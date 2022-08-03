Шольц из-за "газовой войны" с РФ передумал закрывать АЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что закрытие трех последних германских АЭС, запланированное на конец 2022 года, придется отложить.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
"Это может иметь смысл, потому что уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика", - сказал канцлер во время осмотра газовой турбины "Северного потока", которую Россия использовала как причину для начала газовой войны против Германии.
Еще в прошлом месяце Шольц в Бундестаге говорил, что продление срока службы немецких АЭС не нужно, потому что это не повлияет на энергосистему. Теперь ситуация изменилась, и Германия вынуждена искать дополнительные источники энергии, чтобы восполнить дефицит, возникший из-за резкого сокращения поставок природного газа из России.
Во время осмотра турбины Siemens для Северного потока Шольц также заявил, что газохранилища страны быстро заполняются и уровень газа у них уже выше прошлых лет. Канцлер также исключил возможность запуска газопровода "Северный поток-2", вопреки тому, что Россия пытается подтолкнуть Германию к этому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але шо на те скажуть проплачені кацапами зелені? Ви готові до "буйства зєлєни под окном"?
Её ни газ ни АЭС не устраивает.
Но я пока не готов поверить, что и её кацапы спонсируют
Під її особняк носять дитячі іграшки покритті чевроною фарбою? Діти-ангели невинно убієні за її мовчазним одобренням по ночам до неї не стукають?
Мовчить. Немає відповіді.
Именно поэтому на нее Путин и приказал спустить всех тролячьих собак.
А наши полезные Кремлю идиоты давай ему подмахивать.
Зря на против атомных станций, но ее понять можно - она живет в стране где у каждой травинки есть по датчику отслеживания его состояния.
И нам бы так.
Оказывается, она выступает ЗА ядерную энергетику.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
Завтра она скажет, что хоронить ядерные отходы на заднем дворе своего дома - это практически как удобрение почвы.
Грета Тунберг твыступает ЗА атомную энергию и против газа-нефти-угля.
За это ей пригожинцы травлю и устроили.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
по губам текло....
СБ України @ServiceSsu
СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь рф. Обом пропагандистам повідомлено про підозру.
https://twitter.com/i/status/1554754712192405504
Полно ветряков, просто сотни, устала считать.
кто-кто, а немцы эту зиму спокойно без российского газа переживут. Не то что Украина.
запустити знов всі АЕС німетчини
та перейти на електромобілі та електрометалургію
І не треба газ та нафта без усяких санкцій
Только вот эти идиоты из-за незнания конструкционных особенностей реактора взяли и вместо условной аварии устроили настоящую.
1) Именно из-за плана не проводили доработки реактора. Дорого и нужно надолго остановы делать.
2) Не дали план по электроэнергии, потому сказали перенести испытания по времени. Плюс именно по плану не дали заглушить реактор, когда упали до 30 МВт тепловых.
3) Плюс вы не забывайте зачем это испытание проводили, это было после ударов Израиля по иракским реакторам в рамках операции "Опера". Типа что будет если по нашим долбанут.
Плановая кривая система наложилась на идиотов.
Може він ще Ніцше та Шопенгауера цитував та заспівав арію з Вагнера?
Народжений Шольцем не стане Алоізовичем, на щастя...
Дай Бог, щоб нарешті роздуплився на старі Леопарди та, особливо, Мардери;
Мардери в останній модифікації гарна машинка!
Чистая и дешевая энергия
Чернобыль это совершенно другая история
Может сейчас передумают. Бо уже не так и сытно и безопасно без АЭС, как казалось.
Умница, ратовала против Трампа, за возобновляемые источники энергии.
и как ни странно, ЗА атомну. энергетику.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС
В німеччині в 2000 році було 19 ЕАС.
І вони чомусь перейшли з аес на путінський газ.
А в франції, наприклад, зараз 25 аес, і нічьо!
Дименція відступає...)))
а газ із параші то взагалі не шкідливий