Орбан збирається купити у Росії 700 млн куб. м газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче до осені підписати з Росією додатковий газовий контракт на 700 млн кубометрів.

Про це він сказав у п'ятницю в ефірі угорського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"В Угорщини буде достатньо газу", – заявив він.

"Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу. Ця угода може бути підписана влітку, і тоді ми будемо в безпеці", – додав Орбан.

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Раніше 21 липня в Москву літав домовлятися про газ угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

За даними асоціації Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені лише на 50% (один з найгірших показників у ЄС), що покриває 29% її річного споживання.

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В енергетичному балансі Угорщини російський газ займає близько 85%, тому вона виступає категорично проти будь-яких санкцій на його імпорт. Свою політику щодо Росії в Угорщині називають "прагматичними відносинами".

У 2021 році Угорщина підписала 15-річну угоду з Газпромом на імпорт газу з Росії в обхід України.