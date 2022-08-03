УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10932 відвідувача онлайн
Новини
6 320 54

Шольц через "газову війну" з РФ передумав закривати АЕС

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що закриття трьох останніх німецьких АЕС, яке заплановане на кінець 2022 року, доведеться відкласти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Це може мати сенс, бо рівень розвитку відновлюваної енергетики дуже відрізняється в різних федеральних землях, у Баварії, наприклад, дуже повільно розвивається вітряна енергетика", – сказав канцлер під час огляду газової турбіни Північного потоку, яку Росія використала як причину для початку газової війни проти Німеччини.

Ще минулого місяця Шольц у Бундестазі казав, що продовження терміну служби німецьких АЕС непотрібне, тому що це не матиме істотного впливу на енергосистему. Тепер ситуація змінилася, і Німеччина змушена шукати додаткові джерела енергії, щоб заповнити дефіцит, який виник через різке скорочення постачання природного газу з Росії.

Також читайте: Росія досі відмовляється відновити використання турбіни для "Північного потоку", - уряд ФРН

Під час огляду турбіни Siemens для Північного потоку Шольц також заявив, що газосховища країни швидко заповнюються і рівень газу в них вже вищий, як у минулі роки. Канцлер також виключив можливість запуску газопроводу Північний потік-2, попри те, що Росія намагається підштовхнути Німеччину до цього.

Автор: 

газ (10597) Німеччина (7661) росія (67259) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
03.08.2022 15:45 Відповісти
+15
Да хватит бредить. Взрыв на ЧАЭС был апогеем бардака в Совке. Там реактор уже 10 лет как требовал доработок, на бумаге все давно было написано. Плюс абсолютно оторванный от реальности персонал, который с помощью мата управлял АЭС. Главное был план. До этого по плану сварили 14 человек на Балаковской. Соцсоревнование. А там неважно, что подключили не так контур. И так сойдет.
показати весь коментар
03.08.2022 15:51 Відповісти
+13
Ти диви, сьогодні Шольц не забув прийняти таблетки .
Але шо на те скажуть проплачені кацапами зелені? Ви готові до "буйства зєлєни под окном"?
показати весь коментар
03.08.2022 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти диви, сьогодні Шольц не забув прийняти таблетки .
Але шо на те скажуть проплачені кацапами зелені? Ви готові до "буйства зєлєни под окном"?
показати весь коментар
03.08.2022 15:43 Відповісти
Особенно девочка Гретта
Её ни газ ни АЭС не устраивает.
Но я пока не готов поверить, что и её кацапы спонсируют
показати весь коментар
03.08.2022 16:04 Відповісти
А комсомолка Меркель підніме голос проти відкриття АЕС? Мовчить, як нашкодивша кіцька, що всім в тапочки нагадила.
Під її особняк носять дитячі іграшки покритті чевроною фарбою? Діти-ангели невинно убієні за її мовчазним одобренням по ночам до неї не стукають?
Мовчить. Немає відповіді.
показати весь коментар
03.08.2022 16:42 Відповісти
девочку Грету ТОЧНО Газпром не спонсирует, т.к. она категорически против ЛЮБОЙ невозобновляемой єнергетики - угля, газа, нефти.
Именно поэтому на нее Путин и приказал спустить всех тролячьих собак.
А наши полезные Кремлю идиоты давай ему подмахивать.

Зря на против атомных станций, но ее понять можно - она живет в стране где у каждой травинки есть по датчику отслеживания его состояния.
И нам бы так.
показати весь коментар
03.08.2022 16:54 Відповісти
я ошиблась насчет Греты. Вот что значит - все факты надо проверять.
Оказывается, она выступает ЗА ядерную энергетику.

