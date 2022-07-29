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Новости
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Орбан собирается купить у России 700 млн куб. м газа

орбан,путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет осенью подписать с Россией дополнительный газовый контракт на 700 млн кубометров.

Об этом он сказал в пятницу в эфире венгерского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"У Венгрии будет достаточно газа", – заявил он.

"Мы ведем переговоры с россиянами о закупке дополнительно 700 млн кубометров газа. Это соглашение может быть подписано летом, и тогда мы будем в безопасности", – добавил Орбан.

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Ранее 21 июля в Москву летал договариваться о газе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены лишь на 50% (один из самых плохих показателей в ЕС), что покрывает 29% ее годового потребления.

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В энергетическом балансе Венгрии российский газ занимает около 85%, потому она выступает категорически против любых санкций на его импорт. Свою политику по отношению к России в Венгрии называют "прагматическими отношениями".

В 2021 году Венгрия подписала 15-летнее соглашение с Газпромом на импорт газа из России в обход Украины.

Венгрия (1954) Газ (10230) россия (95629) Виктор Орбан (464)


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Топ комментарии
+16
росіся - країна - терорист , Орбаран - спонсор тероризму
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29.07.2022 11:07
+14
угорська хвойда...
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29.07.2022 11:02
+10
хай носе газ відрами через Україну .
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29.07.2022 11:01
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хай носе газ відрами через Україну .
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29.07.2022 11:01 Ответить
він через турецький потік несе
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29.07.2022 11:04 Ответить
угорська хвойда...
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29.07.2022 11:02 Ответить
Головне, що Угорщина в ЄС.
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29.07.2022 11:04 Ответить
орбан-*****...
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29.07.2022 11:07 Ответить
росіся - країна - терорист , Орбаран - спонсор тероризму
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29.07.2022 11:07 Ответить
Увы, но "наши" зеленские с шефирами начинали так же(и не факт, что не продолжают) Там только был не газ, а скоты. Но суть та же.
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29.07.2022 11:14 Ответить
*****
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29.07.2022 11:08 Ответить
Сделать бы так чтобы они этот газ бочками таскали или еще как

Но не через Украинскую ГТС
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29.07.2022 11:08 Ответить
Мерзоти мадярські. Скільки ж ще виродків треба буде знищити нашим потомкам: добити кацапських свинособак, передушити сербських в#*******, потопити всіх ******* в річці, а потім ще вирізати всіх кацапів в у всіх країнах світу.
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29.07.2022 11:09 Ответить
Не купляйте ніхто товарів мадярського виробництва!!!Це і буде прояв принциповості!!
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29.07.2022 11:11 Ответить
А давайте викинемо мадярію з ЄС , саме це і стане справжнім покаранням.
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29.07.2022 11:16 Ответить
що ж там купувати? оте коколіно?
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29.07.2022 11:27 Ответить
насадку для коропа як виявилось купував Угорську. Звісно більше не буду
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29.07.2022 12:18 Ответить
Купить може і купить, але транзит через Україну такий дорогий, чи потягне його Орбан, брати будемо танками на БМП
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29.07.2022 11:13 Ответить
Газ в Угорщину не транспортується через Україну.
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29.07.2022 11:14 Ответить
********** курва підкине грошенят терористу для вбивства українців і ніхто йому у цьому не завадить.

Це члін ЄС, який є посібником терористів.
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29.07.2022 11:14 Ответить
Та вишвирніть нарешті московитів угорців з ЄС і НАТО, а на їх місце візьміть Україну, а той хай рухає свою угорську орду до москви. Воно постійно ставить палки в колеса Україні і ЄС, навіть НАТО, навмисно діє на користь ворога, але зберігає свою небезпеку в НАТО.
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29.07.2022 11:23 Ответить
недарма бравий вояка Швейк з товаришами
били тих мадяр як тільки побачать..
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29.07.2022 11:26 Ответить
Я не розумію чого НАТо, та Ес з ним панькається, сказал б що виключим зі своїх лав, і угорці його винислиб, а то ця сопливість європейська аж протівно
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29.07.2022 11:39 Ответить
А нах*я?
Ця шлюха своєю сракою більше виробляє...
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29.07.2022 11:42 Ответить
угорьска мразота
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29.07.2022 11:47 Ответить
ушлепок оркобан пособник терориста ***** - дебил..
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29.07.2022 11:52 Ответить
Може вже нажереться того газу до повного відключення організму.
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29.07.2022 12:24 Ответить
Жирный проститут... Тьфу! 🤬
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29.07.2022 12:46 Ответить
Тільки одна Україна купляла (при Тимошенко) до 27 МІЛЬЯРДІВ кубів... А тут аж 700 млн.куб....ну-ну... для ху#ла це не обсяги , а ось своє лице "підху#ловник" показав усьому світу...
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29.07.2022 13:32 Ответить
Кровавый этот газ... Пусть им ****-орбан подавится.💀
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29.07.2022 16:00 Ответить
Позор, что венгерский народ избирает Орбана и его Fidesz. Скажу честно, большинство населения не поддерживает Украину, особенно люди старшего поколения. Но городская молодёжь против Орбана и за Украину.
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29.07.2022 16:29 Ответить
 
 