedes-Benz за другий квартал згадані ризики експропріації активів в РФ, а втрати бізнесу в країні в легковому сегменті в січні-червні оцінені в 658 млн євро.
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Нагодували мордор грошима, щоб той кошмарив сусідні країни.
Трамвай"Мерседес" построить - это вам не ишака купить"
( а таки пройшло)
-А може і не дійде.
Все крадене...
Чекаю шо вони в Чері вкрадуть, яке теж (здебільшого) крадене...
Немаючи власної історії, власного шляху, власної ідеології (московитський терроризм - то не ідеологія, а спосіб життя і виживання цієї вигрібної ями), власної віри (гундяєвський сатанат не релігія, а засіб влади та збагачення) і навіть мови (зараз там фєня та мат більш поширені, ніж мова творів тих же "класиків" 19 сторіччя), вони крадуть ВСЕ, до чого дотягнуться їхні пазурі - територію, історію, мову, ідеологію, віру...
Єдине, що було створене на московії і поширилося світом - терроризм. Сподіваюся, що він туди поврнеться з прокльонами всіх, хто постраждав від террорру і захлинеться власною кров'ю, знищивши московію в будь-якому її проявленні
такого транспорту. В Москві та Пітери такого повна валіза.
В России нужны инвалидные коляски
Для кого ? Які нормальні країни це куплять ?
Та я розумію - поставили обладнання , продали техдокумендадію на деякі моделі ...
І ... - багатенькі москалі патріотично почали купляти
Ні - скоріше - ринок для понтових середньокласовиків
Був ...