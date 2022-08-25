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Канада поверне Німеччині решту газових турбін для газогону "Північний потік-1"

шольц,турбіна

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна планує повернути п’ять газових турбін для російського газогону "Північний потік-1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє канадський телеканал CBC.

"Це рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, чого прохала від нас Німеччина", - сказала Жолі.

У липні уряд Канади зробив виключення, аби санкції не поширювались на газові турбіни. Зокрема, відповідне рішення ухвалене з метою повернення шести турбін, які проходили технічне обслуговування у Монреалі, до Німеччини для подальшої передачі російській державній компанії "Газпром", який керує газопроводом "Північний потік-1" для постачання газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовляється забирати з Німеччини турбіну для "Північного потоку"

Раніше одна турбіна вже була повернута до Німеччини, але "Газпром" відмовився приймати її, посилаючись на технічні питання, і наголошуючи, що хоче бачити документацію, яка свідчитиме, що турбіни не підпадають під санкції Заходу.

Україна критикувала таке рішення уряду Канади. Водночас, Канада захищала свої дії як необхідні для того, аби забезпечити постачання газу у Німеччину.

"Канада не хоче надавати будь-яких виправдань Путіну, щоб він продовжував використовувати постачання енергоресурсів до Європи як зброю", – заявила Жолі.

Також читайте: Повернення турбіни "Північного потоку" - не послуга для "Газпрому", а знак підтримки від союзників для спільної довгострокової допомоги Україні, - Шольц

Автор: 

газ (10406) газопровід (1546) Німеччина (7318) Канада (2186) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+15
Ну і що з того? Канада Може завалити Німеччину Сименськими трубами, росія все одно газ до Німеччини не дасть, вона просто знущається над слабаками.
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25.08.2022 00:46
+15
а німецькі виборці повинні запитати у своїх політиків а як так сталося ,що вони опинилися в енергетичному зашморгу москви..
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25.08.2022 00:47
+10
Так на самом деле это все с точки зрения пропаганды работает против Мордора. Руководство естественно все понимает - все совокупные мощности по транзиту - даже без учета СП-2 - могли бы раза в полтора перекрыть всё максимальное потребление Европы по газу, даже если не работает половина - это все равно очень много. Орки - ну тупыыые - сами убивают рынок, ставя своих по сути единственных покупателей - перед фактом, когда продавец будет диктовать свои условия. А такое в условиях конкуретного рынка не работает - можно называть европейцев зажравшимися, зажиревшими - но тупыми в плане бизнеса - ну вот вообще никак их назвать нельзя - они вместе с американцами в общем то и придумали ту штуку - что зовется экономикой. Так что если какая то свихнувшаяся бензоколонка хочет своего лучшего и практически единственного покупателя оставить без своего продукта - она его лишиться.
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25.08.2022 00:59
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Ну і що з того? Канада Може завалити Німеччину Сименськими трубами, росія все одно газ до Німеччини не дасть, вона просто знущається над слабаками.
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25.08.2022 00:46 Відповісти
а німецькі виборці повинні запитати у своїх політиків а як так сталося ,що вони опинилися в енергетичному зашморгу москви..
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25.08.2022 00:47 Відповісти
Cперш померзнуть потім запитають.
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25.08.2022 08:05 Відповісти
Так на самом деле это все с точки зрения пропаганды работает против Мордора. Руководство естественно все понимает - все совокупные мощности по транзиту - даже без учета СП-2 - могли бы раза в полтора перекрыть всё максимальное потребление Европы по газу, даже если не работает половина - это все равно очень много. Орки - ну тупыыые - сами убивают рынок, ставя своих по сути единственных покупателей - перед фактом, когда продавец будет диктовать свои условия. А такое в условиях конкуретного рынка не работает - можно называть европейцев зажравшимися, зажиревшими - но тупыми в плане бизнеса - ну вот вообще никак их назвать нельзя - они вместе с американцами в общем то и придумали ту штуку - что зовется экономикой. Так что если какая то свихнувшаяся бензоколонка хочет своего лучшего и практически единственного покупателя оставить без своего продукта - она его лишиться.
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25.08.2022 00:59 Відповісти
Кацапы малость перебрали с блефом
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25.08.2022 01:31 Відповісти
- Куме! Ви чули про «Привида Києва»?!
- Це той український льотчик ,що товче кацапські літаки одного за другим? Чув!
- Так в Росії є ще «привид Кремля»- Путін! Цей товче економіку Росії і її авторитет у світі так, що нікому не вдається з ним порівняться!
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25.08.2022 06:22 Відповісти
Примерно год назад, когда вопрос с «Северным потоком - 2» был в режиме 50/50, газпромовцы подхватили идею, высказанную в Германии, по поводу того, что должно прийти взамен природного газа. Из москвы стали раздаваться уверенные речи о том, что Газпром станет надежным поставщиком водорода в Германию. При этом в Берлине уже включили режим тревоги по поводу того, что ключевые ПХГ на территории Германии, находящиеся под контролем Газпрома, не заполняются газом в преддверии отопительного сезона. Но в самом Газпроме не могли остановиться и продолжали распевать мантру о надежном поставщике.

Но такое говорилось на публику, а в профильной прессе шли несколько другие разговоры о том, что Европа таки уйдет от ископаемых углеводородов и этот процесс можно разве что замедлить, но не остановить. Поэтому высказывались предложения начинать создавать инфраструктуру по производству водорода, чтобы первыми выйти на европейский рынок и застолбить за собой как можно большую долю.

