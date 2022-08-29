"Слугу народа" Ковалева, который стал предателем, уничтожили в Херсонской области (обновлено)
Появилась информация, что 28 августа нардепа-изменника Алексея Ковалева ликвидировали в Железном Порту.
Об этом в своем фейсбуке написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, отметив, что информация нуждается в проверке, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - говорится в сообщении.
Информацию о возможной ликвидации нардепа-изменника Ковалева сообщают несколько изданий со ссылкой на свои источники.
"В сети появилась информация о вероятном втором покушении на херсонского нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева. Также есть информация, что Ковалев покушение не пережил и погиб. Это косвенно подтвердили несколько источников издания МОСТ в правоохранительных органах. Правда, источники осторожны со своими рассказами. Ведь есть вероятность инсценировки. Один из собеседников издания МОСТ сообщил, что есть информация о получении нардепом-коллаборантом двух огнестрельных ранений – в живот и голову", - пишет херсонское издание Мост.
"Источник УП в "Слуге народа" подтвердил информацию о смерти Ковалева. "Да, правда", - ответил собеседник", - пишет Украинская правда.
"Сейчас уже известно о том, что предателя Украины убили в его жилье в селе Железный Порт. По неподтвержденной информации, он получил ножевые ранения. Также, вероятно, получила ранения и находится в тяжелом состоянии подруга экс-нардепа. Женщина якобы по состоянию на 23 часа находилась в реанимации. "В Голой Пристани у его дома куча рашистов, полиция, военные", - пишет 24 канал.
Как сегодня сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, вчера предатель приехал в свой дом в Голой Пристани, а поздно вечером к нему ворвались неизвестные и нанесли многочисленные ножевые ранения - ему и жене.
"Предатель умер сразу, а его жена умерла под утро в больнице", - отметил Геращенко.
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Британська розвідка https://www.dw.com/uk/velykobrytaniia-**********-rf-sanktsiiamy-za-vstanovlennia-marionetkovoho-uriadu-v-ukraini/a-60528670 оприлюднила інформацію, що Сівкович буде одним із членів "маріонеткового уряду", який готує Росія після нападу на Україну.
https://www.chesno.org/politician/66928/
https://www.chesno.org/post/5285/
Ці їх "заслуги" буба, мабуть, і відмітив медаллю...
Та хто ж такі нрвини пише?!
Де Залізний порт, а де Гола Пристань, чи ледащо на мапу подивитись?!
"Казненный коллаборационист и предатель Ковалев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
- Тобі сподобалась моя жінка?
-Так, дуже!
- Ну тоді відріж собі іще шматочок.