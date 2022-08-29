"Слугу народа" Ковальова, який став зрадником, знищили у Херсонській області (оновлено)

З’явилася інформація, що 28 серпня нардепа-зрадника Олексія Ковальова ліквідували у Залізному Порту.

Про це у своєму фейсбуці написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань, зазначивши, що інформація потребує перевірки, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - йдеться у повідомленні.

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Інформацію про можливу ліквідацію нардепа-зрадника Ковальова повідомляють декілька видань з посиланням на свої джерела.

"В мережі з'явилась інформація про ймовірний другий замах на херсонського нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. Також є інформація, що Ковальов замах не пережив і загинув. Це опосередковано підтвердили декілька джерел видання МОСТ в правоохоронних органах. Щоправда, джерела обережні із своїми розповідями. Адже є вірогідність інсценування. Один зі співбесідників видання МОСТ повідомив, що є інформація про отримання нардепом-колаборантом двох вогнепальних поранень - в живіт і голову", - пише херсонське видання Мост.

"Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник", - пише Українська правда.

"Наразі вже відомо про те, що зрадника України вбили в його помешканні в селі Залізний Порт. За непідтвердженою інформацією, він зазнав ножових поранень. Також, ймовірно, зазнала поранень і перебуває у важкому стані подруга екснардепа. Жінка нібито станом на 23 годину перебуває в реанімації. "В Голій Пристані біля його будинку купа раш*стів, поліція, військові", - пише 24 канал.

Як сьогодні повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, вчора зрадник приїхав до свого дому в Голій Пристані, а пізно ввечері до нього вдерлися невідомі і завдали численних ножових поранень - йому та дружині.

"Зрадник помер відразу, а його дружина померла під ранок у лікарні", - зазначив Геращенко.