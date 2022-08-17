УКР
12 139 34

Росія відмовляється забирати з Німеччини турбіну для "Північного потоку"

шольц,турбіна

Газова турбіна для російського газопроводу "Північний потік-1" готова до використання і, як і раніше, зберігається в опечатаному стані в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур. Жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей із Росією не видно.

Про це повідомив представник компанії Siemens Energy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Росія продовжує чіплятися до документів та висувати безглузді вимоги. Турбіну передбачається переправити до РФ на вантажівці, тому посилання на нинішній низький рівень води, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник Siemens.

Нагадаємо, "Газпром" у червні скоротив постачання газу "Північним потоком-1", пославшись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна в червні була відремонтована в Канаді і з середини липня знаходиться в Німеччині, чекаючи на відправку до РФ. "Газпром" скаржиться на відсутність інформації про проведений ремонт, Siemens Energy відкидає ці претензії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, під час візиту до Мюльхайма два тижні тому, заявив, що Росія використовує надумані приводи для скорочення обсягу поставок, порушуючи контракт. За словами Шольца, турбіна готова до використання і може бути будь-якої миті поставлена ​​Росії. "Очевидно, що нічого, абсолютно нічого не перешкоджає транспортуванню та підключенню цієї турбіни в Росії", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Німеччини Шольц виключає можливість запуску "Північного потоку-2"

Автор: 

Газпром (3416) Німеччина (7735) росія (67862) Північний потік (2481)
Топ коментарі
+21
вот никогда бы не подумалось, что в Германии ТОЖЕ лохи есть.
показати весь коментар
17.08.2022 20:45 Відповісти
+20
Полк АЗОВ доставить турбіну за призначенням
показати весь коментар
17.08.2022 20:45 Відповісти
+17
то хай буде уроком всім тим хто хоче займатися бізнесом з парашою,

москалі порушать всі угоди і правила аби собі на користь
показати весь коментар
17.08.2022 20:51 Відповісти
до фото:

Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...

Прошу простить,мадам,
мине минорный тон.

