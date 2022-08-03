Шольц из-за "газовой войны" с РФ передумал закрывать АЭС

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что закрытие трех последних германских АЭС, запланированное на конец 2022 года, придется отложить.

"Это может иметь смысл, потому что уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика", - сказал канцлер во время осмотра газовой турбины "Северного потока", которую Россия использовала как причину для начала газовой войны против Германии.

Еще в прошлом месяце Шольц в Бундестаге говорил, что продление срока службы немецких АЭС не нужно, потому что это не повлияет на энергосистему. Теперь ситуация изменилась, и Германия вынуждена искать дополнительные источники энергии, чтобы восполнить дефицит, возникший из-за резкого сокращения поставок природного газа из России.

Во время осмотра турбины Siemens для Северного потока Шольц также заявил, что газохранилища страны быстро заполняются и уровень газа у них уже выше прошлых лет. Канцлер также исключил возможность запуска газопровода "Северный поток-2", вопреки тому, что Россия пытается подтолкнуть Германию к этому.