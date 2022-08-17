Росія відмовляється забирати з Німеччини турбіну для "Північного потоку"
Газова турбіна для російського газопроводу "Північний потік-1" готова до використання і, як і раніше, зберігається в опечатаному стані в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур. Жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей із Росією не видно.
Про це повідомив представник компанії Siemens Energy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Росія продовжує чіплятися до документів та висувати безглузді вимоги. Турбіну передбачається переправити до РФ на вантажівці, тому посилання на нинішній низький рівень води, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник Siemens.
Нагадаємо, "Газпром" у червні скоротив постачання газу "Північним потоком-1", пославшись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна в червні була відремонтована в Канаді і з середини липня знаходиться в Німеччині, чекаючи на відправку до РФ. "Газпром" скаржиться на відсутність інформації про проведений ремонт, Siemens Energy відкидає ці претензії.
Канцлер ФРН Олаф Шольц, під час візиту до Мюльхайма два тижні тому, заявив, що Росія використовує надумані приводи для скорочення обсягу поставок, порушуючи контракт. За словами Шольца, турбіна готова до використання і може бути будь-якої миті поставлена Росії. "Очевидно, що нічого, абсолютно нічого не перешкоджає транспортуванню та підключенню цієї турбіни в Росії", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
Прошу простить,мадам,
мине минорный тон.
Я дважды уже вспомнил,
как приятны...
Овалы вашей жопы и лица...
Но мне охота,
все же больше трахать...)))
не мысль в ладошке))
а...)) глаза в глаза))...
москалі порушать всі угоди і правила аби собі на користь
Шольц, *****! Ти - ганьба німецького народу! Я дивуюсь, як твою мерзенну пику ще терплять.
Немцы не хуже нас понимали в чем дело, но это это следовало турбину приготовить и ДОКУМЕНТАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАТЬ, что газпром отказывается забирать турбину. И когда обьемы поставок газа станут ниже предусмотренных контрактом, то в суде у газпрома будет отсутствовать аргумент, что турбину" в связи санкциями не поставили". И дальше-финансовая ответственность газпрома, а если деньги по суду не платят-аресты активов газпрома и прочая и прочая...
Он же там обездвижен, моряков бычки поели...
А вдвоём и лежать веселее.