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Новини
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ЄС у майбутньому відмовиться від російського газу, - Боррель

газ,нафта

Країни Євросоюзу в майбутньому зможуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Спочатку вони позбудуться вугілля з РФ, потім нафти і зрештою - газу.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На думку дипломата, енергетична залежність Євросоюзу від Росії робить його вразливим. Але в майбутньому ЄС припинить закуповувати російський газ. Правда, про конкретні терміни відмови говорити поки рано.

Боррель також зазначив, що у випадку, якщо Росія захоче перекрити газ Європі, то не буде чекати осені або зими, а зробить це якомога швидше. За його словами, об'єднана Європа спочатку відмовиться від російського вугілля, потім від нафти, а далі настане й черга природного газу.

Також читайте: Кіпр заявив про готовність постачати в Європу свій газ замість російського

Автор: 

газ (10446) росія (65301) Євросоюз (13431) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+7
куйло - це блискавичний приклад того, як довпойоп у кріслі преза, із-за своїх дитячих комплексів, може повністю позбавити країну шалених грошей від продажу енергоносіїв.
тут ще прикол у тому, що заміна кацапської нафти і газу у ЄС буде назавжди. Тобто, парашия повністю просирає найбільший свій ринок збуту.через 5 років вже ніхто в світі не згадає, що парашия колись була найбільшим експортером у світі газу та нафти. А як відомо, все вялчіє лаптєстану завжди будувалося на шалених доходах від енергоносіїв. Коротше кажучи, вистріл собі у ногу - зараховано.
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29.07.2022 09:03
+6
Вчора на багатьох ресурсах Німеччини відверто сміялися з рашки з її газом. Дивно,але сміялися.
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29.07.2022 09:06
+6
Вже був такий довбень - Саддам *******... Країна в грошах купалася, так ні треба було до всіх сусідів дойобуватися...
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29.07.2022 09:10
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и закрыть всем руцьким ванькам дорогу в Европу, ибо некуй шастать.
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29.07.2022 08:58 Відповісти
У якому сторіччі???
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29.07.2022 09:00 Відповісти
Кацапи тільки і живуть за рахунок корисних копалин.
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29.07.2022 09:01 Відповісти
Вот как спокойно живут люди в канаде, в сша, в странах европы. Потому что у них давно решен вопрос безопасности.

Мы же жили с нерешенным вопросом безопасности 23 года.

А если кто-то нападет... что бы мы делали? Надеялись, что не нападет.

А нужно было в нато вступать, или ядерное оружие делать, или как-то по другому решать этот вопрос.

Пока не решим вопрос безопасности - спокойно жить не будем.
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29.07.2022 09:02 Відповісти
куйло - це блискавичний приклад того, як довпойоп у кріслі преза, із-за своїх дитячих комплексів, може повністю позбавити країну шалених грошей від продажу енергоносіїв.
тут ще прикол у тому, що заміна кацапської нафти і газу у ЄС буде назавжди. Тобто, парашия повністю просирає найбільший свій ринок збуту.через 5 років вже ніхто в світі не згадає, що парашия колись була найбільшим експортером у світі газу та нафти. А як відомо, все вялчіє лаптєстану завжди будувалося на шалених доходах від енергоносіїв. Коротше кажучи, вистріл собі у ногу - зараховано.
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29.07.2022 09:03 Відповісти
Вже був такий довбень - Саддам *******... Країна в грошах купалася, так ні треба було до всіх сусідів дойобуватися...
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29.07.2022 09:10 Відповісти
Вчора на багатьох ресурсах Німеччини відверто сміялися з рашки з її газом. Дивно,але сміялися.
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29.07.2022 09:06 Відповісти
У майбутньому столітті?
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29.07.2022 09:09 Відповісти
Борель сказав таки правду, бо в майбутньому це буде газ Сибірської Республіки, а не ерефії
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29.07.2022 09:11 Відповісти
В каком майбутньому? в 2050? Может в 2100? или когда холодный синтез откроют. Скрестим пальцы за рашку. Может они уже газ отключат навсегда. А так все это бла бла
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29.07.2022 09:12 Відповісти
Даже после того, как на рашке придут к власти вменяемые люди, газ и нефть оттуда будет покупаться за полцены и по остаточному принципу. Например введут импортную пошлину на российские энергоносители в ЕС, за счет которой будут дотироваться поставки из других мест.
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29.07.2022 09:51 Відповісти
Глобальне потепління також є популярною темою на заході, і це ще одна причина відмовитися від російського викопного палива.
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29.07.2022 09:20 Відповісти
Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко
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29.07.2022 09:57 Відповісти
Да не відмовлятися треба, а знищувати рашистську погань на всіх фронтах, дипломатично, економічно, та війсковім шляхом (допомогою Україні), і сама проблема за газопостачанням відпаде, тому що буде вибір купувати газ у декількох пост-російскіх республік.
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29.07.2022 10:09 Відповісти
Kurt Wootz:
Сьогодні ви в сотий раз прочитаєте про Чорнобаєвку 38, Антонівський міст, БК та штаби окупанта… але про захоплену ворогом Вуглегірську ТЕС взагалі прромовчать, а знаєте чому? Тому що ТЕС захоплена вагнерівцями, яких так завзято рятували від українських розвідників - Єрмак та Зеленський.
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29.07.2022 10:25 Відповісти
А Орбан в курсі про ваші благі наміри? Воно також ніби в ЄС.
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29.07.2022 11:26 Відповісти
 
 