https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
показати весь коментар
03.08.2022 17:04 Відповісти
Кто девочку кормит, тот её и танцует.
Завтра она скажет, что хоронить ядерные отходы на заднем дворе своего дома - это практически как удобрение почвы.
показати весь коментар
03.08.2022 22:55 Відповісти
Девочка Гретта концентрировала всё внимание на выдавливании прыщей.
показати весь коментар
03.08.2022 19:13 Відповісти
шото ты попутал. Зеленые из мейнстримных немецких партий к рашке самые негативно настроенные. То, что АЭС не хотят, так у них свои закидоны, причём давно и это не связано с баблом рашки. Но и тут они пойдут на компромисс, так как альтернатив особо нет
показати весь коментар
03.08.2022 16:57 Відповісти
кстати, опять же насчет Греты.
Грета Тунберг твыступает ЗА атомную энергию и против газа-нефти-угля.
За это ей пригожинцы травлю и устроили.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
показати весь коментар
03.08.2022 17:02 Відповісти
млять, які таблетки їй дадуть або хто проспонсорує, за той й Гретта. хав дер ю, млять
показати весь коментар
03.08.2022 18:35 Відповісти
Грета Туборг скоро попробует на вкус пиво, а там и другие жидкости -
по губам текло....
показати весь коментар
03.08.2022 19:16 Відповісти
Знаю німців як облуплених, але ніколи не думав, що у них такий довгий стравохід! 😂
показати весь коментар
03.08.2022 17:36 Відповісти
Може згадає, що в них е ще законсервовані реактори є, якщо їх розконсервувати то майже 20% газу можна замістити?
показати весь коментар
03.08.2022 18:34 Відповісти
опзж-опера словили.....
СБ України @ServiceSsu
СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь рф. Обом пропагандистам повідомлено про підозру.
https://twitter.com/i/status/1554754712192405504
показати весь коментар
03.08.2022 15:44 Відповісти
Шольц подумав, подумав... та ну його, а то Пелосі ще приїде
показати весь коментар
03.08.2022 15:44 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 15:45 Відповісти
"За всю війну успішні переговори з москалями провів лише прикордонник з о. Зміїного." - так буде краще.
показати весь коментар
03.08.2022 16:03 Відповісти
*** ну как ****** этот шольц. Имидж ФРГ позорит.
показати весь коментар
03.08.2022 15:46 Відповісти
Атомній енергетиці не має альтернативи, навіть німці це колись зрозуміють...
показати весь коментар
03.08.2022 15:46 Відповісти
есть, и много. В Германии наверное 50% крыш -в солнечных батареях. Парковки, сараи, дома - все в батареях.
Полно ветряков, просто сотни, устала считать.
кто-кто, а немцы эту зиму спокойно без российского газа переживут. Не то что Украина.
показати весь коментар
03.08.2022 16:56 Відповісти
оце добре!!
запустити знов всі АЕС німетчини
та перейти на електромобілі та електрометалургію
І не треба газ та нафта без усяких санкцій
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
Коли вже до європейців дійде що вибух на Чорнобильській АЕС був терористичним актом спрямованим на дискредитацію атомної енергетики з метою продажу кацапських вуглеводнів в Європу. Саме так комуністи хотіли врятувати СРСР. Не встигли, але "підсадили" всю Європу на "газову голку"...
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
Да хватит бредить. Взрыв на ЧАЭС был апогеем бардака в Совке. Там реактор уже 10 лет как требовал доработок, на бумаге все давно было написано. Плюс абсолютно оторванный от реальности персонал, который с помощью мата управлял АЭС. Главное был план. До этого по плану сварили 14 человек на Балаковской. Соцсоревнование. А там неважно, что подключили не так контур. И так сойдет.
показати весь коментар
03.08.2022 15:51 Відповісти
почти со всем согласен кроме плана. К аварии на ЧАЭС план не имел никакого отношения - там было тестирование выработки ЧАЭС в условиях условной аварии.
Только вот эти идиоты из-за незнания конструкционных особенностей реактора взяли и вместо условной аварии устроили настоящую.
показати весь коментар
03.08.2022 16:58 Відповісти
План имел прямое отношение.
1) Именно из-за плана не проводили доработки реактора. Дорого и нужно надолго остановы делать.
2) Не дали план по электроэнергии, потому сказали перенести испытания по времени. Плюс именно по плану не дали заглушить реактор, когда упали до 30 МВт тепловых.
3) Плюс вы не забывайте зачем это испытание проводили, это было после ударов Израиля по иракским реакторам в рамках операции "Опера". Типа что будет если по нашим долбанут.
Плановая кривая система наложилась на идиотов.
показати весь коментар
03.08.2022 17:46 Відповісти
така версія, має право існування
показати весь коментар
03.08.2022 16:30 Відповісти
Так само як таргани в голові... 😕
показати весь коментар
03.08.2022 17:38 Відповісти
Вчера смотрел выступление Шольца, так понравилось. Он им с трибуны вещал : Мы конечно все пацифисты и не хотим воевать, но наша обязанность дать Украине как можно больше вооружений, что бы скорее закончить эту войну. Ну не дословно, немецкий бегло, но суть такая. И жесты на Алоизыча похожи, может что путное и выйдет.
показати весь коментар
03.08.2022 15:49 Відповісти
Розбудили валькірій германського духу?
Може він ще Ніцше та Шопенгауера цитував та заспівав арію з Вагнера?
Народжений Шольцем не стане Алоізовичем, на щастя...

