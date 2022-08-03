РУС
6 320 54

Шольц из-за "газовой войны" с РФ передумал закрывать АЭС

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что закрытие трех последних германских АЭС, запланированное на конец 2022 года, придется отложить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

"Это может иметь смысл, потому что уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика", - сказал канцлер во время осмотра газовой турбины "Северного потока", которую Россия использовала как причину для начала газовой войны против Германии.

Еще в прошлом месяце Шольц в Бундестаге говорил, что продление срока службы немецких АЭС не нужно, потому что это не повлияет на энергосистему. Теперь ситуация изменилась, и Германия вынуждена искать дополнительные источники энергии, чтобы восполнить дефицит, возникший из-за резкого сокращения поставок природного газа из России.

Читайте также: Орбан собирается купить у России 700 млн куб. м газа

Во время осмотра турбины Siemens для Северного потока Шольц также заявил, что газохранилища страны быстро заполняются и уровень газа у них уже выше прошлых лет. Канцлер также исключил возможность запуска газопровода "Северный поток-2", вопреки тому, что Россия пытается подтолкнуть Германию к этому.

+31
03.08.2022 15:45 Ответить
+15
Да хватит бредить. Взрыв на ЧАЭС был апогеем бардака в Совке. Там реактор уже 10 лет как требовал доработок, на бумаге все давно было написано. Плюс абсолютно оторванный от реальности персонал, который с помощью мата управлял АЭС. Главное был план. До этого по плану сварили 14 человек на Балаковской. Соцсоревнование. А там неважно, что подключили не так контур. И так сойдет.
03.08.2022 15:51 Ответить
+13
Ти диви, сьогодні Шольц не забув прийняти таблетки .
Але шо на те скажуть проплачені кацапами зелені? Ви готові до "буйства зєлєни под окном"?
03.08.2022 15:43 Ответить
Ти диви, сьогодні Шольц не забув прийняти таблетки .
Але шо на те скажуть проплачені кацапами зелені? Ви готові до "буйства зєлєни под окном"?
03.08.2022 15:43 Ответить
Особенно девочка Гретта
Её ни газ ни АЭС не устраивает.
Но я пока не готов поверить, что и её кацапы спонсируют
03.08.2022 16:04 Ответить
А комсомолка Меркель підніме голос проти відкриття АЕС? Мовчить, як нашкодивша кіцька, що всім в тапочки нагадила.
Під її особняк носять дитячі іграшки покритті чевроною фарбою? Діти-ангели невинно убієні за її мовчазним одобренням по ночам до неї не стукають?
Мовчить. Немає відповіді.
03.08.2022 16:42 Ответить
девочку Грету ТОЧНО Газпром не спонсирует, т.к. она категорически против ЛЮБОЙ невозобновляемой єнергетики - угля, газа, нефти.
Именно поэтому на нее Путин и приказал спустить всех тролячьих собак.
А наши полезные Кремлю идиоты давай ему подмахивать.

Зря на против атомных станций, но ее понять можно - она живет в стране где у каждой травинки есть по датчику отслеживания его состояния.
И нам бы так.
03.08.2022 16:54 Ответить
я ошиблась насчет Греты. Вот что значит - все факты надо проверять.
Оказывается, она выступает ЗА ядерную энергетику.

