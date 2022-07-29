Орбан збирається купити у Росії 700 млн куб. м газу
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче до осені підписати з Росією додатковий газовий контракт на 700 млн кубометрів.
Про це він сказав у п'ятницю в ефірі угорського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"В Угорщини буде достатньо газу", – заявив він.
"Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу. Ця угода може бути підписана влітку, і тоді ми будемо в безпеці", – додав Орбан.
Раніше 21 липня в Москву літав домовлятися про газ угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.
За даними асоціації Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені лише на 50% (один з найгірших показників у ЄС), що покриває 29% її річного споживання.
В енергетичному балансі Угорщини російський газ займає близько 85%, тому вона виступає категорично проти будь-яких санкцій на його імпорт. Свою політику щодо Росії в Угорщині називають "прагматичними відносинами".
У 2021 році Угорщина підписала 15-річну угоду з Газпромом на імпорт газу з Росії в обхід України.
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Но не через Украинскую ГТС
Це члін ЄС, який є посібником терористів.
били тих мадяр як тільки побачать..
Ця шлюха своєю сракою більше виробляє...