УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8534 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 661 2

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня

остін,ллойд

Наступна зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  сайт командування ВПС США в Європі та Африці.

Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін проведе особисте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині.

"Остін знову запросив міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників з усього світу для обговорення війни, що триває в Україні, та різних питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков після розмови з Остіном: "Незабаром надійде більше безпекової допомоги від США"

Попередня зустріч союзників відбувалася в  онлайн-форматі, на ній було оголошено про постачання ракетних систем залпового вогню HIMARS та інших озброєнь.

Автор: 

зброя (7442) допомога (8321) США (22634) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🍁 Официально: Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, согласно плану, проведет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, в очном формате 8 сентября 2022 года.

❗️Главное на повестке дня: авиация и ПВО для Украины.

Олег Шарп
показати весь коментар
29.08.2022 15:49 Відповісти
це вже буде дубль-два офлайн. Онлайн, напевне, менш ефективне.
показати весь коментар
29.08.2022 15:57 Відповісти
 
 