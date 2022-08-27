Украинские пилоты демонстрируют самый высокий класс, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пилотов и всех причастных к их работе с Днем авиации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в традиционном видеообращении.
"В последнюю субботу августа - День авиации. Праздник людей, без которых нельзя представить современность. Россия пыталась уничтожить нашу авиацию в течение первого часа полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - сказал он.
"За полгода 18 летчиков получили звание Герой Украины, десятки награждены государственными наградами. Их умения стали настоящей легендой, я неоднократно слышал самую высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров", - сказал он.
По словам Зеленского, "украинская авиация крепкая. В крайне сложных условиях украинские пилоты демонстрируют высочайший класс. Спасибо. Всем летчикам, тем, кто готовит технику к полетам, и тем, кто помогает нашей авиации".
"Особенно хочу поблагодарить родителей наших воинов - матерей и отцов - за таких смелых и умных сыновей, которые сделали очень многое, чтобы приблизить нашу победу", - сказал Зеленский.
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Задаю питання з надією що воно все одно колись збудеться, бо терпіти таке знущання над
Україною це все одно що Януковощ - Light.
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«Командование авиации частично поясняет увольнения внутренней конкуренцией с Министерством внутренних дел из-за зарплаты. Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД», - отмечают журналисты....
По словам Гаврилко, в Минобороны планируют повысить зарплату для летчиков - соответствующее предложение уже на рассмотрении в Генштабе, однако пока позитивного решения не принято...." (июль, 2021 год)
практический налёт?