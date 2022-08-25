Канада поверне Німеччині решту газових турбін для газогону "Північний потік-1"

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна планує повернути п’ять газових турбін для російського газогону "Північний потік-1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє канадський телеканал CBC.

"Це рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, чого прохала від нас Німеччина", - сказала Жолі.

У липні уряд Канади зробив виключення, аби санкції не поширювались на газові турбіни. Зокрема, відповідне рішення ухвалене з метою повернення шести турбін, які проходили технічне обслуговування у Монреалі, до Німеччини для подальшої передачі російській державній компанії "Газпром", який керує газопроводом "Північний потік-1" для постачання газу.

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Раніше одна турбіна вже була повернута до Німеччини, але "Газпром" відмовився приймати її, посилаючись на технічні питання, і наголошуючи, що хоче бачити документацію, яка свідчитиме, що турбіни не підпадають під санкції Заходу.

Україна критикувала таке рішення уряду Канади. Водночас, Канада захищала свої дії як необхідні для того, аби забезпечити постачання газу у Німеччину.

"Канада не хоче надавати будь-яких виправдань Путіну, щоб він продовжував використовувати постачання енергоресурсів до Європи як зброю", – заявила Жолі.

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