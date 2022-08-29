"Слугу народа" Ковалева, который стал предателем, уничтожили в Херсонской области (обновлено)

Появилась информация, что 28 августа нардепа-изменника Алексея Ковалева ликвидировали в Железном Порту.

Об этом в своем фейсбуке написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, отметив, что информация нуждается в проверке, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - говорится в сообщении.

Информацию о возможной ликвидации нардепа-изменника Ковалева сообщают несколько изданий со ссылкой на свои источники.

"В сети появилась информация о вероятном втором покушении на херсонского нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева. Также есть информация, что Ковалев покушение не пережил и погиб. Это косвенно подтвердили несколько источников издания МОСТ в правоохранительных органах. Правда, источники осторожны со своими рассказами. Ведь есть вероятность инсценировки. Один из собеседников издания МОСТ сообщил, что есть информация о получении нардепом-коллаборантом двух огнестрельных ранений – в живот и голову", - пишет херсонское издание Мост.

"Источник УП в "Слуге народа" подтвердил информацию о смерти Ковалева. "Да, правда", - ответил собеседник", - пишет Украинская правда.

"Сейчас уже известно о том, что предателя Украины убили в его жилье в селе Железный Порт. По неподтвержденной информации, он получил ножевые ранения. Также, вероятно, получила ранения и находится в тяжелом состоянии подруга экс-нардепа. Женщина якобы по состоянию на 23 часа находилась в реанимации. "В Голой Пристани у его дома куча рашистов, полиция, военные", - пишет 24 канал.

Как сегодня сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, вчера предатель приехал в свой дом в Голой Пристани, а поздно вечером к нему ворвались неизвестные и нанесли многочисленные ножевые ранения - ему и жене.

"Предатель умер сразу, а его жена умерла под утро в больнице", - отметил Геращенко.