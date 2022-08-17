РУС
Россия отказывается забирать из Германии турбину для "Северного потока"

Газовая турбина для российского газопровода "Северный поток-1" готова к использованию и по-прежнему находится в опечатанном состоянии в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Каких-либо подвижек в урегулировании разногласий с Россией не видно.

Об этом сообщил представитель компании Siemens Energy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Россия продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Турбину предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, отметил представитель Siemens.

Напомним, "Газпром" в июне сократил поставки газа по "Северному потоку-1", сославшись на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля находится в Германии, дожидаясь отправки в РФ. "Газпром" жалуется на отсутствие информации о проведенном ремонте, Siemens Energy отвергает эти претензии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в ходе визита в Мюльхайм две недели тому назад, заявил, что Россия использует надуманные предлоги для сокращения объема поставок в нарушение контракта. По словам Шольца, турбина готова к использованию и может быть в любой момент поставлена России. "Очевидно, что ничего, абсолютно ничего не препятствует транспортировке и подключению этой турбины в России", - подчеркнул он.

Читайте также: Канцлер Германии Шольц исключает возможность запуска "Северного потока-2"

Газпром (3188) Германия (7282) россия (97281) Северный поток (1463)