https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
03.08.2022 17:04 Ответить
Кто девочку кормит, тот её и танцует.
Завтра она скажет, что хоронить ядерные отходы на заднем дворе своего дома - это практически как удобрение почвы.
03.08.2022 22:55 Ответить
Девочка Гретта концентрировала всё внимание на выдавливании прыщей.
03.08.2022 19:13 Ответить
шото ты попутал. Зеленые из мейнстримных немецких партий к рашке самые негативно настроенные. То, что АЭС не хотят, так у них свои закидоны, причём давно и это не связано с баблом рашки. Но и тут они пойдут на компромисс, так как альтернатив особо нет
03.08.2022 16:57 Ответить
кстати, опять же насчет Греты.
Грета Тунберг твыступает ЗА атомную энергию и против газа-нефти-угля.
За это ей пригожинцы травлю и устроили.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
03.08.2022 17:02 Ответить
млять, які таблетки їй дадуть або хто проспонсорує, за той й Гретта. хав дер ю, млять
03.08.2022 18:35 Ответить
Грета Туборг скоро попробует на вкус пиво, а там и другие жидкости -
по губам текло....
03.08.2022 19:16 Ответить
Знаю німців як облуплених, але ніколи не думав, що у них такий довгий стравохід! 😂
03.08.2022 17:36 Ответить
Може згадає, що в них е ще законсервовані реактори є, якщо їх розконсервувати то майже 20% газу можна замістити?
03.08.2022 18:34 Ответить
опзж-опера словили.....
СБ України @ServiceSsu
СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь рф. Обом пропагандистам повідомлено про підозру.
https://twitter.com/i/status/1554754712192405504
03.08.2022 15:44 Ответить
Шольц подумав, подумав... та ну його, а то Пелосі ще приїде
03.08.2022 15:44 Ответить
03.08.2022 15:45 Ответить
"За всю війну успішні переговори з москалями провів лише прикордонник з о. Зміїного." - так буде краще.
03.08.2022 16:03 Ответить
*** ну как ****** этот шольц. Имидж ФРГ позорит.
03.08.2022 15:46 Ответить
Атомній енергетиці не має альтернативи, навіть німці це колись зрозуміють...
03.08.2022 15:46 Ответить
есть, и много. В Германии наверное 50% крыш -в солнечных батареях. Парковки, сараи, дома - все в батареях.
Полно ветряков, просто сотни, устала считать.
кто-кто, а немцы эту зиму спокойно без российского газа переживут. Не то что Украина.
03.08.2022 16:56 Ответить
оце добре!!
запустити знов всі АЕС німетчини
та перейти на електромобілі та електрометалургію
І не треба газ та нафта без усяких санкцій
03.08.2022 15:47 Ответить
Коли вже до європейців дійде що вибух на Чорнобильській АЕС був терористичним актом спрямованим на дискредитацію атомної енергетики з метою продажу кацапських вуглеводнів в Європу. Саме так комуністи хотіли врятувати СРСР. Не встигли, але "підсадили" всю Європу на "газову голку"...
03.08.2022 15:47 Ответить
Да хватит бредить. Взрыв на ЧАЭС был апогеем бардака в Совке. Там реактор уже 10 лет как требовал доработок, на бумаге все давно было написано. Плюс абсолютно оторванный от реальности персонал, который с помощью мата управлял АЭС. Главное был план. До этого по плану сварили 14 человек на Балаковской. Соцсоревнование. А там неважно, что подключили не так контур. И так сойдет.
03.08.2022 15:51 Ответить
почти со всем согласен кроме плана. К аварии на ЧАЭС план не имел никакого отношения - там было тестирование выработки ЧАЭС в условиях условной аварии.
Только вот эти идиоты из-за незнания конструкционных особенностей реактора взяли и вместо условной аварии устроили настоящую.
03.08.2022 16:58 Ответить
План имел прямое отношение.
1) Именно из-за плана не проводили доработки реактора. Дорого и нужно надолго остановы делать.
2) Не дали план по электроэнергии, потому сказали перенести испытания по времени. Плюс именно по плану не дали заглушить реактор, когда упали до 30 МВт тепловых.
3) Плюс вы не забывайте зачем это испытание проводили, это было после ударов Израиля по иракским реакторам в рамках операции "Опера". Типа что будет если по нашим долбанут.
Плановая кривая система наложилась на идиотов.
03.08.2022 17:46 Ответить
така версія, має право існування
03.08.2022 16:30 Ответить
Так само як таргани в голові... 😕
03.08.2022 17:38 Ответить
Вчера смотрел выступление Шольца, так понравилось. Он им с трибуны вещал : Мы конечно все пацифисты и не хотим воевать, но наша обязанность дать Украине как можно больше вооружений, что бы скорее закончить эту войну. Ну не дословно, немецкий бегло, но суть такая. И жесты на Алоизыча похожи, может что путное и выйдет.
03.08.2022 15:49 Ответить
Розбудили валькірій германського духу?
Може він ще Ніцше та Шопенгауера цитував та заспівав арію з Вагнера?
Народжений Шольцем не стане Алоізовичем, на щастя...

