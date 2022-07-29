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Новини
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Орбан збирається купити у Росії 700 млн куб. м газу

орбан,путін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче до осені підписати з Росією додатковий газовий контракт на 700 млн кубометрів.

Про це він сказав у п'ятницю в ефірі угорського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"В Угорщини буде достатньо газу", – заявив він.

"Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу. Ця угода може бути підписана влітку, і тоді ми будемо в безпеці", – додав Орбан.

Читайте: ЄС у майбутньому відмовиться від російського газу, - Боррель

Раніше 21 липня в Москву літав домовлятися про газ угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

За даними асоціації Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені лише на 50% (один з найгірших показників у ЄС), що покриває 29% її річного споживання.

Також читайте: Орбан заявив про "змішування рас" в Європі. Європейці шоковані

В енергетичному балансі Угорщини російський газ займає близько 85%, тому вона виступає категорично проти будь-яких санкцій на його імпорт. Свою політику щодо Росії в Угорщині називають "прагматичними відносинами".

У 2021 році Угорщина підписала 15-річну угоду з Газпромом на імпорт газу з Росії в обхід України.

Автор: 

Угорщина (2285) газ (10446) росія (65301) Віктор Орбан (558)


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Топ коментарі
+16
росіся - країна - терорист , Орбаран - спонсор тероризму
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29.07.2022 11:07
+14
угорська хвойда...
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29.07.2022 11:02
+10
хай носе газ відрами через Україну .
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29.07.2022 11:01
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хай носе газ відрами через Україну .
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29.07.2022 11:01 Відповісти
він через турецький потік несе
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29.07.2022 11:04 Відповісти
угорська хвойда...
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29.07.2022 11:02 Відповісти
Головне, що Угорщина в ЄС.
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29.07.2022 11:04 Відповісти
орбан-*****...
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29.07.2022 11:07 Відповісти
росіся - країна - терорист , Орбаран - спонсор тероризму
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29.07.2022 11:07 Відповісти
Увы, но "наши" зеленские с шефирами начинали так же(и не факт, что не продолжают) Там только был не газ, а скоты. Но суть та же.
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29.07.2022 11:14 Відповісти
*****
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29.07.2022 11:08 Відповісти
Сделать бы так чтобы они этот газ бочками таскали или еще как

Но не через Украинскую ГТС
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29.07.2022 11:08 Відповісти
Мерзоти мадярські. Скільки ж ще виродків треба буде знищити нашим потомкам: добити кацапських свинособак, передушити сербських в#*******, потопити всіх ******* в річці, а потім ще вирізати всіх кацапів в у всіх країнах світу.
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29.07.2022 11:09 Відповісти
Не купляйте ніхто товарів мадярського виробництва!!!Це і буде прояв принциповості!!
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29.07.2022 11:11 Відповісти
А давайте викинемо мадярію з ЄС , саме це і стане справжнім покаранням.
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29.07.2022 11:16 Відповісти
що ж там купувати? оте коколіно?
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29.07.2022 11:27 Відповісти
насадку для коропа як виявилось купував Угорську. Звісно більше не буду
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29.07.2022 12:18 Відповісти
Купить може і купить, але транзит через Україну такий дорогий, чи потягне його Орбан, брати будемо танками на БМП
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29.07.2022 11:13 Відповісти
Газ в Угорщину не транспортується через Україну.
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29.07.2022 11:14 Відповісти
********** курва підкине грошенят терористу для вбивства українців і ніхто йому у цьому не завадить.

Це члін ЄС, який є посібником терористів.
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29.07.2022 11:14 Відповісти
Та вишвирніть нарешті московитів угорців з ЄС і НАТО, а на їх місце візьміть Україну, а той хай рухає свою угорську орду до москви. Воно постійно ставить палки в колеса Україні і ЄС, навіть НАТО, навмисно діє на користь ворога, але зберігає свою небезпеку в НАТО.
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29.07.2022 11:23 Відповісти
недарма бравий вояка Швейк з товаришами
били тих мадяр як тільки побачать..
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29.07.2022 11:26 Відповісти
Я не розумію чого НАТо, та Ес з ним панькається, сказал б що виключим зі своїх лав, і угорці його винислиб, а то ця сопливість європейська аж протівно
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29.07.2022 11:39 Відповісти
А нах*я?
Ця шлюха своєю сракою більше виробляє...
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29.07.2022 11:42 Відповісти
угорьска мразота
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29.07.2022 11:47 Відповісти
ушлепок оркобан пособник терориста ***** - дебил..
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29.07.2022 11:52 Відповісти
Може вже нажереться того газу до повного відключення організму.
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29.07.2022 12:24 Відповісти
Жирный проститут... Тьфу! 🤬
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29.07.2022 12:46 Відповісти
Тільки одна Україна купляла (при Тимошенко) до 27 МІЛЬЯРДІВ кубів... А тут аж 700 млн.куб....ну-ну... для ху#ла це не обсяги , а ось своє лице "підху#ловник" показав усьому світу...
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29.07.2022 13:32 Відповісти
Кровавый этот газ... Пусть им ****-орбан подавится.💀
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29.07.2022 16:00 Відповісти
Позор, что венгерский народ избирает Орбана и его Fidesz. Скажу честно, большинство населения не поддерживает Украину, особенно люди старшего поколения. Но городская молодёжь против Орбана и за Украину.
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29.07.2022 16:29 Відповісти
 
 