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Орбан заявив про "змішування рас" в Європі. Європейці шоковані

віктор,орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Він викликав обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Ультраправий глава уряду Угорщини пішов з критикою на західноєвропейські країни за "заохочення" нелегальної міграції та змішування рас, і заявив, що Захід нібито "розколотий надвоє".

На його думку, країни, які не перешкоджають такому процесу, "більше не є націями", а "в духовному розумінні Захід перемістився до центральної Європи". Захід, прогнозує Орбан, нібито чекає занепад і "десятиліття небезпек, невизначеності та війни".

"Ми (угорці. - Ред.) - не змішана раса <...> І ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан, нарікаючи, що якісь "вони" хочуть "змінити нас, щоб ми були схожі на них".

Також читайте: Орбан заявив про безперспективність санкцій проти РФ. У МЗС відповіли, що якби це було так, то Кремль не задіював би шалені ресурси задля їх дискредитації

Водночас він зазначив, що великою проблемою Угорщини є те, що смертність перевищує народжуваність і змін не передбачається.

Євродепутат від опозиційної партії Momentum Каталін Чех пише - "щиро сподіваюсь, що мовчання лідерів ЄС щодо цього жахливого расистського випаду має тимчасовий характер".

Автор: 

Угорщина (2278) расизм (43) Євросоюз (13408) Віктор Орбан (556)


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Топ коментарі
+70
Як на мене, то Угорщина займає чуже місце в ЄС та НАТО.

Дірява, бідна, корумпована, проросійська помийка.
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25.07.2022 09:42
+59
ми, угорці- не змішана раса, бо ми-цигани!
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25.07.2022 09:41
+45
Звідки ці мадяри у Європі? Нехай ******** за Урал, на історічєскую
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25.07.2022 09:42
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Вы ничего не понимаете.Венгры-это чистокровные арийцы.Им грешно с другими рассами скрещиваться.
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25.07.2022 10:23 Відповісти
В результате чего нет прилива свежей крови и венгры тихо вымрут и первый и яркий пример дегенерат орбан дальше больше
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25.07.2022 10:27 Відповісти
Почитав коментарі расистів які лають іншого расиста. З початком війни в Україні (2014 рік) расистів значно збільшилося судячи з коментарів. Дай Боже щоб це було лише на цензорнет а не загалом в Україні.
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25.07.2022 10:27 Відповісти
Вовка а ну покажи тут ,,коментари расистив,, где говорят что венгры низжая раса? Не исторические факты которые тут наводят а где говорится об истребление венгров? Или ты ,**** рашисткая,тебе лишь бы сирануть тут,по вашей кацапской привычке.
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25.07.2022 10:53 Відповісти
Закрити орбана з ****** в одну камеру, та нехай там розмножуюця і роблять ,,чисту расу,,
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25.07.2022 10:29 Відповісти
Це далеко не перший виродок вирощений лояльною бабцею Європою.
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25.07.2022 10:44 Відповісти
Лінгвістично найближчими до угорців є географічно дуже віддалені західно-сибірські Мансі та Ханти, з якими вони належать до однієї групи уральської мовної родини. Спільної лексики у них виявили орієнтовно 30%. Суперечність полягає в тому, що серед ******** угорців до цього відгалуження належить аж 1,4 % населення. А сьогодні в Угорщині 13 мільйонів угорськомовних спікерів. Тим часом 26,1% - генетично східноєвропейці (можливо, нащадки скіфів), 19,2% - західноєвропейці (типу германці та кельти), 16,9% - південноєвропейці (ті ж справжні генетичні "слов'яни", лінія тягнеться ще від Трипілля), 8,3% - північноєвропейці. Ще 21,9% - давні нащадки близькосхідних мігрантів-землеробів. А ще 2,3% - гуни. Це все чоловічі геноми. По жіночих - ситуація така ж різноманітна. Незначний внутрішній азійський компонент угорців на шляху до Європи змішався з народами Причорноморських степів. Ось така солянка. Расовий моноліт прямо, чистокровні арійці.
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25.07.2022 10:46 Відповісти
Багато написав! А те що на території ******** Угорщини у ХІІ столітті (при півторамільйонному народі мадяр поселився майже мільйон половців і вони були ними асимільовані - "мовчок"!
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25.07.2022 13:03 Відповісти
тим не менше мадьярський расизм всеж допоміг їм вижити і зберегти ідентичність в самому центрі Європи - вони не латинізувалися (як румуни-даки), не ослов'янилися (як булгари, сармати та кельти) і не германізувалися як решта їх сусідів
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25.07.2022 14:28 Відповісти
Не , не молчок. Это заключается в 19.2%. Бо в этногенезе половцев поучаствовали потомки остготов-германцев).
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25.07.2022 14:43 Відповісти
У них солянка, как и у евреев, что позволяет их соотнести к солянке народов зi спiльним iнтересом.
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25.07.2022 14:40 Відповісти
Ще в одній мовній групі з ними естонці та фіни
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26.07.2022 17:10 Відповісти
фуйло пришле бурятів-повисить рождаємость
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25.07.2022 10:47 Відповісти
Так угорці ж були фашистами
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25.07.2022 10:51 Відповісти
Ну, не фашистами, а приєдналися до "Антикомінтернівського пакту", який і став основою "Вісі". Спочатку його підписали Німеччина та Японія. Потім приєдналася Італія. Четвертою приєдналася Венгрія, яка вважала, що в 1 світовій війні її дуууууууже образила Антанта, забравши купу земель. Що в 1940 році перетворилось в "Берлінський пакет", який був справжнім військовим союзом.

