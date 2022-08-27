Українські пілоти демонструють найвищий клас, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав українських пілотів і всіх причетних до їхньої роботи з Днем авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у традиційному відеозверненні.
"В останню суботу серпня День авіації. Свято людей, без яких не уявити сучасність. Росія намагалася знищити нашу авіацію в першу годину повномасштабного вторгнення. Повітряні сили України були збережені і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання", - сказав він
"За півроку 18 льотчиків отримали звання Герой України, десятки нагороджені державними нагородами. Їхні вміння стали справжньою легендою, я неодноразово чув найвищу похвалу нашої авіації від представників армій і держав наших партнерів", - сказав він.
За словами Зеленського, "українська авіація міцна. У вкрай складних умовах українські пілоти демонструють найвищий клас. Дякую. Усім льотчикам, тим, хто готує техніку до польотів і тим, хто допомагає нашій авіації".
"Особливо хочу подякувати батькам наших воїнів – матерям і батькам за таких сміливих і розумних синів, які зробили дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу", - сказав Зеленський.
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Задаю питання з надією що воно все одно колись збудеться, бо терпіти таке знущання над
Україною це все одно що Януковощ - Light.
За 2019 и 2020 годы из состава Военно-воздушных сил Украины уволилось порядка 140 летчиков-испытателей, в 2021-ом планируют уйти еще 40 пилотов. Об этом сообщил представитель командования ВВС Вооруженных Сил Украины Олег Гаврилко, сообщает LIGA.net со ссылкой на Радио Свобода.
«Командование авиации частично поясняет увольнения внутренней конкуренцией с Министерством внутренних дел из-за зарплаты. Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД», - отмечают журналисты....
По словам Гаврилко, в Минобороны планируют повысить зарплату для летчиков - соответствующее предложение уже на рассмотрении в Генштабе, однако пока позитивного решения не принято...." (июль, 2021 год)
практический налёт?