Я дважды уже вспомнил,
как приятны...
Овалы вашей жопы и лица...
Но мне охота,
все же больше трахать...)))
не мысль в ладошке))
а...)) глаза в глаза))...
показати весь коментар
17.08.2022 21:37 Відповісти
Бажано в дупу пуйло щоби очі немов у жаби повилазили набік.
показати весь коментар
17.08.2022 21:33 Відповісти
швабы ! а вам не кажется,что кацапы валяют с вами ваньку,неужели вы такие наивные,что УЖЕ не поняли,что с этим самовлюбленным ,плешивым диктатором разговаривать БЕЗ ТОЛКУ !!!!!
показати весь коментар
17.08.2022 21:37 Відповісти
Если ты не в состоянии понять почему и зачем делаются те или иные дипломатические заявления, не стоит думать, что вокруг все дураки в дерьме и только ты один в белом, гордо сидишь на коне. Реальность может оказаться прямо противоположной.
показати весь коментар
17.08.2022 22:52 Відповісти
Шольц-ти как челабітнаю сцарю падайьош смерд...
показати весь коментар
17.08.2022 20:50 Відповісти
німці, робите висновки та готуйтеся. Дякуйте геносін Меркель
показати весь коментар
17.08.2022 20:51 Відповісти
Плешивый ждет когда его просить начнут и санкции снимать !!?? Ля я худею с фрицов , об них ноги вытирают а им пох.
показати весь коментар
17.08.2022 20:52 Відповісти
Наступний етап приниження - коли турбіну заберуть, а поставки газу так і не збільшать.
показати весь коментар
17.08.2022 20:56 Відповісти
3-й етап, коли турбіна запрацює в реверсному режимі тому що начебто неправильно відремонтували. Компенсацію збитків вимагатимуть від виробника турбіни.
показати весь коментар
18.08.2022 01:55 Відповісти
Не зрозумів. Це ж перемога а не зрада? Як кацапи не заберуть ту турбіну, то газ не зможуть качати , це ж добре!
показати весь коментар
17.08.2022 20:59 Відповісти
как же так? Шольц так старался, так старался...
показати весь коментар
17.08.2022 21:00 Відповісти
Росії турбіна потрібна але коли зменшують на 15% закупівлю газу то тому на таке не погоджуються. Думають що вони будуть потрібні завжди і будуть впливати газовими шантажами на світ.
показати весь коментар
17.08.2022 21:03 Відповісти
Не зрозуміло, дочавив серун-у-валізу німців? Ліверна ковбаса дуже занепокоена чи вже готова сама принести ту турбіну "на блюдєчкє с галубой кайомочкой".
показати весь коментар
17.08.2022 21:09 Відповісти
провели по губам шольцу, принизили нище плінтусу, рейтингів нуль, а він тепер ще і сам принижується, я в шоці, що з ними не так? Невже навіть краплі гідності в них немає? Що далі, будеш тепер топити за відкриття ПП-2 ? У мене немає слів.
показати весь коментар
17.08.2022 21:11 Відповісти
Японець в такій ситуації вже зробив би сеппуку.
Шольц, *****! Ти - ганьба німецького народу! Я дивуюсь, як твою мерзенну пику ще терплять.
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ КАЗАХСТАНУ !!! И ЕЩЁ ПАРОЧКУ !)
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
Еще и США разрешили Канаде вывести турбину из-под санкций. Так что Путин обул не только Германию, а и заокеанских гуманистов.
показати весь коментар
17.08.2022 21:18 Відповісти
Трагедия! Какая трагедия!
показати весь коментар
17.08.2022 21:40 Відповісти
Нафига им ваша турбина. Они хотели только показать, как они могут вертеть на одном месте ваши санкции. Украина говорила, не поддавайтесь
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
ліберастичні підараси зробили виключення із санкцій - тепер хай смокчуть із заковтом
показати весь коментар
17.08.2022 21:44 Відповісти
Пойхайповали? А теперь сядьте и проанализируйте что произошло( если у кого есть чем думать).
Немцы не хуже нас понимали в чем дело, но это это следовало турбину приготовить и ДОКУМЕНТАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАТЬ, что газпром отказывается забирать турбину. И когда обьемы поставок газа станут ниже предусмотренных контрактом, то в суде у газпрома будет отсутствовать аргумент, что турбину" в связи санкциями не поставили". И дальше-финансовая ответственность газпрома, а если деньги по суду не платят-аресты активов газпрома и прочая и прочая...
показати весь коментар
17.08.2022 23:03 Відповісти
Учат всё Украину учат а сами лошьё коррумпированное.
показати весь коментар
17.08.2022 23:12 Відповісти
Немцы, запускайте турбину через трубу "Северного потопа", предварительно крикнув в трубу, что бы на том конце ловили турбину!
показати весь коментар
17.08.2022 23:35 Відповісти
Болтов накидать в КНД, и отдать кацапам- пусть юзают ))
показати весь коментар
18.08.2022 00:15 Відповісти
Не хотят забирать, так и не надо. Продайте кому-нибудь
показати весь коментар
18.08.2022 07:20 Відповісти
Нельзя быть такими %********* , как немцы- дружить и любить Рашу. Можно из процветающей страны превратиться , из за дружбы превратиться в средневековую , в гавно. Неужели они настолько тупые.
показати весь коментар
18.08.2022 07:22 Відповісти
А ви там у своїй Європі думали мабуть,що вас не наїбуть?
показати весь коментар
18.08.2022 07:35 Відповісти
Турбина пригодится крейсеру "Москва".
Он же там обездвижен, моряков бычки поели...
А вдвоём и лежать веселее.
показати весь коментар
18.08.2022 08:52 Відповісти
Чому турбiна попала в Германiю? З Канади в Россiю i нiяких питань!
показати весь коментар
18.08.2022 10:30 Відповісти
Странно и не понятно... Шольц же лично приехал, тщательно её проинспектировал на пригодность, станцевал на камеры вокруг неё, поцеловал и перекрестил, расписался и речь толкнул. Видимо, москалям теперь нужно, чтобы он ЛИЧНО привёз её и установил. Так что, Олаф, готовься, словами по телефону не отделаешься.
показати весь коментар
18.08.2022 12:24 Відповісти
 
 