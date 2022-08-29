Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня

Наступна зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт командування ВПС США в Європі та Африці.

Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін проведе особисте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині.

"Остін знову запросив міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників з усього світу для обговорення війни, що триває в Україні, та різних питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", - ідеться в повідомленні.

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Попередня зустріч союзників відбувалася в онлайн-форматі, на ній було оголошено про постачання ракетних систем залпового вогню HIMARS та інших озброєнь.