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Росія спалює газ замість експортування до Німеччини, - BBC

газ,газпром,спалення

Витрати на енергію в країнах Європі стрімко зростають, а Росія спалює великі обсяги природного газу.

Про це свідчить аналіз Rystad Energy, до якого отримала доступ BBC, передає Цензор.НЕТ.

Аналітики виявили, що завод "Газпром СПГ Портовая", що розташований північний захід від Санкт-Петербурга неподалік кордону з Фінляндією, щодня спалює 4,34 мільйона кубічних метрів газу на суму приблизно 10 мільйонів доларів.

Газ мав би постачатися до Німеччини через "Північний потік 1", проте з середини липня Росія значно обмежила постачання через даний газопровід, заявивши про ремонтні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії, - Зеленський

Зазначається, що спалювання природного газу є поширеним явищем на переробних заводах: зазвичай це робиться із технічних причин або міркувань безпеки. Проте ще на початку літа дослідники зафіксували значення зростання тепла, яке виділяє завод.

"Хоча точні причини факельного спалювання невідомі, обсяги, викиди та місцерозташування факельного спалювання є видимим нагадуванням про домінування Росії на енергетичних ринках Європи. Більш чіткого сигналу бути не може: завтра Росія може знизити ціни на енергоносії. Це газ, який інакше експортувався б "Північним потоком-1" або альтернативними варіантами", - сказав виданню Сіндре Кнутссон з Rystad Energy.

Ціни на енергоносії в усьому світі різко зросли після скасування карантину через COVID-19 і відновлення економіки в нормальному режимі. Багато робочих, промислових і рекреаційних місць відразу стали потребувати більше енергії, створюючи безпрецедентний тиск на постачальників.

Ціни знову зросли в лютому цього року, після російського вторгнення в Україну. Уряди європейських країн шукали способи імпортувати менше енергії з Росії, яка раніше постачала 40% газу, який використовується в ЄС.

Також читайте: Канада поверне Німеччині решту газових турбін для газогону "Північний потік-1"

У результаті ціни на альтернативні джерела газу зросли, а деякі країни ЄС, як-от Німеччина та Іспанія, зараз запроваджують заходи з енергозбереження.

Автор: 

газ (10409) росія (64958)


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Топ коментарі
+20
тупа кацапня, надіюсь німці зараз дякують тупій ***** Меркель шо продала їхню сраку за кацапський газ
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26.08.2022 17:46
+17
Вот Вам немцы и торговая война россии с миром..

Если бы запустили 2 поток то европе былобы кранты
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26.08.2022 17:39
+16
Ядерно - енергетичний терорист, коли вже всі це зрозуміють?
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26.08.2022 17:39
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Ядерно - енергетичний терорист, коли вже всі це зрозуміють?
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26.08.2022 17:39 Відповісти
Вот Вам немцы и торговая война россии с миром..

Если бы запустили 2 поток то европе былобы кранты
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26.08.2022 17:39 Відповісти
І сам не гам, і другому не дам
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26.08.2022 17:40 Відповісти
а зачем им "другому дам", если газ с 300 подорожал до 3500. и платят же.
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26.08.2022 18:07 Відповісти
типовий совок: все по плану.
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26.08.2022 17:42 Відповісти
Дурнуваті кацапи
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26.08.2022 17:45 Відповісти
Еще те "стратеги". Плевать, что уничтожают будущее своей страны, главное - сейчас покуражиться над европейцами. Шариковы одним словом.
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26.08.2022 18:14 Відповісти
тупа кацапня, надіюсь німці зараз дякують тупій ***** Меркель шо продала їхню сраку за кацапський газ
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26.08.2022 17:46 Відповісти
Вся история кацапского газа и Европы в трёх словах: скупой платит дважды.
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26.08.2022 17:48 Відповісти
Лучше бы Меркельше его в дупу закачала...
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26.08.2022 17:53 Відповісти
А кацапам не дозволяють збирати валєжнік для обігріву.
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26.08.2022 18:00 Відповісти
И во сколько Европе уже обходится дешевый газ?
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26.08.2022 18:05 Відповісти
Росія спалює великі обсяги природного газу.
тіки б не давати своєму "наріду"
Їм газ не потрібен
-хочуть зігрітися-хай залазять у БМП та їдуть на фронт..
Так мислить Фуйло
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26.08.2022 18:06 Відповісти
россия еще и в прибыли. Импотентная европа готова газ покупать по 3500, купит и по 5000.
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26.08.2022 18:06 Відповісти
отак працюй з парашею,
ні собі ні людям,
хтось там в європі шукав чому мало газу йде,

