Орбан собирается купить у России 700 млн куб. м газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет осенью подписать с Россией дополнительный газовый контракт на 700 млн кубометров.
Об этом он сказал в пятницу в эфире венгерского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"У Венгрии будет достаточно газа", – заявил он.
"Мы ведем переговоры с россиянами о закупке дополнительно 700 млн кубометров газа. Это соглашение может быть подписано летом, и тогда мы будем в безопасности", – добавил Орбан.
Ранее 21 июля в Москву летал договариваться о газе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены лишь на 50% (один из самых плохих показателей в ЕС), что покрывает 29% ее годового потребления.
В энергетическом балансе Венгрии российский газ занимает около 85%, потому она выступает категорически против любых санкций на его импорт. Свою политику по отношению к России в Венгрии называют "прагматическими отношениями".
В 2021 году Венгрия подписала 15-летнее соглашение с Газпромом на импорт газа из России в обход Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но не через Украинскую ГТС
Це члін ЄС, який є посібником терористів.
били тих мадяр як тільки побачать..
Ця шлюха своєю сракою більше виробляє...