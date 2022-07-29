ЄС у майбутньому відмовиться від російського газу, - Боррель

Країни Євросоюзу в майбутньому зможуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Спочатку вони позбудуться вугілля з РФ, потім нафти і зрештою - газу.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На думку дипломата, енергетична залежність Євросоюзу від Росії робить його вразливим. Але в майбутньому ЄС припинить закуповувати російський газ. Правда, про конкретні терміни відмови говорити поки рано.

Боррель також зазначив, що у випадку, якщо Росія захоче перекрити газ Європі, то не буде чекати осені або зими, а зробить це якомога швидше. За його словами, об'єднана Європа спочатку відмовиться від російського вугілля, потім від нафти, а далі настане й черга природного газу.

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