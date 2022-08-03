Шольц через "газову війну" з РФ передумав закривати АЕС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що закриття трьох останніх німецьких АЕС, яке заплановане на кінець 2022 року, доведеться відкласти.

"Це може мати сенс, бо рівень розвитку відновлюваної енергетики дуже відрізняється в різних федеральних землях, у Баварії, наприклад, дуже повільно розвивається вітряна енергетика", – сказав канцлер під час огляду газової турбіни Північного потоку, яку Росія використала як причину для початку газової війни проти Німеччини.

Ще минулого місяця Шольц у Бундестазі казав, що продовження терміну служби німецьких АЕС непотрібне, тому що це не матиме істотного впливу на енергосистему. Тепер ситуація змінилася, і Німеччина змушена шукати додаткові джерела енергії, щоб заповнити дефіцит, який виник через різке скорочення постачання природного газу з Росії.

Під час огляду турбіни Siemens для Північного потоку Шольц також заявив, що газосховища країни швидко заповнюються і рівень газу в них вже вищий, як у минулі роки. Канцлер також виключив можливість запуску газопроводу Північний потік-2, попри те, що Росія намагається підштовхнути Німеччину до цього.