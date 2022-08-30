Количество мест на бесплатные IT-курсы для украинцев увеличилось почти вдвое, - Минцифры
Количество мест на бесплатные IT-курсы для украинцев в рамках проекта ІТ Generation увеличилось с 1000 до 1830.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что сначала рассчитывали количество мест, опираясь на максимальную стоимость курса в $1000. Но многие студенты выбрали курсы средней стоимостью $600, благодаря чему теперь можно увеличить количество мест.
Сейчас школы производят отбор учащихся. Обучение планируют начать осенью.
Проект реализуется Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Binance Charity и Львовским IT-кластером при поддержке USAID и Программы развития ООН в Украине. Благодаря проекту украинцы смогут бесплатно получить профессию в сфере IT. В нем могут принять участие граждане Украины от 21 до 60 лет, не имеющие квалификации и опыта работы в IТ.
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Якесь відмивання грошей і бінанс туди якось приклеївся