ЄС у майбутньому відмовиться від російського газу, - Боррель
Країни Євросоюзу в майбутньому зможуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Спочатку вони позбудуться вугілля з РФ, потім нафти і зрештою - газу.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
На думку дипломата, енергетична залежність Євросоюзу від Росії робить його вразливим. Але в майбутньому ЄС припинить закуповувати російський газ. Правда, про конкретні терміни відмови говорити поки рано.
Боррель також зазначив, що у випадку, якщо Росія захоче перекрити газ Європі, то не буде чекати осені або зими, а зробить це якомога швидше. За його словами, об'єднана Європа спочатку відмовиться від російського вугілля, потім від нафти, а далі настане й черга природного газу.
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Мы же жили с нерешенным вопросом безопасности 23 года.
А если кто-то нападет... что бы мы делали? Надеялись, что не нападет.
А нужно было в нато вступать, или ядерное оружие делать, или как-то по другому решать этот вопрос.
Пока не решим вопрос безопасности - спокойно жить не будем.
тут ще прикол у тому, що заміна кацапської нафти і газу у ЄС буде назавжди. Тобто, парашия повністю просирає найбільший свій ринок збуту.через 5 років вже ніхто в світі не згадає, що парашия колись була найбільшим експортером у світі газу та нафти. А як відомо, все вялчіє лаптєстану завжди будувалося на шалених доходах від енергоносіїв. Коротше кажучи, вистріл собі у ногу - зараховано.
Сьогодні ви в сотий раз прочитаєте про Чорнобаєвку 38, Антонівський міст, БК та штаби окупанта… але про захоплену ворогом Вуглегірську ТЕС взагалі прромовчать, а знаєте чому? Тому що ТЕС захоплена вагнерівцями, яких так завзято рятували від українських розвідників - Єрмак та Зеленський.