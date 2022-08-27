Украинские пилоты демонстрируют самый высокий класс, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пилотов и всех причастных к их работе с Днем авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в традиционном видеообращении.

"В последнюю субботу августа - День авиации. Праздник людей, без которых нельзя представить современность. Россия пыталась уничтожить нашу авиацию в течение первого часа полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - сказал он.

"За полгода 18 летчиков получили звание Герой Украины, десятки награждены государственными наградами. Их умения стали настоящей легендой, я неоднократно слышал самую высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров", - сказал он.

По словам Зеленского, "украинская авиация крепкая. В крайне сложных условиях украинские пилоты демонстрируют высочайший класс. Спасибо. Всем летчикам, тем, кто готовит технику к полетам, и тем, кто помогает нашей авиации".

"Особенно хочу поблагодарить родителей наших воинов - матерей и отцов - за таких смелых и умных сыновей, которые сделали очень многое, чтобы приблизить нашу победу", - сказал Зеленский.

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