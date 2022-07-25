Орбан заявив про "змішування рас" в Європі. Європейці шоковані
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Він викликав обурення опозиційних партій і європейських політиків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Ультраправий глава уряду Угорщини пішов з критикою на західноєвропейські країни за "заохочення" нелегальної міграції та змішування рас, і заявив, що Захід нібито "розколотий надвоє".
На його думку, країни, які не перешкоджають такому процесу, "більше не є націями", а "в духовному розумінні Захід перемістився до центральної Європи". Захід, прогнозує Орбан, нібито чекає занепад і "десятиліття небезпек, невизначеності та війни".
"Ми (угорці. - Ред.) - не змішана раса <...> І ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан, нарікаючи, що якісь "вони" хочуть "змінити нас, щоб ми були схожі на них".
Водночас він зазначив, що великою проблемою Угорщини є те, що смертність перевищує народжуваність і змін не передбачається.
Євродепутат від опозиційної партії Momentum Каталін Чех пише - "щиро сподіваюсь, що мовчання лідерів ЄС щодо цього жахливого расистського випаду має тимчасовий характер".
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Але "єврейство" як "расу" (а не релігію) ці покидьки теж визначили як законодавчий акт і почали пригнічувати євреїв. Включно з законодавчою забороною шлюбів і взагалі полових контактів венгрів з євреями.
Тож принаймні відвертими і послідовними расистами на протязі останньої сотні років - вони точно є.
І так, Холокост венгри на своїй території проводили власноруч, хоча в громадській думці чомусь закріпилося "тільки німці оте все робили"...
Це з тієї ж опери, що і "Франція серед країн-переможниць фашистської Німеччини, тому їй і місце в совбезі ООН, і дозвіл на ядерну зброю"... Але насправді, Франція в 1940 році стала союзницею німеччини, підписавши "сепаратний мир", та ставши ще однією промисловою базою для Німеччини. Про що казати - навіть флот Франції перейшов на бік Німеччини. І Великобританії довелося основні сили ВМФ Франції знищити...
Десь я вже таке чув... Точно - Адік Гітлер, Моя боротьба, обгрунтування "чому всі євреїв та циган треба фізично знищувати"...
Цьому мадярському виплодку до Адольфа Гітлера - як до місяця рачки. Як і Мадярщині до Третього Райху...
Коли Яноша Кадара представляли Хрущеву, той запитав у Яноша, а що ми будемо робити з Ракоші (до речі євреєм). Той сказав, ми прийшли ізза Уралу, то нехай уди і порветається. Так Ракоші і шатався паартробітником "по городам і весям".
Внизу Виктор Орбан и Гитлер.
Хозарію слід розглядати як поступовий процес іудаізації. Іудаїзм зруйнував Хозарію зсередини, бо він не надихав воїнів, а головною основою існування Хозарії був меч, який серед іншого забезпечував торгівлю. Крім того, коли іудаїзм добирається до коганської казни, раптово з'ясовується, що воїнам нема чим платить.
Само *****, генерирует эмигрантов с востока, якобы поддерживая разных *****в! А монголы (рюзьгые) его обожествляют! Нацист орбан, а не пора ли тебе, начать войну, с копростаном???
Це точно представник ЄС і НАТО?
хоче прислужитися х@йлу
Схоже від бульбафюрера заразився. Там цього виродка також вони (хто вони??!) провокують і тим змушують цих виродків захищатися превентивним нападом і геноцидом