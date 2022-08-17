Росія відмовляється забирати з Німеччини турбіну для "Північного потоку"

Газова турбіна для російського газопроводу "Північний потік-1" готова до використання і, як і раніше, зберігається в опечатаному стані в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур. Жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей із Росією не видно.

Про це повідомив представник компанії Siemens Energy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Росія продовжує чіплятися до документів та висувати безглузді вимоги. Турбіну передбачається переправити до РФ на вантажівці, тому посилання на нинішній низький рівень води, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник Siemens.

Нагадаємо, "Газпром" у червні скоротив постачання газу "Північним потоком-1", пославшись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна в червні була відремонтована в Канаді і з середини липня знаходиться в Німеччині, чекаючи на відправку до РФ. "Газпром" скаржиться на відсутність інформації про проведений ремонт, Siemens Energy відкидає ці претензії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, під час візиту до Мюльхайма два тижні тому, заявив, що Росія використовує надумані приводи для скорочення обсягу поставок, порушуючи контракт. За словами Шольца, турбіна готова до використання і може бути будь-якої миті поставлена ​​Росії. "Очевидно, що нічого, абсолютно нічого не перешкоджає транспортуванню та підключенню цієї турбіни в Росії", - наголосив він.

