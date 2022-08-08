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Канцлер Німеччини Шольц виключає можливість запуску "Північного потоку-2"
Канцлер ФРН Олаф Шольц і уряд країни навіть не розглядають можливість запуску наразі в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу 8 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, він виключає таку можливість", - заявив Гебештрайт на запитання, чи виключає федеральний канцлер ФРН можливість застосування газогону в разі скрутної ситуації з газом.
Речник нагадав, що "Північний потік-2" як газопровід не був сертифікований і не буде сертифікований в даний момент, а отже - не буде використаний.
Топ коментарі
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар08.08.2022 15:23 Посилання
+4 Vasily G
показати весь коментар08.08.2022 15:19 Посилання
+3 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар08.08.2022 15:30 Посилання
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Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
"уже вахту не в силах дєржать.. - сказал кочегар кочегару"
там ціла черга путінферштейнів за кадром стоїть
шо-то в этом шольце есть....чуточку эврейского )))))