Дай Бог, щоб нарешті роздуплився на старі Леопарди та, особливо, Мардери;
Мардери в останній модифікації гарна машинка!
показати весь коментар
03.08.2022 17:42 Відповісти
этому выступлению 3 месяца, это с первомайской демонстрации. Не знаю, чего именно оно сейчас снова всплыло. видать подзабыла аудитория, можно и по новой прогнать
показати весь коментар
03.08.2022 18:59 Відповісти
Шановна громада, обратите внимание - Шольц ПЕРЕДУМАЛ! А в Германии выбирают себе канцлера или императора, что вот не Бундестаг а САМ Шольц ПЕРЕДУМАЛ!
показати весь коментар
03.08.2022 15:50 Відповісти
Зачем их вообще было закрывать

Чистая и дешевая энергия

Чернобыль это совершенно другая история
показати весь коментар
03.08.2022 15:54 Відповісти
у них было до фига других видов топлива потому что и им АЭС показалась опасной после Фукусимы.
Может сейчас передумают. Бо уже не так и сытно и безопасно без АЭС, как казалось.
показати весь коментар
03.08.2022 16:59 Відповісти
А що, Ви не знаєте, що на території Німеччини багато діючих вулканів, а постійні цунамі, урагани зі смерчами та землетруси 🤣. Тому і позакривали всі АЕС, бо дуже розумні, не такі, як сусіди французи
показати весь коментар
03.08.2022 21:39 Відповісти
Тренд (наезд) на атомную энергетику под видом "защиты окружающей среды" на самом деле - это спланированная и профинансированая операция нефте и газодовыбающих картелей и стран (урон от которых окружающей среде куда больший), самая экологически чистая энергетика возможна на ТЕРМОЯДЕРНОМ синтезе (а без развития технологий по ядерной энергетики нельзя допиться успехов в этой области)
показати весь коментар
03.08.2022 15:56 Відповісти
P.S. кроме гидро и приливных электростанций
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
согласна. из той же оперы - поношения девочки Греты.
Умница, ратовала против Трампа, за возобновляемые источники энергии.
и как ни странно, ЗА атомну. энергетику.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС
показати весь коментар
03.08.2022 17:01 Відповісти
Только термоядерного синтеза надо ждать ещё двадцать лет. Потому что до позитивного выхода энергии от термоядерного синетза - двадцать лет. Уже шестьдесят лет как.
показати весь коментар
03.08.2022 17:10 Відповісти
Єсс!

В німеччині в 2000 році було 19 ЕАС.

І вони чомусь перейшли з аес на путінський газ.

А в франції, наприклад, зараз 25 аес, і нічьо!
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
французи жаб їдять. може це в них через аес?
показати весь коментар
03.08.2022 16:03 Відповісти
Немцы на зло мерикосам не захотели их топливо покупать. Начали покупать газ. А у Франции свои поставки урана из бывших колоний.
показати весь коментар
03.08.2022 16:05 Відповісти
трошки не так, це - кількість реаторів а на АЕС
показати весь коментар
03.08.2022 18:37 Відповісти
Потрібно ще й закриті відкривати!
показати весь коментар
03.08.2022 15:59 Відповісти
Ми німцям давно говорили , що для *уйла газ -зброя!
показати весь коментар
03.08.2022 16:03 Відповісти
Шольца яйца ,в кулаке *****..
показати весь коментар
03.08.2022 16:10 Відповісти
Скорее в кармане.
показати весь коментар
03.08.2022 16:11 Відповісти
треба вїбати Меркель і Шрьодера зате шо вирішили чомусь переводити все на кацапський газ, це ж треба бути такими дибілами
показати весь коментар
03.08.2022 16:38 Відповісти
Через пару месяцев ,начнет расконсервацию ,,замороженных ,, атомных станций.
показати весь коментар
03.08.2022 17:38 Відповісти
Das ist perfect!
показати весь коментар
03.08.2022 17:44 Відповісти
Мабудь лікар виписав якісь нові, більш-дієві пігулки...
Дименція відступає...)))
показати весь коментар
03.08.2022 17:55 Відповісти
Молодец!!!Так держать!!!ты хоть НЕ ( МАМА МЭРКЕЛЬ)***** разрушавшая все ЕВРО ПРИНЦЫПЫ!!!мразь заполонили чёрноЖопыми родную страну!ФУ ОНА ДЕРЬМО СОСАВШЕЕ У ПУТИНАХУЙЛА!!!ПЕРЕВЕСТЕ ВСЕХ НА ЭЛЕКТРО ОТОПЛЕНИЕ!!!ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
показати весь коментар
03.08.2022 18:18 Відповісти
Шольц всё сделал правильно.
показати весь коментар
03.08.2022 19:18 Відповісти
а так всіх переконували що тільки газ є найекологічнішим,

а газ із параші то взагалі не шкідливий
показати весь коментар
03.08.2022 19:28 Відповісти
Если Дойчи за шо-то всерьез берутся, то доводят дело до конца. Медленно, вьедливо, но неизбежно. Работал по молодости с Дойчами, работать с ними - гемор на всю голову, учиться у них - просто бесценно.
показати весь коментар
03.08.2022 19:35 Відповісти
 
 