Канцлер Німеччини Шольц виключає можливість запуску "Північного потоку-2"

Канцлер ФРН Олаф Шольц і уряд країни навіть не розглядають можливість запуску наразі в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу 8 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, він виключає таку можливість", - заявив Гебештрайт на запитання, чи виключає федеральний канцлер ФРН можливість застосування газогону в разі скрутної ситуації з газом.

Речник нагадав, що "Північний потік-2" як газопровід не був сертифікований і не буде сертифікований в даний момент, а отже - не буде використаний.

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