Канцлер Германии Шольц исключает возможность запуска "Северного потока-2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство страны даже не рассматривают возможность запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге 8 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, он исключает такую возможность", - заявил Гебештрайт на вопрос, исключает ли федеральный канцлер ФРГ возможность применения газопровода в случае затруднительной ситуации с газом.

Спикер напомнил, что "Северный поток-2" как газопровод не был сертифицирован и не будет сертифицирован в данный момент, а следовательно – не будет использован.

Также читайте: Шольц из-за "газовой войны" с РФ передумал закрывать АЭС