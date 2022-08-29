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"Слугу народа" Ковальова, який став зрадником, знищили у Херсонській області (оновлено)

олексій,ковальов

З’явилася інформація, що 28 серпня нардепа-зрадника Олексія Ковальова ліквідували у Залізному Порту.

Про це у своєму фейсбуці написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань, зазначивши, що інформація потребує перевірки, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - йдеться у повідомленні.

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Інформацію про можливу ліквідацію нардепа-зрадника Ковальова повідомляють декілька видань з посиланням на свої джерела.

"В мережі з'явилась інформація про ймовірний другий замах на херсонського нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. Також є інформація, що Ковальов замах не пережив і загинув. Це опосередковано підтвердили декілька джерел видання МОСТ в правоохоронних органах. Щоправда, джерела обережні із своїми розповідями. Адже є вірогідність інсценування. Один зі співбесідників видання МОСТ повідомив, що є інформація про отримання нардепом-колаборантом двох вогнепальних поранень - в живіт і голову", - пише херсонське видання Мост.

"Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник", - пише Українська правда.

"Наразі вже відомо про те, що зрадника України вбили в його помешканні в селі Залізний Порт. За непідтвердженою інформацією, він зазнав ножових поранень. Також, ймовірно, зазнала поранень і перебуває у важкому стані подруга екснардепа. Жінка нібито станом на 23 годину перебуває в реанімації. "В Голій Пристані біля його будинку купа раш*стів, поліція, військові", - пише 24 канал.

Як сьогодні повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, вчора зрадник приїхав до свого дому в Голій Пристані, а пізно ввечері до нього вдерлися невідомі і завдали численних ножових поранень - йому та дружині.

"Зрадник помер відразу, а його дружина померла під ранок у лікарні", - зазначив Геращенко. 

Автор: 

ліквідація (3885) Ковальов Олексій (40) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+87
Тобто не отримає тепер орден За Услугі з рук Зеленського?
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29.08.2022 00:43
+76
Одним слугою уродом стало менше і це просто супер 😠👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
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29.08.2022 00:43
+73
Зарізали як свиню на сало. Достойна смерть зраднику!
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29.08.2022 00:42
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ПОПОВСНЕННЯ РЕЄСТРУ 200?
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29.08.2022 12:35 Відповісти
Добре! Хто наступний? Теж хтось із прислуги найвеличнішого ?
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29.08.2022 11:05 Відповісти
За даними слідста, керівник 9-го ("українського") управління 5-ої служби ФСБ РФ Ігор Чумаков створив злочинну організацію, до складу якої ввійшов колишній заступник секретаря РНБО України Володимир Сівкович, співробітник СБУ https://www.chesno.org/traitor/1124/ Олег Кулініч та інші поки невстановлені громадяни України і РФ. Ця банда повинна була збирати і передавати в Росію інформацію, що становить держтаємницю, а також підбурювати громадян України до держзради. Організовувала та здійснювала збір, аналіз і передачу інформації росіянка Марина Терентьєва - працівниця ФСБ, має посаду-прикриття - є членом Союзу журналістів РФ і позаштатним фотокореспондентом російського інформагентства "ТАСС". Сівкович керував діяльністю Кулініча та залучених ним осіб щодо збору і передачі інформації росіянам. Кулініч, маючи доступ до держтаємниці, збирав інформацію як особисто, так і через залучних осіб.

Британська розвідка https://www.dw.com/uk/velykobrytaniia-**********-rf-sanktsiiamy-za-vstanovlennia-marionetkovoho-uriadu-v-ukraini/a-60528670 оприлюднила інформацію, що Сівкович буде одним із членів "маріонеткового уряду", який готує Росія після нападу на Україну.

https://www.chesno.org/politician/66928/
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29.08.2022 11:07 Відповісти
Рябяты, аккуратнее надо быть. Что за манеры оставлять супругу на утро? Избавляйтесь от дурных привычек и не оставляйте супругу на потом.
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29.08.2022 11:10 Відповісти
Палата колаборантів. Новоприбулі

https://www.chesno.org/post/5285/
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29.08.2022 11:10 Відповісти
оце молодці пікалов з лисим з Кварталу!
Ці їх "заслуги" буба, мабуть, і відмітив медаллю...
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29.08.2022 11:17 Відповісти
ДБР вже відкрило справу на ліквідаторів "слуги"????
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29.08.2022 11:30 Відповісти
И жена сдохла....
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29.08.2022 11:43 Відповісти
у предателей жизнь коротка...
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29.08.2022 11:44 Відповісти
Йоу....
Та хто ж такі нрвини пише?!
Де Залізний порт, а де Гола Пристань, чи ледащо на мапу подивитись?!
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29.08.2022 12:11 Відповісти
"какая разніца"
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29.08.2022 12:12 Відповісти
Голая пристань... Место где голый Ковалем приставал к своей подруге.
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29.08.2022 12:13 Відповісти
ВР суди прокуратура поліція набу дбр залишились без роботи а може й доходу.
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29.08.2022 12:32 Відповісти
В голову таки сильно попало, але мозок залишився неушкодженим, в зв'язку, відсутності як такого.
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29.08.2022 13:24 Відповісти
Бред какой-то. Где Гопры а где ЖП. Унюханный писал новость
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29.08.2022 14:11 Відповісти
А чому не пишуть чий був нардеп, цей зрадник???
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29.08.2022 14:12 Відповісти
закобзлонили зебила
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29.08.2022 14:25 Відповісти
"Сколь веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю." (с)
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29.08.2022 14:31 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.08.2022 14:46 Відповісти
"Зе"к вже можливо почав прибирати свідків зради яку готували "зелені" під його керівництаом? Саупадєніє?
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29.08.2022 15:07 Відповісти
шмарклля тут нідочого, у нього руки короткі, і такі свідки вигідні окупантам. але партизанам посрати на шмрарклю і на окупантів, ворогів треба знищувати.
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29.08.2022 19:26 Відповісти
вот "береза" откомментировал:
"Казненный коллаборационист и предатель Ковалев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
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29.08.2022 15:29 Відповісти
А якого зрадника тепер від слуг народу заведуть у Верховну Раду замість ковальова?
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29.08.2022 16:18 Відповісти
Ждем подтверждения, Геращенко-еще тот источник. Если тварь и правда завалили, то это хорошо. Хотя могли и не за предательство. Земля-тоже небезопасный бизнес. Мог у кого-то в свое время рейдернуть землю, а тут такой случай подвернулся свести счеты-спишут на уничтожение коллаборанта и концы в воду. Но в любом случае новость приятная.
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29.08.2022 16:30 Відповісти
Все предатели должны быть убиты! Место и способ значения не имеют.
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29.08.2022 16:35 Відповісти
Людожер - людожеру, за обідом:

- Тобі сподобалась моя жінка?

-Так, дуже!

- Ну тоді відріж собі іще шматочок.
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29.08.2022 17:36 Відповісти
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