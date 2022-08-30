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Количество мест на бесплатные IT-курсы для украинцев увеличилось почти вдвое, - Минцифры

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

Количество мест на бесплатные IT-курсы для украинцев в рамках проекта ІТ Generation увеличилось с 1000 до 1830.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что сначала рассчитывали количество мест, опираясь на максимальную стоимость курса в $1000. Но многие студенты выбрали курсы средней стоимостью $600, благодаря чему теперь можно увеличить количество мест.

Сейчас школы производят отбор учащихся. Обучение планируют начать осенью.

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Проект реализуется Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Binance Charity и Львовским IT-кластером при поддержке USAID и Программы развития ООН в Украине. Благодаря проекту украинцы смогут бесплатно получить профессию в сфере IT. В нем могут принять участие граждане Украины от 21 до 60 лет, не имеющие квалификации и опыта работы в IТ.

Автор: 

обучение (525) ІТ-индустрия (33) Федоров Михаил (505) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+8
Курси безкоштовні, але вони платні. Йо*нутись з тих дибілів можна.
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30.08.2022 23:00
+5
Дивились ми на програму тих курсів із всіх 2 фірми дадуть нормальну підготовку на джунів, решта навіть не знаю могли відео на ютубі подивитись і то толку більше.... Якось можна було перевірити що вони будуть навчати... Кокретно програма по пітону, решта не було часу переглядати...

Якесь відмивання грошей і бінанс туди якось приклеївся
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30.08.2022 23:38
+4
Бесплатно, всего килобакс. (с)
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30.08.2022 23:04
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Не домив кошти віртуальний міністр?
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30.08.2022 22:56 Ответить
Кретин
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30.08.2022 22:58 Ответить
Курси безкоштовні, але вони платні. Йо*нутись з тих дибілів можна.
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30.08.2022 23:00 Ответить
Ставлю на те, що курси оплачує МінЦифри, а не студенти. Бо якщо не так, то "текст по дебильному написан" (с)
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30.08.2022 23:16 Ответить
ну для охочих вони безкоштовні, якщо проходиш відбір - курси оплачує Бінанс та Львівський Айті кластер
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31.08.2022 00:08 Ответить
Бесплатно, всего килобакс. (с)
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30.08.2022 23:04 Ответить
Школота зовсім за канікули отупіла?) Звісно, для тих, хто вчиться ті курси безкоштовні. Але цей мільйон баксів таки юесейайді оплачує.
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30.08.2022 23:31 Ответить
Що там буде вивчатися , Python , JavaScript ? Хтось цікавився?
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30.08.2022 23:34 Ответить
І те, і інше.
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30.08.2022 23:46 Ответить
Будь яка мова програмування, дизайн, управління проектами і т. інше. Прикольно, але спробуй те ще туди потрапити
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31.08.2022 05:41 Ответить
Дивились ми на програму тих курсів із всіх 2 фірми дадуть нормальну підготовку на джунів, решта навіть не знаю могли відео на ютубі подивитись і то толку більше.... Якось можна було перевірити що вони будуть навчати... Кокретно програма по пітону, решта не було часу переглядати...

Якесь відмивання грошей і бінанс туди якось приклеївся
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30.08.2022 23:38 Ответить
***** курсіки по кілобасу зелені, слів не вистачає як я люто ненавиджу зелену сволоту
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30.08.2022 23:39 Ответить
Шкода шо жоден універ не бере участі... Так би підзаробили
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31.08.2022 05:43 Ответить
 
 