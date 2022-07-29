Кіпр заявив про готовність постачати в Європу свій газ замість російського

Кіпр готовий укладати довгострокові контракти на поставки природного газу до материкової Європи, яка прагне чимшвидше позбутися залежності від російського палива.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила в інтерв’ю Bloomberg міністр енергетики Кіпру Натаса Пілідіс.

"Європа є гарним потенційним споживачем для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься проміжним паливом до 2049 року в межах "зеленого" переходу, отже зараз компанії мають можливість укласти довгострокові контракти", - розповіла Пілідіс.

Крім того, за її словами, ЄС має намір скоріше згорнути співробітництво з росією незалежно від того, коли завершиться війна в Україні.

У цьому зв’язку зазначається, що на початку 2023 року Кіпр планує розпочати буріння свердловини на морському родовищі "Афродіта". За попередніми оцінками, його запаси оцінюються в 125 мільярдів кубометрів. Очікується, що роботи будуть завершені до 2027 року.

Кіпр також обмірковує можливість побудови газопроводу довжиною близько 200 кілометрів. За розрахунками, він зможе забезпечити транспортування зрідженого газу обсягом близько 3,5 мільярда кубометрів на рік.

Також читайте: При підготовці до зими треба викупити весь газ, що видобувається в Україні, - Арахамія