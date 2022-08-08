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Новини Санкції проти Росії
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Канцлер Німеччини Шольц виключає можливість запуску "Північного потоку-2"

поток,северный

Канцлер ФРН Олаф Шольц і уряд країни навіть не розглядають можливість запуску наразі в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу 8 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, він виключає таку можливість", - заявив Гебештрайт на запитання, чи виключає федеральний канцлер ФРН можливість застосування газогону в разі скрутної ситуації з газом.

Речник нагадав, що "Північний потік-2" як газопровід не був сертифікований і не буде сертифікований в даний момент, а отже - не буде використаний.

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Автор: 

Німеччина (7449) санкції (12050) Північний потік (2473) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+6
бо:
Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
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08.08.2022 15:23
+4
це не відмаже пана Шольца від необхідності постачати нам зброю
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08.08.2022 15:19
+3
Серега, не рви душу, нам надо убрать от власти зеленых во главе с президентом-наркоманом, который все делает так, как скажет кремлевский агент Ермак... Которым, в свою очередь, руководит гнилое тельце из кремля по фамилии *****... Тебе это не видно??? Тогда кто ты???
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08.08.2022 15:30
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Серега, не рви душу, нам надо убрать от власти зеленых во главе с президентом-наркоманом, который все делает так, как скажет кремлевский агент Ермак... Которым, в свою очередь, руководит гнилое тельце из кремля по фамилии *****... Тебе это не видно??? Тогда кто ты???
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08.08.2022 15:30 Відповісти
це не відмаже пана Шольца від необхідності постачати нам зброю
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08.08.2022 15:19 Відповісти
ви пропустили "Не"....
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08.08.2022 15:22 Відповісти
бо:
Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
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08.08.2022 15:23 Відповісти
ви думаєте він так і буде стояти біля тієї турбіни СП-1 ?
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08.08.2022 15:24 Відповісти
Конечно будет, - она очень дорого стоит. На обед или поссать Анжела Меркель подменит.
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08.08.2022 15:49 Відповісти
стосовно Анжели зачьот, але бабця
"уже вахту не в силах дєржать.. - сказал кочегар кочегару"
там ціла черга путінферштейнів за кадром стоїть
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08.08.2022 16:18 Відповісти
теж поців, конєчно !
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08.08.2022 16:28 Відповісти
Хтоб сумнівався, але свиню завжди тягне на блювотиння.....
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08.08.2022 15:22 Відповісти
Пардоньте... !! Дійсно НЕ - я пропустив
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08.08.2022 15:24 Відповісти
В данный момент....А в дальнейшем?
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08.08.2022 15:25 Відповісти
та невже...
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08.08.2022 15:29 Відповісти
Радость-то какая.
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08.08.2022 15:32 Відповісти
столько много болтовни... столько много обещаний...
шо-то в этом шольце есть....чуточку эврейского )))))
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08.08.2022 15:32 Відповісти
 
 