Дай Бог, щоб нарешті роздуплився на старі Леопарди та, особливо, Мардери;
Мардери в останній модифікації гарна машинка!
03.08.2022 17:42 Ответить
этому выступлению 3 месяца, это с первомайской демонстрации. Не знаю, чего именно оно сейчас снова всплыло. видать подзабыла аудитория, можно и по новой прогнать
03.08.2022 18:59 Ответить
Шановна громада, обратите внимание - Шольц ПЕРЕДУМАЛ! А в Германии выбирают себе канцлера или императора, что вот не Бундестаг а САМ Шольц ПЕРЕДУМАЛ!
03.08.2022 15:50 Ответить
Зачем их вообще было закрывать

Чистая и дешевая энергия

Чернобыль это совершенно другая история
03.08.2022 15:54 Ответить
у них было до фига других видов топлива потому что и им АЭС показалась опасной после Фукусимы.
Может сейчас передумают. Бо уже не так и сытно и безопасно без АЭС, как казалось.
03.08.2022 16:59 Ответить
А що, Ви не знаєте, що на території Німеччини багато діючих вулканів, а постійні цунамі, урагани зі смерчами та землетруси 🤣. Тому і позакривали всі АЕС, бо дуже розумні, не такі, як сусіди французи
03.08.2022 21:39 Ответить
Тренд (наезд) на атомную энергетику под видом "защиты окружающей среды" на самом деле - это спланированная и профинансированая операция нефте и газодовыбающих картелей и стран (урон от которых окружающей среде куда больший), самая экологически чистая энергетика возможна на ТЕРМОЯДЕРНОМ синтезе (а без развития технологий по ядерной энергетики нельзя допиться успехов в этой области)
03.08.2022 15:56 Ответить
P.S. кроме гидро и приливных электростанций
03.08.2022 15:58 Ответить
согласна. из той же оперы - поношения девочки Греты.
Умница, ратовала против Трампа, за возобновляемые источники энергии.
и как ни странно, ЗА атомну. энергетику.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС
03.08.2022 17:01 Ответить
Только термоядерного синтеза надо ждать ещё двадцать лет. Потому что до позитивного выхода энергии от термоядерного синетза - двадцать лет. Уже шестьдесят лет как.
03.08.2022 17:10 Ответить
Єсс!

В німеччині в 2000 році було 19 ЕАС.

І вони чомусь перейшли з аес на путінський газ.

А в франції, наприклад, зараз 25 аес, і нічьо!
03.08.2022 15:58 Ответить
французи жаб їдять. може це в них через аес?
03.08.2022 16:03 Ответить
Немцы на зло мерикосам не захотели их топливо покупать. Начали покупать газ. А у Франции свои поставки урана из бывших колоний.
03.08.2022 16:05 Ответить
трошки не так, це - кількість реаторів а на АЕС
03.08.2022 18:37 Ответить
Потрібно ще й закриті відкривати!
03.08.2022 15:59 Ответить
Ми німцям давно говорили , що для *уйла газ -зброя!
03.08.2022 16:03 Ответить
Шольца яйца ,в кулаке *****..
03.08.2022 16:10 Ответить
Скорее в кармане.
03.08.2022 16:11 Ответить
треба вїбати Меркель і Шрьодера зате шо вирішили чомусь переводити все на кацапський газ, це ж треба бути такими дибілами
03.08.2022 16:38 Ответить
Через пару месяцев ,начнет расконсервацию ,,замороженных ,, атомных станций.
03.08.2022 17:38 Ответить
Das ist perfect!
03.08.2022 17:44 Ответить
Мабудь лікар виписав якісь нові, більш-дієві пігулки...
Дименція відступає...)))
03.08.2022 17:55 Ответить
Молодец!!!Так держать!!!ты хоть НЕ ( МАМА МЭРКЕЛЬ)***** разрушавшая все ЕВРО ПРИНЦЫПЫ!!!мразь заполонили чёрноЖопыми родную страну!ФУ ОНА ДЕРЬМО СОСАВШЕЕ У ПУТИНАХУЙЛА!!!ПЕРЕВЕСТЕ ВСЕХ НА ЭЛЕКТРО ОТОПЛЕНИЕ!!!ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
03.08.2022 18:18 Ответить
Шольц всё сделал правильно.
03.08.2022 19:18 Ответить
а так всіх переконували що тільки газ є найекологічнішим,

а газ із параші то взагалі не шкідливий
03.08.2022 19:28 Ответить
Если Дойчи за шо-то всерьез берутся, то доводят дело до конца. Медленно, вьедливо, но неизбежно. Работал по молодости с Дойчами, работать с ними - гемор на всю голову, учиться у них - просто бесценно.
03.08.2022 19:35 Ответить
 
 