Але "єврейство" як "расу" (а не релігію) ці покидьки теж визначили як законодавчий акт і почали пригнічувати євреїв. Включно з законодавчою забороною шлюбів і взагалі полових контактів венгрів з євреями.

Тож принаймні відвертими і послідовними расистами на протязі останньої сотні років - вони точно є.

І так, Холокост венгри на своїй території проводили власноруч, хоча в громадській думці чомусь закріпилося "тільки німці оте все робили"...

Це з тієї ж опери, що і "Франція серед країн-переможниць фашистської Німеччини, тому їй і місце в совбезі ООН, і дозвіл на ядерну зброю"... Але насправді, Франція в 1940 році стала союзницею німеччини, підписавши "сепаратний мир", та ставши ще однією промисловою базою для Німеччини. Про що казати - навіть флот Франції перейшов на бік Німеччини. І Великобританії довелося основні сили ВМФ Франції знищити...
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25.07.2022 11:05 Відповісти
Ти не чув - чим перша редакція "Майн кампф" відрізняється від другої? Будеш сміяться - там написано буквально таке: "Нарешті ми повинні вигнать цей азіатський народ з серця Європи - на його справжнє місце проживання - за Урал!" "Угадай з трьох разів" - про кого це було сказано?
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25.07.2022 16:42 Відповісти
Щодо Франції, то насправді залишалася "Вільна Франція", якій керував де Голль. Звісно, вона була лише в колишніх французьких колоніях. ******* Франція вважається нащадком саме її. Ну, там ще було поєднання двох залишків Франції після операції Торч, коли німці окупували всю вішистську Францію, но то таке...
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26.07.2022 12:36 Відповісти
Расова чистота, занепад духовності, жаль з приводу низької народжуваності (бо не вистачає "матеріалу" для імперських зазіхань).

Десь я вже таке чув... Точно - Адік Гітлер, Моя боротьба, обгрунтування "чому всі євреїв та циган треба фізично знищувати"...
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25.07.2022 10:51 Відповісти
Ти "чув дзвін, та не знаєш звідки він". Почитай цю роботу в оригіналі, тільки повільно і занотовуй, де не зрозуміло.
Цьому мадярському виплодку до Адольфа Гітлера - як до місяця рачки. Як і Мадярщині до Третього Райху...
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25.07.2022 12:18 Відповісти
Хай краще подивиться це відео https://youtu.be/fCi2-HrOxnQ
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25.07.2022 10:55 Відповісти
Давай, Витя! Мочи ещё. Скажи ещё что угорці особая нация с большим суммарным IQ
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25.07.2022 10:57 Відповісти
З їх історії, нічого дивного, а от чому вони в НАТО так оце дійсно дивно.

