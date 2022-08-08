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Новости Санкции против России
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Канцлер Германии Шольц исключает возможность запуска "Северного потока-2"

поток,северный

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство страны даже не рассматривают возможность запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге 8 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, он исключает такую возможность", - заявил Гебештрайт на вопрос, исключает ли федеральный канцлер ФРГ возможность применения газопровода в случае затруднительной ситуации с газом.

Спикер напомнил, что "Северный поток-2" как газопровод не был сертифицирован и не будет сертифицирован в данный момент, а следовательно – не будет использован.

Также читайте: Шольц из-за "газовой войны" с РФ передумал закрывать АЭС

Германия (7043) санкции (11430) Северный поток (1457) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+6
бо:
Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
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08.08.2022 15:23
+4
це не відмаже пана Шольца від необхідності постачати нам зброю
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08.08.2022 15:19
+3
Серега, не рви душу, нам надо убрать от власти зеленых во главе с президентом-наркоманом, который все делает так, как скажет кремлевский агент Ермак... Которым, в свою очередь, руководит гнилое тельце из кремля по фамилии *****... Тебе это не видно??? Тогда кто ты???
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08.08.2022 15:30
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Серега, не рви душу, нам надо убрать от власти зеленых во главе с президентом-наркоманом, который все делает так, как скажет кремлевский агент Ермак... Которым, в свою очередь, руководит гнилое тельце из кремля по фамилии *****... Тебе это не видно??? Тогда кто ты???
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08.08.2022 15:30 Ответить
це не відмаже пана Шольца від необхідності постачати нам зброю
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08.08.2022 15:19 Ответить
ви пропустили "Не"....
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08.08.2022 15:22 Ответить
бо:
Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
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08.08.2022 15:23 Ответить
ви думаєте він так і буде стояти біля тієї турбіни СП-1 ?
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08.08.2022 15:24 Ответить
Конечно будет, - она очень дорого стоит. На обед или поссать Анжела Меркель подменит.
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08.08.2022 15:49 Ответить
стосовно Анжели зачьот, але бабця
"уже вахту не в силах дєржать.. - сказал кочегар кочегару"
там ціла черга путінферштейнів за кадром стоїть
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08.08.2022 16:18 Ответить
теж поців, конєчно !
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08.08.2022 16:28 Ответить
Хтоб сумнівався, але свиню завжди тягне на блювотиння.....
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08.08.2022 15:22 Ответить
Пардоньте... !! Дійсно НЕ - я пропустив
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08.08.2022 15:24 Ответить
В данный момент....А в дальнейшем?
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08.08.2022 15:25 Ответить
та невже...
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08.08.2022 15:29 Ответить
Радость-то какая.
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08.08.2022 15:32 Ответить
столько много болтовни... столько много обещаний...
шо-то в этом шольце есть....чуточку эврейского )))))
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08.08.2022 15:32 Ответить
 
 