УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13396 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
7 859 14

Кіпр заявив про готовність постачати в Європу свій газ замість російського

газопровід

Кіпр готовий укладати довгострокові контракти на поставки природного газу до материкової Європи, яка прагне чимшвидше позбутися залежності від російського палива.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила в інтерв’ю Bloomberg міністр енергетики Кіпру Натаса Пілідіс.

"Європа є гарним потенційним споживачем для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься проміжним паливом до 2049 року в межах "зеленого" переходу, отже зараз компанії мають можливість укласти довгострокові контракти", - розповіла Пілідіс.

Крім того, за її словами, ЄС має намір скоріше згорнути співробітництво з росією незалежно від того, коли завершиться війна в Україні.

У цьому зв’язку зазначається, що на початку 2023 року Кіпр планує розпочати буріння свердловини на морському родовищі "Афродіта". За попередніми оцінками, його запаси оцінюються в 125 мільярдів кубометрів. Очікується, що роботи будуть завершені до 2027 року.

Кіпр також обмірковує можливість побудови газопроводу довжиною близько 200 кілометрів. За розрахунками, він зможе забезпечити транспортування зрідженого газу обсягом близько 3,5 мільярда кубометрів на рік.

Також читайте: При підготовці до зими треба викупити весь газ, що видобувається в Україні, - Арахамія

Автор: 

газ (10446) Кіпр (246)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
29.07.2022 01:05
+17
Кремлівські уроди , послухайте адекватних і розумних людей та усвідомте , що від вашого газу скоро відмовиться вся Європа , так як мати справу із терористами , це огидно і бридко !! 😡
показати весь коментар
29.07.2022 01:19
+12
видосик був, але його подивились тiльки батьки боневтiка
показати весь коментар
29.07.2022 01:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.07.2022 01:05 Відповісти
Кремлівські уроди , послухайте адекватних і розумних людей та усвідомте , що від вашого газу скоро відмовиться вся Європа , так як мати справу із терористами , це огидно і бридко !! 😡
показати весь коментар
29.07.2022 01:19 Відповісти
а вам не кажется, что сегодня чего-то не хватает? какой-то день необычный....
ну же, друзья! я уверен - вы знаете ответ! ))
показати весь коментар
29.07.2022 01:23 Відповісти
Видосика?)))
показати весь коментар
29.07.2022 01:28 Відповісти
видосик був, але його подивились тiльки батьки боневтiка
показати весь коментар
29.07.2022 01:38 Відповісти
БИНГО!!! )))
показати весь коментар
29.07.2022 01:59 Відповісти
и это не удивительно, если моя версия о том, что один русский может сдать ФБР, оптом, сразу двух евреев, верна, то зеле сейчас, явно, не до видосиков..... ))
показати весь коментар
29.07.2022 02:11 Відповісти
кінець цілої епохи наступив
показати весь коментар
29.07.2022 01:31 Відповісти
Це мізерна цифра,Європа споживає 175 у рік, якщо не помиляюсь.
показати весь коментар
29.07.2022 02:52 Відповісти
так допомогти , а не замінити...
показати весь коментар
29.07.2022 04:42 Відповісти
А тепер стережіть терактів від Засрашки. Написав Засрашка з великої букви, бо все таки країна хоч терористів і вбивць.
показати весь коментар
29.07.2022 06:48 Відповісти
Насправді метану в світі дохрена і більше - проблема як його екомічно і без шкоди довкіллю добувати з газогідратів.
показати весь коментар
29.07.2022 07:27 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 08:32 Відповісти
це добре.
показати весь коментар
29.07.2022 08:47 Відповісти
 
 