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25.07.2022 11:00 Відповісти
Хайль Орбан!
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25.07.2022 11:09 Відповісти
Ну, ібало у орбана чисто європейське, вилитий білявий бакитноокий двохметровий арієць
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25.07.2022 11:16 Відповісти
ну ще в середні віки мадяри перейнялися знайти свою прабатьківщину і відправляли експедиції до Уралу - тоді й встановили, що їх найближчими родичами є башкири
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25.07.2022 14:37 Відповісти
Башкири - тюрки! А мадяри - "угрофінни" ! Не "фантазуй" якщо не знаєш!
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25.07.2022 16:44 Відповісти
а чого він тоді лижеться з армагедонською рашкою?! Ось там все намішано!!
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25.07.2022 11:18 Відповісти
евін перед путіним так розпинаеться, не може нічим допомогти, то тільки словесами. "И осталось только слово".
Коли Яноша Кадара представляли Хрущеву, той запитав у Яноша, а що ми будемо робити з Ракоші (до речі євреєм). Той сказав, ми прийшли ізза Уралу, то нехай уди і порветається. Так Ракоші і шатався паартробітником "по городам і весям".
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25.07.2022 11:25 Відповісти
Нікагда такова нє била і вот опять)
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25.07.2022 11:36 Відповісти
Оу, дядько, ти ще й расистик?!
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25.07.2022 11:41 Відповісти
при всій дурнуватості орбана, тут він повністю правий. тільки сліпий може не бачити загрози, яку становлять мігранти з теплих країв для європейської ідентичності
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25.07.2022 11:41 Відповісти
Раса всего одна, дибилы угорские.
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25.07.2022 11:46 Відповісти
Хто б вони не були, мадяри чи угорці, але через таких орбанів їм буде погано, світ буде зневажати їх.
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25.07.2022 11:54 Відповісти
как говорил сапёр Водичка - "так это ж было уже!"


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25.07.2022 11:55 Відповісти
Вверху Миклош Хорти и Гитлер.

Внизу Виктор Орбан и Гитлер.
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25.07.2022 11:57 Відповісти
Так мадьяры это же не европейская раса,половцы.
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25.07.2022 12:01 Відповісти
Найбільш близькі до них народи - це ханти і мансі північного Уралу.
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25.07.2022 12:16 Відповісти
Давно-ли братья хантов и манси стали европейцами? Мадьяры - единственная орда, которой удалось осесть в Европе.
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25.07.2022 12:06 Відповісти
А булгары?
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25.07.2022 14:31 Відповісти
булгари ослов'янилися, а мадяри зберегли свою мову і культуру
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25.07.2022 14:39 Відповісти
Це заявив прем'єр європейської нації? Відколи вона європейська, не сказав? Кочове плем'я, яке колись прийшло, та поселилось на березі Балатону. Їхня мова повністю випадає з усіх європейських мов. Унгри.
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25.07.2022 12:18 Відповісти
Типовий фашист !!!!!
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25.07.2022 12:29 Відповісти
Глобалізація передбачає збереження чистоти тільки одного народу євреїв. Всі інші народи мають бути уніфіковані шляхом змішування і підміни національних культур. Але Орбан не розуміє, що путін працює на радикальне єврейство, яке вважає, що справжній Ізраїль має створити мошиах, а до того він не повинен існувати. Саме тому очищає територію півдня і сходу для переселення Ізраїлю.
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25.07.2022 12:29 Відповісти
Іаков Кедмі, специаліст по репатріції євреїв, дуже обурений чому путін досі не асвабаділ для них Одесу.
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25.07.2022 12:35 Відповісти
По тій же причині Кіссінджер на збіговиську у Шваба заявив, що частину України треба віддати путіну.
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25.07.2022 12:41 Відповісти
Та яка там "чистота" у євреїв? Вони ж основою своєї нації багато віків вважають не генетичний принцип, а релігійний! А в Середні віки (до посилення Риму та Константинополя) юдейську віру приймали багато народів - хозари, наприклад Їх потомки - караїми, так її і зберегли Та й серед слов"ян було немало юдеїв! У часи, коли Хозарський каганат правив на території від Дніпра по Урал і від Тайги по Північний кавказ належність до хозар була "захистом" по всій території каганату та в містах Європи, Кавказу та Середньої Азії де були хозарські "торгові двори" та діаспори А ніщо не зближує людей краще, ніж єдина віра Тому багато купців та ремісників ставали юдеями Це вже пізніше пішли на них гоніння - церкві потрібен був "цап-відбувайло"
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25.07.2022 16:56 Відповісти
Поділися історичними роздумами з палестинцями. Мораль і етика Старого і Нового Заповіту мають фундаментальні розбіжності, не кажучи про талмудистику.

