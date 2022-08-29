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"Слугу народа" Ковалева, который стал предателем, уничтожили в Херсонской области (обновлено)

олексій,ковальов

Появилась информация, что 28 августа нардепа-изменника Алексея Ковалева ликвидировали в Железном Порту.

Об этом в своем фейсбуке написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, отметив, что информация нуждается в проверке, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - говорится в сообщении.

Информацию о возможной ликвидации нардепа-изменника Ковалева сообщают несколько изданий со ссылкой на свои источники.

"В сети появилась информация о вероятном втором покушении на херсонского нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева. Также есть информация, что Ковалев покушение не пережил и погиб. Это косвенно подтвердили несколько источников издания МОСТ в правоохранительных органах. Правда, источники осторожны со своими рассказами. Ведь есть вероятность инсценировки. Один из собеседников издания МОСТ сообщил, что есть информация о получении нардепом-коллаборантом двух огнестрельных ранений – в живот и голову", - пишет херсонское издание Мост.

"Источник УП в "Слуге народа" подтвердил информацию о смерти Ковалева. "Да, правда", - ответил собеседник", - пишет Украинская правда.

"Сейчас уже известно о том, что предателя Украины убили в его жилье в селе Железный Порт. По неподтвержденной информации, он получил ножевые ранения. Также, вероятно, получила ранения и находится в тяжелом состоянии подруга экс-нардепа. Женщина якобы по состоянию на 23 часа находилась в реанимации. "В Голой Пристани у его дома куча рашистов, полиция, военные", - пишет 24 канал.

Как сегодня сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, вчера предатель приехал в свой дом в Голой Пристани, а поздно вечером к нему ворвались неизвестные и нанесли многочисленные ножевые ранения - ему и жене.

"Предатель умер сразу, а его жена умерла под утро в больнице", - отметил Геращенко.

Автор: 

ликвидация (3503) Ковалев Алексей (29) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+87
Тобто не отримає тепер орден За Услугі з рук Зеленського?
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29.08.2022 00:43
+76
Одним слугою уродом стало менше і це просто супер 😠👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
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29.08.2022 00:43
+73
Зарізали як свиню на сало. Достойна смерть зраднику!
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29.08.2022 00:42
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ПОПОВСНЕННЯ РЕЄСТРУ 200?
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29.08.2022 12:35 Ответить
Добре! Хто наступний? Теж хтось із прислуги найвеличнішого ?
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29.08.2022 11:05 Ответить
За даними слідста, керівник 9-го ("українського") управління 5-ої служби ФСБ РФ Ігор Чумаков створив злочинну організацію, до складу якої ввійшов колишній заступник секретаря РНБО України Володимир Сівкович, співробітник СБУ https://www.chesno.org/traitor/1124/ Олег Кулініч та інші поки невстановлені громадяни України і РФ. Ця банда повинна була збирати і передавати в Росію інформацію, що становить держтаємницю, а також підбурювати громадян України до держзради. Організовувала та здійснювала збір, аналіз і передачу інформації росіянка Марина Терентьєва - працівниця ФСБ, має посаду-прикриття - є членом Союзу журналістів РФ і позаштатним фотокореспондентом російського інформагентства "ТАСС". Сівкович керував діяльністю Кулініча та залучених ним осіб щодо збору і передачі інформації росіянам. Кулініч, маючи доступ до держтаємниці, збирав інформацію як особисто, так і через залучних осіб.

Британська розвідка https://www.dw.com/uk/velykobrytaniia-**********-rf-sanktsiiamy-za-vstanovlennia-marionetkovoho-uriadu-v-ukraini/a-60528670 оприлюднила інформацію, що Сівкович буде одним із членів "маріонеткового уряду", який готує Росія після нападу на Україну.

https://www.chesno.org/politician/66928/
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29.08.2022 11:07 Ответить
Рябяты, аккуратнее надо быть. Что за манеры оставлять супругу на утро? Избавляйтесь от дурных привычек и не оставляйте супругу на потом.
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29.08.2022 11:10 Ответить
Палата колаборантів. Новоприбулі

https://www.chesno.org/post/5285/
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29.08.2022 11:10 Ответить
оце молодці пікалов з лисим з Кварталу!
Ці їх "заслуги" буба, мабуть, і відмітив медаллю...
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29.08.2022 11:17 Ответить
ДБР вже відкрило справу на ліквідаторів "слуги"????
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29.08.2022 11:30 Ответить
И жена сдохла....
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29.08.2022 11:43 Ответить
у предателей жизнь коротка...
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29.08.2022 11:44 Ответить
Йоу....
Та хто ж такі нрвини пише?!
Де Залізний порт, а де Гола Пристань, чи ледащо на мапу подивитись?!
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29.08.2022 12:11 Ответить
"какая разніца"
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29.08.2022 12:12 Ответить
Голая пристань... Место где голый Ковалем приставал к своей подруге.
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29.08.2022 12:13 Ответить
ВР суди прокуратура поліція набу дбр залишились без роботи а може й доходу.
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29.08.2022 12:32 Ответить
В голову таки сильно попало, але мозок залишився неушкодженим, в зв'язку, відсутності як такого.
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29.08.2022 13:24 Ответить
Бред какой-то. Где Гопры а где ЖП. Унюханный писал новость
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29.08.2022 14:11 Ответить
А чому не пишуть чий був нардеп, цей зрадник???
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29.08.2022 14:12 Ответить
закобзлонили зебила
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29.08.2022 14:25 Ответить
"Сколь веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю." (с)
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29.08.2022 14:31 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.08.2022 14:46 Ответить
"Зе"к вже можливо почав прибирати свідків зради яку готували "зелені" під його керівництаом? Саупадєніє?
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29.08.2022 15:07 Ответить
шмарклля тут нідочого, у нього руки короткі, і такі свідки вигідні окупантам. але партизанам посрати на шмрарклю і на окупантів, ворогів треба знищувати.
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29.08.2022 19:26 Ответить
вот "береза" откомментировал:
"Казненный коллаборационист и предатель Ковалев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
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29.08.2022 15:29 Ответить
А якого зрадника тепер від слуг народу заведуть у Верховну Раду замість ковальова?
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29.08.2022 16:18 Ответить
Ждем подтверждения, Геращенко-еще тот источник. Если тварь и правда завалили, то это хорошо. Хотя могли и не за предательство. Земля-тоже небезопасный бизнес. Мог у кого-то в свое время рейдернуть землю, а тут такой случай подвернулся свести счеты-спишут на уничтожение коллаборанта и концы в воду. Но в любом случае новость приятная.
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29.08.2022 16:30 Ответить
Все предатели должны быть убиты! Место и способ значения не имеют.
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29.08.2022 16:35 Ответить
Людожер - людожеру, за обідом:

- Тобі сподобалась моя жінка?

-Так, дуже!

- Ну тоді відріж собі іще шматочок.
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29.08.2022 17:36 Ответить
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