Похоже на то, что верхнему руководству и особенно - кремлю, эта идея как-то не очень заходила и потому ее стали разворачивать в плане эксплуатации СП-2. Умники из Газпрома говорили о том, что трубу мол все равно проложили и чтобы она не стояла мертвым грузом, ее можно было бы использовать для поставок водорода. Там высказывалась мысль о том, что антимонопольное законодательство, на которое напоролся проект, охватывает именно поставки природного газа, применительно к этой трубе, а если по ней гнать водород, то никаких противоречий не будет.

Но потом события стали развиваться по другому сценарию и теперь эта тема выглядит не просто неактуальной, но смешной. Оно и понятно, поскольку выражение «Газпром - надежный поставщик» скоро будут приводит студентам, как наиболее яркий пример оксюморона. Тем не менее, голоса газпромовских специалистов, утверждавших неизбежность перехода Европы с природного газа на водород и что сливки снимет тот, кто первым начнет осваивать этот рынок, были недалеки от истины. Принцип: «Кто первый встал, того и тапки», никто не отменял, и вот буквально сегодня получено подтверждение этих прогнозов.

Немецкая пресса пишет о том, что в ходе визита канцлера Германии Шольца в Канаду, одним их основных вопросов, ставших предметом обсуждения, стал проект создания инфраструктуры для поставок в Германию водорода. Причем, производство водорода будет осуществляться в Канаде, из добываемого там природного газа, но с активным участием производителей оборудования из Германии. Конкретно это выглядит так:

«Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подписали во вторник, 23 августа, в Стивенвилле, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, соглашение, призванное положить начало экспорту водорода из Канады в Германию с 2025 года… Подписание состоялось в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как указал Шольц, благодаря этому соглашению партнерство с Канадой перейдет на более стратегический уровень».

В канадской же прессе это событие освещают чуть глубже и говорят о том, что подписание крупного соглашения стало результатом взаимодействия канцлера Шольца и премьера Трюдо в кризисе с той самой турбиной для газопровода Северный Поток. Шольц упросил Трюдо освободить из-под санкций эту турбину. Говорят, что Трюдо ответил Шольцу в том плане, что москве он ее не вернет и вообще, возврат турбины не решит кризис, поскольку дело не в турбине, а в путине. Но Шольц настаивал и Трюдо пошел навстречу коллеге с условием, что отдаст турбину Германии. При этом Трюдо получил шквал критики в самой Канаде и это стоило ему и нервов и репутации.

И вот теперь Шольц отыграл алаверды и фактически пустил Канаду на самый перспективный и емкий рынок энергоносителей в Европе. Ну а газпром продолжает жечь газ на факела. Теперь это является основным видом его деятельности. Что же, путь от «надежного поставщика» до изгоя, которого даже близко не пускают к перспективным проектам, газпром прошел стремительно, и год назад в это никто бы не смог поверить. Но с таким стратегом как прутин, возможно и не такое.
anti-colorados
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25.08.2022 01:07 Відповісти
Росіяни у ті "газпромовські" труби скоро зможуть лише пердіть! У мене біля дому - кілька магазинчиків приватних Зайшов я в один Стою коло прилавка У підсобці стоять дві продавщиці і щось обговорюють та регочуть Я "включаю дурня" і тупо питаю: "Девушки! А у вас рабочее время закончилось или "технический перерыв?" " Відповідь: "Сейчас подойду через минуту!" Я повернувся та пішов до іншого магазину Більше туди не ходжу і знайомих попередив! Тут - те саме - але серйозніше! Замість "прив"язувать" до себе покупця різними "бонусами" кацапи його відлякують Закінчиться тим що покупець вибере собі іншого продавця
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25.08.2022 06:17 Відповісти
І я люблю в шахмати грати.
Розумний хід.
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25.08.2022 01:11 Відповісти
В мене одна думка: всі ці ''шахматисти'' самі себе ... переграли
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25.08.2022 05:02 Відповісти
Особливо гейропейські......
Бридко читати про їхнє лицемірство...
Маючи можливість, і час, вісім років, вони нічого не зробили, що б нестати жертвою маньяка *****, який, руками шрьодера і компанії затягнув газову петлю на шиї Євросоюзу...
І зараз ці люди говорять що вони можуть бути якимись гарантами безпекових угод для України, знаючи, що все що вони можуть це виявити чергову стурбованість...
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25.08.2022 06:27 Відповісти
Шановний, у європейців мозок не був здатен прийняти, що існують такі дикуни як кайапи у 21у сторіччі, німці навіть зараз ще туплять та намагаються перекладати свій світогляд на кацапню, а от англійці, ірландці, шотландці - всю історію були войовничими народами, сторіччами мали конфлікти між собою, потім у бутність колоніальної епохи, першу-другу світову... поляки, латвійці, литовці, українці - на собі особисто знають що таке кацапська орда - теж сторіччами знають шо таке воювати... а от з німцями, які теж були войовничими імперцями, але після рейху стався як то каже молодь - "крінж" - всеоб'ємлючий лютий сором, який немає чіткого перекладу одним словом на інші мови - вони виростили кілька поколінь пацифістів, у яких розум не сприймає війну. може років за 100 в кацапії беде шось подібне, не знаю... але скоріш за все небуде, рівень цивілізації мокшан не той.
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25.08.2022 09:31 Відповісти
 
 