замість розвитку і прогресу бункерний карлік обирає війну,

дуже хоче бути великим цабе,
але яке було мале гівно таке і залишиться
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26.08.2022 18:20 Відповісти
Норвегія, люто плюсує!
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26.08.2022 18:22 Відповісти
Вот ребята оторвутся, у них и так дела шли в гору.
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26.08.2022 22:31 Відповісти
АналоГовнеты мавзолея чемпионы мира по Дебилизма...ещё нефтескважины Ходорковкого сожгите и сразу встанете с Колен...
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26.08.2022 19:05 Відповісти
Дуже дивно ціна на газ зросла аж до таких цифр. Тут напевне якась картельна змова. Є достатньо альтернатив але чомусь гроші витрачаються на купівлю газу за захмарними цінами а не на задіяння та реалізацію альтернативного потенціалу.
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26.08.2022 19:08 Відповісти
Да ясно. Там только одна Норвегия могла бы закрыть тему---ну почти. А сланцевого газу в США хватит весь мир завалить. Просто нет у нас доступа к серьезным сми Запада, давняя темка, скрыты от нас выводы, экспертизы и прочее. Дешёвку желтую нам скармливают наши же. Я лет с 10 назад чуть намекал на Цензоре рубрику открыть по крепким сми Запада. Там ведь есть медиа уже запросто 150 лет работают. Иногда скучно читать. Но реальность более чем. теперь поздно.
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26.08.2022 19:26 Відповісти
По части английского----так ясно. Имелось мной в виду хотя бы базовые конкретные статейки серьезных сми выкладывать на текущие темы, по совковому на злобу дня. Но солидные издания. не желтая туфтень, скороспелые из за тиража! Скорее не востребовано обществом, причин много---бедность та же, социальная напряженность долгими годами. Ладно.
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26.08.2022 21:14 Відповісти
На жаль суспільство наше деінтелектуалізоване. Люди не здатні аналізувати і не мають чіткої шкали цінностей згідно яких могли б визначати своє реальне становище. Це відкриває популістам широкий шлях для маніпуляцій. Владу, особливо "зелених", такий стан влаштовує. Ми настільки занурені у проблеми виживання що читати Вашингтон Пост, а бо Економіст не те що часу ніхто не буде. Улюблений тост рибалок: "Прощавай розум! Зустрінемось завтра..." . "Варення на завтра" і життя тех "на завтра". Проблема в тому що "завтра" не наступає ніколи...
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26.08.2022 21:32 Відповісти
Даже и не философия это---если сегодня жизнь не получилась, то завтра тем более. Ведь и позавчера день был серым. Раз уже общество пошло мерять пузом жизнь---тогда все равно становится. Может война сдернет с мели этой общество это. Цена только дорогая до отказа выходит.
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26.08.2022 21:52 Відповісти
Московія має платити за підігрівання планети таким вандальним способом.
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26.08.2022 20:30 Відповісти
Ирония в том, что они могут себе это позволить.
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26.08.2022 21:10 Відповісти
Європа повинна бути "безмежно вдячна" Шрьодеру і Меркель за ці захмарні ціни на енерго носії...
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27.08.2022 21:30 Відповісти
 
 