Шольц через "газову війну" з РФ передумав закривати АЕС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що закриття трьох останніх німецьких АЕС, яке заплановане на кінець 2022 року, доведеться відкласти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
"Це може мати сенс, бо рівень розвитку відновлюваної енергетики дуже відрізняється в різних федеральних землях, у Баварії, наприклад, дуже повільно розвивається вітряна енергетика", – сказав канцлер під час огляду газової турбіни Північного потоку, яку Росія використала як причину для початку газової війни проти Німеччини.
Ще минулого місяця Шольц у Бундестазі казав, що продовження терміну служби німецьких АЕС непотрібне, тому що це не матиме істотного впливу на енергосистему. Тепер ситуація змінилася, і Німеччина змушена шукати додаткові джерела енергії, щоб заповнити дефіцит, який виник через різке скорочення постачання природного газу з Росії.
Під час огляду турбіни Siemens для Північного потоку Шольц також заявив, що газосховища країни швидко заповнюються і рівень газу в них вже вищий, як у минулі роки. Канцлер також виключив можливість запуску газопроводу Північний потік-2, попри те, що Росія намагається підштовхнути Німеччину до цього.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але шо на те скажуть проплачені кацапами зелені? Ви готові до "буйства зєлєни под окном"?
Её ни газ ни АЭС не устраивает.
Но я пока не готов поверить, что и её кацапы спонсируют
Під її особняк носять дитячі іграшки покритті чевроною фарбою? Діти-ангели невинно убієні за її мовчазним одобренням по ночам до неї не стукають?
Мовчить. Немає відповіді.
Именно поэтому на нее Путин и приказал спустить всех тролячьих собак.
А наши полезные Кремлю идиоты давай ему подмахивать.
Зря на против атомных станций, но ее понять можно - она живет в стране где у каждой травинки есть по датчику отслеживания его состояния.
И нам бы так.
Оказывается, она выступает ЗА ядерную энергетику.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
Завтра она скажет, что хоронить ядерные отходы на заднем дворе своего дома - это практически как удобрение почвы.
Грета Тунберг твыступает ЗА атомную энергию и против газа-нефти-угля.
За это ей пригожинцы травлю и устроили.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
по губам текло....
СБ України @ServiceSsu
СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь рф. Обом пропагандистам повідомлено про підозру.
https://twitter.com/i/status/1554754712192405504
Полно ветряков, просто сотни, устала считать.
кто-кто, а немцы эту зиму спокойно без российского газа переживут. Не то что Украина.
запустити знов всі АЕС німетчини
та перейти на електромобілі та електрометалургію
І не треба газ та нафта без усяких санкцій
Только вот эти идиоты из-за незнания конструкционных особенностей реактора взяли и вместо условной аварии устроили настоящую.
1) Именно из-за плана не проводили доработки реактора. Дорого и нужно надолго остановы делать.
2) Не дали план по электроэнергии, потому сказали перенести испытания по времени. Плюс именно по плану не дали заглушить реактор, когда упали до 30 МВт тепловых.
3) Плюс вы не забывайте зачем это испытание проводили, это было после ударов Израиля по иракским реакторам в рамках операции "Опера". Типа что будет если по нашим долбанут.
Плановая кривая система наложилась на идиотов.
Може він ще Ніцше та Шопенгауера цитував та заспівав арію з Вагнера?
Народжений Шольцем не стане Алоізовичем, на щастя...
Дай Бог, щоб нарешті роздуплився на старі Леопарди та, особливо, Мардери;
Мардери в останній модифікації гарна машинка!
Чистая и дешевая энергия
Чернобыль это совершенно другая история
Может сейчас передумают. Бо уже не так и сытно и безопасно без АЭС, как казалось.
Умница, ратовала против Трампа, за возобновляемые источники энергии.
и как ни странно, ЗА атомну. энергетику.
https://www.dw.com/ru/kak-avarija-na-fukusime-zastavila-germaniju-otkazatsja-ot-ajes/a-56826930 Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС
В німеччині в 2000 році було 19 ЕАС.
І вони чомусь перейшли з аес на путінський газ.
А в франції, наприклад, зараз 25 аес, і нічьо!
Дименція відступає...)))
а газ із параші то взагалі не шкідливий