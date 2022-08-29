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Новости Война
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Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 8 сентября

остін,ллойд

Вторая встреча Контактной группы по Украине в формате Рамштайн состоится 8 сентября 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт командования ВВС США в Европе и Африке.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин проведет личное заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающейся войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.

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Напомним, предыдущая встреча союзников проходила в онлайн-формате, на ней было объявлено о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS и других вооружений.

оружие (10202) помощь (7784) США (26506) Остин Ллойд (420)


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🍁 Официально: Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, согласно плану, проведет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, в очном формате 8 сентября 2022 года.

❗️Главное на повестке дня: авиация и ПВО для Украины.

Олег Шарп
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29.08.2022 15:49 Ответить
це вже буде дубль-два офлайн. Онлайн, напевне, менш ефективне.
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29.08.2022 15:57 Ответить
 
 