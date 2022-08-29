"Слугу народа" Ковальова, який став зрадником, знищили у Херсонській області (оновлено)
З’явилася інформація, що 28 серпня нардепа-зрадника Олексія Ковальова ліквідували у Залізному Порту.
Про це у своєму фейсбуці написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань, зазначивши, що інформація потребує перевірки, передає Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про можливу ліквідацію нардепа-зрадника Ковальова повідомляють декілька видань з посиланням на свої джерела.
"В мережі з'явилась інформація про ймовірний другий замах на херсонського нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. Також є інформація, що Ковальов замах не пережив і загинув. Це опосередковано підтвердили декілька джерел видання МОСТ в правоохоронних органах. Щоправда, джерела обережні із своїми розповідями. Адже є вірогідність інсценування. Один зі співбесідників видання МОСТ повідомив, що є інформація про отримання нардепом-колаборантом двох вогнепальних поранень - в живіт і голову", - пише херсонське видання Мост.
"Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник", - пише Українська правда.
"Наразі вже відомо про те, що зрадника України вбили в його помешканні в селі Залізний Порт. За непідтвердженою інформацією, він зазнав ножових поранень. Також, ймовірно, зазнала поранень і перебуває у важкому стані подруга екснардепа. Жінка нібито станом на 23 годину перебуває в реанімації. "В Голій Пристані біля його будинку купа раш*стів, поліція, військові", - пише 24 канал.
Як сьогодні повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, вчора зрадник приїхав до свого дому в Голій Пристані, а пізно ввечері до нього вдерлися невідомі і завдали численних ножових поранень - йому та дружині.
"Зрадник помер відразу, а його дружина померла під ранок у лікарні", - зазначив Геращенко.
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Британська розвідка https://www.dw.com/uk/velykobrytaniia-**********-rf-sanktsiiamy-za-vstanovlennia-marionetkovoho-uriadu-v-ukraini/a-60528670 оприлюднила інформацію, що Сівкович буде одним із членів "маріонеткового уряду", який готує Росія після нападу на Україну.
https://www.chesno.org/politician/66928/
https://www.chesno.org/post/5285/
Ці їх "заслуги" буба, мабуть, і відмітив медаллю...
Та хто ж такі нрвини пише?!
Де Залізний порт, а де Гола Пристань, чи ледащо на мапу подивитись?!
"Казненный коллаборационист и предатель Ковалев, хоть и не был уже членом партии "Слуга народа", но все ещё оставался народным депутатом. В свете этой информации переживаю как бы ДБР не открыло дело на исполнителей. Они могут. Доказано их делами."
- Тобі сподобалась моя жінка?
-Так, дуже!
- Ну тоді відріж собі іще шматочок.