Росія спалює газ замість експортування до Німеччини, - BBC

Витрати на енергію в країнах Європі стрімко зростають, а Росія спалює великі обсяги природного газу.

Про це свідчить аналіз Rystad Energy, до якого отримала доступ BBC, передає Цензор.НЕТ.

Аналітики виявили, що завод "Газпром СПГ Портовая", що розташований північний захід від Санкт-Петербурга неподалік кордону з Фінляндією, щодня спалює 4,34 мільйона кубічних метрів газу на суму приблизно 10 мільйонів доларів.

Газ мав би постачатися до Німеччини через "Північний потік 1", проте з середини липня Росія значно обмежила постачання через даний газопровід, заявивши про ремонтні роботи.

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Зазначається, що спалювання природного газу є поширеним явищем на переробних заводах: зазвичай це робиться із технічних причин або міркувань безпеки. Проте ще на початку літа дослідники зафіксували значення зростання тепла, яке виділяє завод.

"Хоча точні причини факельного спалювання невідомі, обсяги, викиди та місцерозташування факельного спалювання є видимим нагадуванням про домінування Росії на енергетичних ринках Європи. Більш чіткого сигналу бути не може: завтра Росія може знизити ціни на енергоносії. Це газ, який інакше експортувався б "Північним потоком-1" або альтернативними варіантами", - сказав виданню Сіндре Кнутссон з Rystad Energy.

Ціни на енергоносії в усьому світі різко зросли після скасування карантину через COVID-19 і відновлення економіки в нормальному режимі. Багато робочих, промислових і рекреаційних місць відразу стали потребувати більше енергії, створюючи безпрецедентний тиск на постачальників.

Ціни знову зросли в лютому цього року, після російського вторгнення в Україну. Уряди європейських країн шукали способи імпортувати менше енергії з Росії, яка раніше постачала 40% газу, який використовується в ЄС.

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У результаті ціни на альтернативні джерела газу зросли, а деякі країни ЄС, як-от Німеччина та Іспанія, зараз запроваджують заходи з енергозбереження.