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Канцлер Германии Шольц исключает возможность запуска "Северного потока-2"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство страны даже не рассматривают возможность запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге 8 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, он исключает такую возможность", - заявил Гебештрайт на вопрос, исключает ли федеральный канцлер ФРГ возможность применения газопровода в случае затруднительной ситуации с газом.
Спикер напомнил, что "Северный поток-2" как газопровод не был сертифицирован и не будет сертифицирован в данный момент, а следовательно – не будет использован.
Топ комментарии
+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий08.08.2022 15:23 Ссылка
+4 Vasily G
показать весь комментарий08.08.2022 15:19 Ссылка
+3 Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий08.08.2022 15:30 Ссылка
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Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
"уже вахту не в силах дєржать.. - сказал кочегар кочегару"
там ціла черга путінферштейнів за кадром стоїть
шо-то в этом шольце есть....чуточку эврейского )))))