Орбан заявив про "змішування рас" в Європі. Європейці шоковані

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Він викликав обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Ультраправий глава уряду Угорщини пішов з критикою на західноєвропейські країни за "заохочення" нелегальної міграції та змішування рас, і заявив, що Захід нібито "розколотий надвоє".

На його думку, країни, які не перешкоджають такому процесу, "більше не є націями", а "в духовному розумінні Захід перемістився до центральної Європи". Захід, прогнозує Орбан, нібито чекає занепад і "десятиліття небезпек, невизначеності та війни".

"Ми (угорці. - Ред.) - не змішана раса <...> І ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан, нарікаючи, що якісь "вони" хочуть "змінити нас, щоб ми були схожі на них".

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Водночас він зазначив, що великою проблемою Угорщини є те, що смертність перевищує народжуваність і змін не передбачається.

Євродепутат від опозиційної партії Momentum Каталін Чех пише - "щиро сподіваюсь, що мовчання лідерів ЄС щодо цього жахливого расистського випаду має тимчасовий характер".