Хозарію слід розглядати як поступовий процес іудаізації. Іудаїзм зруйнував Хозарію зсередини, бо він не надихав воїнів, а головною основою існування Хозарії був меч, який серед іншого забезпечував торгівлю. Крім того, коли іудаїзм добирається до коганської казни, раптово з'ясовується, що воїнам нема чим платить.
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26.07.2022 10:35 Відповісти
Україна додатковий тому приклад, як Сорос, Рабінович і Коломойський залишили від тисяч літаків, танків і ракет самі в'єтнамки.
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26.07.2022 10:56 Відповісти
А что бы такого не было необходимо копростан уничтожить!!!
Само *****, генерирует эмигрантов с востока, якобы поддерживая разных *****в! А монголы (рюзьгые) его обожествляют! Нацист орбан, а не пора ли тебе, начать войну, с копростаном???
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25.07.2022 12:52 Відповісти
Він там багато чого наплів Reuters - і що санкції не працюють, Україна ніколи не виграє війну «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу». І родзинка - «оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою».
Це точно представник ЄС і НАТО?
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25.07.2022 12:58 Відповісти
стажер гітлера чи що,
хоче прислужитися х@йлу
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25.07.2022 13:15 Відповісти
Ну, хранцузи точно злягаються з африканцями та арабами, це їх розплата за імперську присутність у тих краях. Подивимось, як толерантність ЄС відреагує на цей висер незмішаного мерзотника
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25.07.2022 13:16 Відповісти
О, угорці заговорили вже про чистоту раси...це вже цікаво. Хто наступний підтягнеться до нових фашистів?
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25.07.2022 13:22 Відповісти
А на кого схож цей нащадок "зауральців"?, - на "тайожную мавпу" - кацапоида.
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25.07.2022 13:31 Відповісти
"Ми (угорці. - Ред.) - не змішана раса <...> І ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан, нарікаючи, що якісь "вони" хочуть "змінити нас, щоб ми були схожі на них".

Схоже від бульбафюрера заразився. Там цього виродка також вони (хто вони??!) провокують і тим змушують цих виродків захищатися превентивним нападом і геноцидом
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25.07.2022 14:02 Відповісти
Ось воно і вилізло угро-фінське нацистське мурло! Расову теорію згадали! Що вони роблять в ЄС та НАТО ? працюють диверсантами кремля!
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25.07.2022 14:24 Відповісти
"Ми (угорці. - Ред.) - не змішана раса ... І ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан, нарікаючи, що якісь "вони" хочуть "змінити нас, щоб ми були схожі на них", - шо зладостанов-пынешлепер, ляпае шо попало. К ним на фестивали "ВЕЛИКИЙ ТУРАН" съезжаются тока монголы с бурятами - "не змiшана нацiя", где мадьяры себя несут великодержавно, мол, лидеры среди монгол...
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25.07.2022 14:31 Відповісти
ЗЫ...https://www.dailysabah.com/russian/life/2018/08/12/27-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 27 тюркских народов представлены на фестивале в Венгрии
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25.07.2022 14:34 Відповісти
Нехай не зупиняється і більше верзе подібної риторики! А Захід нехай слухає і ковтає. Аби тільки не подавився!
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25.07.2022 14:35 Відповісти
Смешно когда цыган обеспокоен смешиванием крови
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25.07.2022 14:41 Відповісти
Что чёрт побери этот мадяр себе позволяет?!?
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25.07.2022 16:32 Відповісти
концтабори, унтерменьшi та газенвагени коли вже, Орбан?
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25.07.2022 16:56 Відповісти
А чого воно так скривилося? Пісять захотілось, а горшка ніхто не підставив?
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25.07.2022 20:31 Відповісти
вы уверены что нам надо в ЕС? Умные люди в Англии давно из него вышли
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25.07.2022 22:54 Відповісти
Во клоун))Якраз таки угорці це сама змішана нація в Європі - фіноугри,слов'яни,цигани,німці,авари - ось хто входить в генофонд угорців.
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26.07.2022 17:22 Відповісти
Усі мадярські ******* - такі само угро-фіно-мокшани як і ті свинособаки що мешкають на сраних болотах по той бік "запарєбріка"! Якщо мадяри європейці - то я тоді марсіянин!!!👽
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26.07.2022 18:58 Відповісти
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