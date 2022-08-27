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Украинские пилоты демонстрируют самый высокий класс, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пилотов и всех причастных к их работе с Днем авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в традиционном видеообращении.

"В последнюю субботу августа - День авиации. Праздник людей, без которых нельзя представить современность. Россия пыталась уничтожить нашу авиацию в течение первого часа полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - сказал он.

"За полгода 18 летчиков получили звание Герой Украины, десятки награждены государственными наградами. Их умения стали настоящей легендой, я неоднократно слышал самую высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров", - сказал он.

По словам Зеленского, "украинская авиация крепкая. В крайне сложных условиях украинские пилоты демонстрируют высочайший класс. Спасибо. Всем летчикам, тем, кто готовит технику к полетам, и тем, кто помогает нашей авиации".

"Особенно хочу поблагодарить родителей наших воинов - матерей и отцов - за таких смелых и умных сыновей, которые сделали очень многое, чтобы приблизить нашу победу", - сказал Зеленский.

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Автор: 

авиация (2822) Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+25
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27.08.2022 22:48
+14
А можна поцікавитися а скільки контрактів на літаки укладено з 2019 року для Повітряних сил ЗСУ?
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27.08.2022 22:52
+11
на день авиации нюхнул и улетел
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27.08.2022 22:47
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на день авиации нюхнул и улетел
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27.08.2022 22:47 Ответить
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27.08.2022 22:48 Ответить
Бонелох.
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27.08.2022 23:00 Ответить
БОЖЕ , ЯКЕ КОНЧ ...
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27.08.2022 23:21 Ответить
Щеневтік.
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28.08.2022 01:54 Ответить
А можна поцікавитися а скільки контрактів на літаки укладено з 2019 року для Повітряних сил ЗСУ?
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27.08.2022 22:52 Ответить
..з серпня 2020 до ВПС ЗСУ не надійшло НІ ОДНОГО літра палива. Всі учбові польоти фактично буди припинені. 24 лютого бойова авіація України буда піднята у повітря за 30 хвилин до втрогнення без згоди верховного боневтіка ... бо ніхто на гундосого навіть не розраховував. З Мелітополя злітали Іл-76 під обстрілом ракетами. Два врятувати не вдалося. Один знищений попаданням ракети... другий пошкоджений осколками. А гундосе навіть і не збиралося виводити літаки. І зараз воно *поздоровляє*!??? Зелений покидьок... реальний зрадник!
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28.08.2022 00:23 Ответить
А ХТО ЦЮ ГНІДУ РОЗТРІЛЯЄ ЧИ ПОСАДЕ
Задаю питання з надією що воно все одно колись збудеться, бо терпіти таке знущання над
Україною це все одно що Януковощ - Light.
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28.08.2022 01:53 Ответить
Чому не відбувся московскій бліцкріг і при чому тут зєквідатори української державності https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw&t=1528s&ab_channel=DmytroNews
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28.08.2022 09:43 Ответить
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27.08.2022 23:09 Ответить
18 июля 2021 год

За 2019 и 2020 годы из состава Военно-воздушных сил Украины уволилось порядка 140 летчиков-испытателей, в 2021-ом планируют уйти еще 40 пилотов. Об этом сообщил представитель командования ВВС Вооруженных Сил Украины Олег Гаврилко, сообщает LIGA.net со ссылкой на Радио Свобода.
«Командование авиации частично поясняет увольнения внутренней конкуренцией с Министерством внутренних дел из-за зарплаты. Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД», - отмечают журналисты....
По словам Гаврилко, в Минобороны планируют повысить зарплату для летчиков - соответствующее предложение уже на рассмотрении в Генштабе, однако пока позитивного решения не принято...." (июль, 2021 год)
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27.08.2022 23:24 Ответить
Для, а хто ж це зробив. https://www.ukrmilitary.com/2021/05/9-24-18.html?m=1
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27.08.2022 23:35 Ответить
І всього за $60 000.
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27.08.2022 23:37 Ответить
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28.08.2022 00:14 Ответить
А в Харьковском авиационном будущие пилот какой имеют
практический налёт?
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28.08.2022 00:37 Ответить
Знов гун досить сидя на унітазі ….Та сядь ти вже за стол та зроби це на фоні прапора хоч не так гидотно дивитись буде
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28.08.2022 05:48 Ответить
Керівники держави брехуни і демонструють це всьому світу.
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28.08.2022 06:29 Ответить
И у всех ботов с склероз и никто не вспомнит сколько раз Канада предлагала нам самолеты F-18.
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28.08.2022 07:47 Ответить
Наших цивільних пілотів чомусь випустили за кордон. Хоча вони всі військово-зобов'язанні. У тому й справа Зеля має намір порушувати Коституцію стільки разів, скільки йому зручно.
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28.08.2022 07:45 Ответить
..а може Ви сядете у кабіни тих літаків, що зараз знаходяться за кордоном? Може не треба було випускати екіпажі Ан-124, що зараз возять багато чого потрібного? Може Ви замінили б іх? Чи може краще військовообязаного пілота чи інженера призвати у ЗСУ, дати йому автомат і відправити на охорону якого небудь моста під Івано-Франківськом? Чи Ви вважаєте, що пілот з Іл-76 без всяких вагань сяде за штурвал Су-24 і зразу в бій!? Ви навіть не знаєте, що процедуру випуску узгоджують у СБУ...МО... Державіаслужбі... І там не пробіжить Вася з комерційного відділку МАУ... Випускають тільки льотний та інженерний склад. І вони не в батальон Монако ідуть..а літати.
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28.08.2022 12:39 Ответить
 
 